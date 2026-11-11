La incómoda pelea de Dustin Huffman y Steve McQueen en el rodaje de 'Papillon': "¿Quién demonios te crees que eres?"

Dustin Hoffman revela en sus memorias Look at Me su disputa con Steve McQueen durante el rodaje de Papillon.

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Dustin Hoffman relató en sus memorias Look at Me que su conflicto con Steve McQueen durante el rodaje de Papillon comenzó cuando el actor ordenó retirar del set a un invitado suyo.

Hoffman, de 89 años, escribió que conoció a Gene Shue, entonces entrenador de los Philadelphia 76ers, mientras filmaba la producción. Aficionado de los Knicks y seguidor del basquetbol, lo invitó a almorzar con él en el set.

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Al día siguiente, Hoffman no encontró a Shue durante el descanso. Alguien del equipo le explicó que el entrenador había llegado, pero le pidieron que se retirara.

Según el relato del actor, McQueen vio a su invitado y pidió a un integrante de la producción que lo sacara. Hoffman atribuyó la decisión a la desconfianza de su compañero de reparto, a quien describió como paranoico y bajo los efectos de drogas.

Steve McQueen ordenó la salida del set de filmación de Gene Shue, entrenador de basquetbol e invitado de Dustin Hoffman. (Fuente)

Hoffman dejó de hablar con McQueen durante el rodaje

Hoffman encaró a McQueen, quien confirmó que había ordenado la salida de Shue. El intercambio derivó en insultos entre ambos actores y Hoffman decidió no dirigirle la palabra fuera de las escenas.

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Durante semanas, el protagonista de El graduado le dijo al director que no hablaría ni miraría a McQueen mientras no estuvieran filmando. El conflicto fue conocido por el resto del equipo, según escribió en el libro.

La tensión volvió a surgir antes de una escena que Hoffman calificó como importante dentro de la película. McQueen le preguntó si aún se negaba a hablarle y la discusión escaló frente al equipo técnico.

“¿Quién demonios te crees que eres? ¿Crees que por ser una estrella de cine tienes derecho a tratar así a todo el mundo? Eso es patético”, escribió Hoffman que le reclamó a McQueen en Look at Me.

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Dustin Hoffman dejó de hablar con Steve McQueen fuera de las escenas durante varias semanas de producción.

Los micrófonos registraron la discusión entre los actores

Hoffman recordó que esperaba una reacción física de McQueen, pero el actor permaneció sentado y ambos terminaron de rodar la escena. Después, varios integrantes del equipo se acercaron a felicitarlo fuera de la vista de McQueen.

Uno de ellos le explicó que los micrófonos permanecieron encendidos durante la confrontación y que la producción escuchó su reclamo completo. Hoffman consideró que McQueen pudo haberse mantenido callado porque sabía que el audio seguía activo o porque le sorprendió que alguien lo enfrentara.

Papillon, estrenada en 1973, siguió a Henri “Papillon” Charrière, un ladrón parisino interpretado por McQueen que fue condenado injustamente por asesinato y enviado a una colonia penal de Guayana Francesa.

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La pandilla de Steve McQueen

Paralelamente, Candice Bergen, coprotagonista de McQueen en The Sand Pebbles, relató en el pódcast Where Everybody Knows Your Name que el actor era amable con ella durante el rodaje de la película de 1966, realizado en Taiwán y Hong Kong.

Bergen, que tenía 20 años, contó que McQueen llevaba una motocicleta al set y le decía: “¿Quieres subir a mi moto?”. Ella aceptaba y ambos se iban por la playa en pleno descanso de las filmaciones. “Nadie sabía dónde estaba”, recordó sobre los momentos en que buscaban al actor.

La actriz Candice Bergen reveló que Steve McQueen y sus acompañantes agredían a los trabajadores en los hoteles donde se hospedaban. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La intérprete afirmó que McQueen viajaba con tres hombres a los que describió como “tres matones”. Según Bergen, durante los fines de semana el grupo golpeaba a personas. “Lo hacían como quien va al gimnasio”, explicó.

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En los hoteles, los llamados “room boys” permanecían en los pasillos para atender las solicitudes de los huéspedes. Bergen recordó que McQueen y sus acompañantes se proponían: “Vamos a golpear a un room boy”. La actriz aclaró: “No mataban a nadie”.

Los trabajadores se organizaron ante las agresiones y respondieron a los ataques. “Había peleas todas las noches”, dijo Bergen.

En The Sand Pebbles, McQueen interpretó a Jake Holman, un marinero estadounidense destinado a una cañonera en el río Yangtsé durante la guerra civil china. Bergen dio vida a Shirley Eckert, una misionera que queda atrapada en el conflicto.

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