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La escena post-créditos de 'VisionQuest' confirma un regreso inesperado antes de 'Avengers: Doomsday'

La serie de Marvel cerró su primera temporada con una escena que confirma la supervivencia de un personaje dado por muerto

VisionQuest
El episodio final de 'VisionQuest', titulado "Forever", se estrenó el martes 10 de noviembre en Disney+, donde la primera temporada completa está disponible. (Marvel Studios)
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La escena post-créditos del final de temporada de VisionQuest, la serie de Disney+ ambientada en el universo Marvel, confirmó el regreso de un personaje dado por muerto al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y anticipó su papel en Avengers: Doomsday, que se estrena el 18 de diciembre en cines.

ALERTA DE SPOILERS: Este artículo contiene detalles sobre el episodio final de VisionQuest, disponible en Disney+.

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La escena retoma el desenlace de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022), en la que Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, parecía morir aplastada bajo los escombros de la montaña de Wundagore.

La escena post-créditos de 'VisionQuest' confirma un regreso inesperado antes de 'Avengers: Doomsday'
La escena post-créditos confirmó el regreso de Wanda Maximoff al Universo Cinematográfico de Marvel para 'Avengers: Doomsday'. (Marvel Studios)

En esta ocasión, la secuencia continúa con la aparición de una figura encapuchada identificada como el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien levanta los escombros y se dirige a Wanda.

“Bruja Escarlata, despierta. Tu poder será mío”, dice el personaje, ante lo cual Wanda abre los ojos.

La escena, estrenada el martes 10 de noviembre con el episodio final de VisionQuest titulado “Forever”, despejó las especulaciones sobre el destino del personaje interpretado por Elizabeth Olsen.

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El capítulo también cierra el arco familiar del androide Vision (Paul Bettany), quien se reencuentra con sus dos hijos adultos: Tommy Maximoff (Ruaridh Mollica) y Billy Maximoff (Joe Locke).

La escena post-créditos de 'VisionQuest' confirma un regreso inesperado antes de 'Avengers: Doomsday'
El episodio final de la serie de Disney+ concreta el reencuentro del androide Vision con sus hijos Tommy y Billy Maximoff. (Marvel Studios)

En la trama, Billy utiliza sus poderes para trasladar la conciencia de su hermano Tommy al cuerpo de un niño en acogida fallecido, llamado Tommy Shepherd, con el fin de reunir a la familia ante su padre.

Horas antes del estreno del episodio, Marvel Studios publicó en sus redes sociales un mensaje en código binario que los seguidores descifraron rápidamente.

La cadena de ceros y unos equivale a: “Nunca podríamos alejarnos el uno del otro, aunque lo intentáramos”, una frase que Wanda pronunció en el final de WandaVision en 2021.

El regreso de Wanda no es el único anunciado para Avengers: Doomsday. En Avengers Endgame: Encore, una versión extendida del filme de 2019, una nueva escena post-créditos mostró al Doctor Doom secuestrando al Hulk, personaje a cargo de Mark Ruffalo.

La escena post-créditos de 'VisionQuest' confirma un regreso inesperado antes de 'Avengers: Doomsday'
Billy Maximoff utilizó sus poderes para trasladar la conciencia de su hermano al cuerpo de Tommy Shepherd y reunir a la familia. (Marvel Studios)

Elizabeth Olsen regresa como la Bruja Escarlata en ‘Avengers: Doomsday’

A pesar de lo que muestra la escena, Elizabeth Olsen había sido esquiva respecto a su futuro en el UCM.

“No sé nada. No sé qué está pasando. Es más seguro para mí no saber nada, porque así no puedo cometer un error en una situación como esta. Prefiero no saber nada”, declaró la actriz en marzo.

Paul Bettany, por su parte, admitió que no podía responder si Wanda regresaría, aunque sí señaló que “los fans van a interpretar todo” lo que muestra la serie, y que esa lectura atenta le parece “algo maravilloso”.

“Es una pregunta que no puedo responder porque me despedirían”, ironizó el actor, de 55 años.

Olsen debutó como Wanda en una escena post-créditos de Capitán América y el Soldado del Invierno (2014), antes de tener un papel central en Avengers: era de Ultron (2015).

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
El recorrido de Wanda Maximoff dentro de la franquicia comenzó en 2014 y derivó en producciones como Agatha en todas partes. (Marvel Studios)

La historia del personaje estuvo marcada por la muerte de su hermano Pietro, la devastación de Sokovia y la pérdida de Vision en Avengers: Infinity War (2018).

Ese cúmulo de tragedias dio lugar a WandaVision (2021), la primera serie de Marvel Studios para Disney+, en la que el dolor de Wanda la llevó a tomar el control de una ciudad entera en Nueva Jersey.

En ese relato se reveló su identidad como la Bruja Escarlata, una de las figuras más poderosas del universo Marvel, y se introdujo a sus hijos Billy y Tommy.

Su historia continuó en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022), donde Wanda actuó como villana principal, y el hilo se extendió a Agatha en todas partes (2024), serie en la que Joe Locke apareció como la versión adulta de Billy.

VisionQuest está disponible en su totalidad en Disney+.

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