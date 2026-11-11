Megan Skiendiel reaparece sentada en el escenario de Katseye días después de cancelar shows por conmoción cerebral

Megan Skiendiel asistió sentada al escenario en el reciente concierto de Katseye tras sufrir una conmoción cerebral. (Captura de video)

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Megan Skiendiel apareció sentada en el escenario del concierto más reciente de Katseye, con lentes de sol, mientras sus compañeras Lara Raj, Daniela Avanzini y Yoonchae Jeung bailaban a su lado.

Las imágenes desataron controversia entre los fans del grupo en las redes sociales, dado que a la cantante se le había recomendado reposo tras sufrir una conmoción cerebral.

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Los videos, difundidos en redes sociales, muestran a la integrante del cuarteto presente en la presentación, aunque sin participar en la coreografía.

La imagen contrastó con el pedido de reposo que ella misma había comunicado días antes, cuando informó que profesionales médicos le habían recomendado no actuar para garantizar una recuperación segura.

Fans de Katseye cuestionaron en redes sociales la presencia de Megan Skiendiel en el escenario del último concierto del grupo, donde fue vista sentada y con lentes de sol (Instagram)

Fue la propia Skiendiel quien, a través de sus historias en Instagram, había explicado su situación.

“Actualmente tengo una conmoción cerebral y estoy haciendo todo lo que está en mis manos para recuperarme y poder estar de nuevo en el escenario para ustedes”, escribió la cantante de 20 años.

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Y añadió: “Quise intentar que el show igual se realizara, pero los profesionales médicos me han recomendado firmemente que necesito tomarme este tiempo para recuperarme y volver de manera segura”.

La conmoción cerebral de Skiendiel llevó a Katseye a posponer tres conciertos de su Wildworld Tour en un lapso de cinco días.

La primera cancelación se produjo el martes 3 de noviembre, cuando el grupo tuvo que suspender su función en el Little Caesars Arena de Detroit con las puertas ya abiertas y apenas 30 minutos antes del inicio previsto.

Videos muestran a Megan Skiendiel sentada en el escenario del concierto más reciente de Katseye, mientras Lara Raj, Daniela Avanzini y Yoonchae Jeung bailaban a su lado. (Instagram)

Katseye cancela tres conciertos del “Wildworld Tour”

En ese momento, el sexteto no reveló el diagnóstico y se limitó a señalar, vía Instagram, que Skiendiel “no se encontraba bien” y que necesitaba tiempo para descansar.

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El jueves 5 de noviembre, el sello Hybe x Geffen confirmó la suspensión de las presentaciones en el United Center de Chicago y en el Target Center de Mineápolis, programada para el sábado 7.

“La discográfica tomó la decisión de posponer nuestros shows en Chicago y Mineápolis mientras Megan se recupera de una conmoción cerebral”, comunicó la banda a través de sus historias de Instagram.

“Sabemos cuánto esperaban estos shows y que muchos viajaron grandes distancias para estar allí; no nos tomamos eso a la ligera”, agregó el grupo en la misma publicación.

La cantante también se dirigió personalmente a quienes tenían entradas para las tres ciudades afectadas.

El sello Hybe x Geffen prometió la reprogramación de las fechas canceladas en Estados Unidos para quienes conserven sus boletos. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Estoy devastada por tener que hacer esto. No puedo esperar para compensarlos, Eyekons, y darles el show que merecen”, escribió en sus redes.

El grupo, por su parte, pidió a los asistentes que conserven sus entradas y prometió anunciar nuevas fechas.

“No pueden imaginar cuánto lamentamos decepcionar a nuestros fans”, indicó la banda en su comunicado.

Las cancelaciones se producen en un contexto de bajas que se extiende desde comienzos de año.

Manon Bannerman anunció en febrero una pausa temporal por razones de salud, en tanto que Sophia Laforteza se tomó una licencia en agosto para priorizar su bienestar mental y físico. Ambas ausencias dejaron al grupo actuando como cuarteto.

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Las ausencias por salud de Manon Bannerman y Sophia Laforteza redujeron temporalmente la formación de Katseye a cuatro integrantes. (REUTERS/Daniel Cole)

En octubre, Hybe x Geffen confirmó que Laforteza se reintegrará al grupo en enero de 2027. La artista expresó que “no puede esperar para volver a compartir el escenario” con sus compañeras.

La situación motivó declaraciones de Ethiopia Habtemariam, presidenta del área musical de Hybe America, quien defendió a la compañía en el congreso musical BIME celebrado en Bilbao.

“Considero que son lecciones de las que todos estamos aprendiendo y nuestro objetivo es aprovechar lo mejor de este modelo para alcanzar el éxito”, dijo en declaraciones a EFE.

Habtemariam añadió que “existe una firme convicción de brindar un apoyo integral” a los artistas, “sin importar por lo que estén pasando”.

Katseye fue formado en 2023 a través del reality de competición Dream Academy, una coproducción de los sellos Hybe y Geffen documentada para Netflix.

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El tramo norteamericano del Wildworld Tour, que arrancó en Europa en septiembre, aún no tiene nuevas fechas confirmadas para Detroit, Chicago y Mineápolis.