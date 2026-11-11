Miss Bulgaria queda fuera de Miss Universo 2026 tras un accidente: qué otros países no participarán en el certamen

Ana-Maria Babau no podrá representar a Bulgaria en la edición 75 de Miss Universo (Instagram/missbulgariauniverse)

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Miss Universo 2026 afronta sus primeros contratiempos antes de la noche de coronación. A pocos días de la final de su edición número 75, el certamen registra varias ausencias por problemas de salud, decisiones personales, dificultades de visado y disputas relacionadas con las franquicias nacionales. Una de las noticias que más preocupación ha generado es la retirada de Ana-Maria Babau, representante de Bulgaria, quien no podrá competir tras sufrir un accidente automovilístico.

La organización de Miss Universe Bulgaria confirmó que la candidata, de 27 años, no será parte del concurso. La modelo llevaba meses preparándose para representar a su país en Puerto Rico, pero el percance ocurrió pocos días antes de su viaje y frustró sus planes de participar en la competencia internacional.

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“Debido a un accidente automovilístico, nuestra radiante Miss Universo Bulgaria, Ana-Maria, no se encuentra actualmente en condiciones físicas que le permitan participar en la próxima final”, indicó el mensaje.

La modelo, de 27 años, llevaba meses preparándose para competir en Puerto Rico. (Instagram/missbulgariauniverse)

“Para nosotros, la salud, la seguridad y la recuperación integral de nuestras representantes están por encima de cualquier título, corona o certamen”, señaló el comunicado en redes sociales.

La organización pidió comprensión y respeto por la privacidad de la modelo y su familia durante este momento. “Para toda Bulgaria y para nuestra organización, Ana-Maria es y seguirá siendo nuestra verdadera Miss Universo Bulgaria 2026: un símbolo de belleza, fortaleza y dignidad”.

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Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias del siniestro ni sobre las lesiones que sufrió.

Qué países no participarán en Miss Universo 2026

Bulgaria no será el único país sin representación en esta edición. La prensa especializada reveló que otras naciones también quedaron fuera del concurso por diferentes motivos.

Austria también perdió a su representante luego de que Victoria Amerson anunciara su salida del concurso.

Entre los retiros voluntarios figura Austria. Su representante, Victoria Amerson, anunció su decisión a través de Instagram y explicó que necesitaba priorizar su bienestar. “Hubo múltiples factores que llevaron a esta decisión, pero principalmente debo ser fiel a mí misma y a mis propios valores, y proteger mi salud mental y física”, escribió.

También se retiró Madly Marian, representante de San Martín, quien atribuyó su salida a motivos personales. A ellas se suman Aminath Yuin Mohamed, de Maldivas, y Sara Allali, de Marruecos, quienes abandonaron la competencia sin revelar públicamente las razones.

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En otro grupo se encuentran seis países asiáticos que quedaron excluidos por disputas corporativas y relacionadas con las franquicias del certamen: Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Singapur y Malasia. Según NDTV, sus representantes no podrán competir en esta edición, aunque conservarán sus títulos nacionales. Vietnam, además, será la sede de Miss Universo 2027.

Miss Universo anuncia un veto a seis candidatas asiáticas por conflictos corporativos relacionados con las franquicias del concurso.(EFE/EPA/NARONG SANGNAK)

Tampoco participarán Nepal, Angola, Zambia, Zimbabue y República del Congo por problemas de visado o restricciones para obtener visas estadounidenses, ya que el evento se realiza en Puerto Rico.

Cuándo será la final de Miss Universo 2026

La edición número 75 de Miss Universo tendrá su noche de coronación el 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

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Miss Puerto Rico da la bienvenida a las candidatas que visitan el país durante el certamen (Instagram)

De acuerdo con el calendario publicado por HOLA!, las candidatas también participarán en la presentación de trajes nacionales, prevista para el 21 de noviembre, y en la competencia preliminar de vestido de noche y traje de baño, programada para el día 22.

El certamen conmemora sus 75 años con una edición especial que reúne a representantes de distintos países y territorios, aunque varias de ellas no podrán llegar a la noche final.