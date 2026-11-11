Latin Grammy 2026: horarios, canales y plataformas para ver la ceremonia en vivo

Ca7riel & Paco Amoroso forman parte de los artistas que participarán en la edición 2026. (REUTERS/Mike Blake)

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La música latina se prepara para una de sus noches más importantes del año. Este jueves 12 de noviembre se celebrará la 27.ª edición de los Latin Grammy 2026, una ceremonia que reunirá en Las Vegas a reconocidos intérpretes de distintos géneros musicales. La gala contará con presentaciones en vivo de artistas como Karol G, Rosalía, Daddy Yankee, Anitta y Milo J, además de homenajes especiales a dos figuras de la música.

La premiación tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, con la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez como conductora por décima ocasión.

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Aquí te compartimos los datos clave para seguir la cobertura en vivo de los Grammy Latinos.

Roselyn Sánchez regresará como anfitriona de los Latin Grammy por décima ocasión en la edición 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Quiénes actuarán en los Latin Grammy 2026?

Entre los nombres anunciados por la Academia Latina de la Grabación figuran Karol G, Rosalía, Daddy Yankee, Anitta, Bizarrap, Carín León, Feid, Juanes, Jorge Drexler, Kany García, Mon Laferte, Milo J, Rawayana y Xavi.

También subirán al escenario Banda Los Recoditos, Camila Fernández, Cristian Castro, Divino, Elena Rose, Fonseca, Grupo Frontera, Grupo Niche, Jay Wheeler, Luis Enrique, Luis Figueroa, Miguel Colón, Nathy Peluso, Niña Pastori, Reik, Silvana Estrada, Sofía Reyes, The Warning y Yami Safdie.

La gala tendrá además un homenaje al salsero Willie Colón, con un tributo dirigido por el director musical Ennio Gatti y la agrupación original de 13 integrantes del artista. Fonseca, Nathy Peluso y Grupo Niche participarán en este segmento especial.

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Willie Colón recibirá un homenaje musical con la participación de músicos vinculados a su trayectoria artística.

Otro momento destacado será el reconocimiento al legado del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, con motivo del centenario de su nacimiento. El número musical estará producido por Edgar Barrera, quien lidera las nominaciones de esta edición con 10 candidaturas.

¿Quiénes serán los presentadores de los premios?

Además de Roselyn Sánchez, la ceremonia contará con un grupo de figuras encargadas de presentar las distintas categorías. Según anunció Billboard, entre los confirmados están Camila Cabello, Howie D, integrante de Backstreet Boys, Greeicy, Pablo Alborán, Ryan Castro y el futbolista mexicano Memo Ochoa.

La lista también incluye a Anthony Ramos, Daniela Mercury, Debi Nova, Joaquina, Lila Downs, Luísa Sonza, Sara Schell, Trueno y William Contreras.

Camila Cabello será una de las figuras invitadas para presentar las categorías de los premios (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿A qué hora será la Premiere del Latin Grammy y dónde verla?

Antes de la ceremonia televisada se realizará la Premiere del Latin Grammy, espacio en el que se entregan la mayoría de las categorías. Esta actividad comenzará a las 3:00 p. m. (hora del Este), equivalente a las 2:00 p. m. en México, 3:00 p. m. en Perú y a las 6:00 p.m. en Argentina.

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El evento podrá seguirse mediante una transmisión en vivo en las plataformas digitales y redes sociales de la Academia Latina de la Grabación, entre ellas YouTube, Facebook y X, según Billboard.

La Premiere del Latin Grammy entregará la mayoría de los premios antes de la ceremonia televisada (REUTERS/Mario Anzuoni)

Horarios y dónde ver la ceremonia de los Latin Grammy 2026

La gala televisada comenzará a las 8:00 p. m. (hora del Este). Una hora antes, a las 7:00 p. m., se realizará la antesala de la premiación.

México : 7:00 p.m. (hora central)

Colombia : 8:00 p.m.

Ecuador : 8:00 p.m.

Perú : 8:00 p.m.

Venezuela : 9:00 p.m.

Bolivia : 9:00 p.m.

Chile : 10:00 p.m.

Argentina : 10:00 p.m.

Paraguay : 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

En Latinoamérica, la transmisión oficial está a cargo de TNT. El canal se encuentra en DGO y otros proveedores de televisión por cable. Según informó la compañía en un comunicado, su cobertura comenzará a las 7:00 p. m. con la alfombra roja y continuará a las 8:00 p. m. con la ceremonia principal.

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La gala de los Latin Grammy además estará disponible en streaming a través de HBO Max.