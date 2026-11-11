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El vello púbico de Russell Brand fue retirado de un museo de Londres tras su condena por abuso

El recinto de Viktor Wynd, inaugurado en 2014, sigue el modelo de las cámaras de curiosidades y cuenta con animales de dos cabezas, objetos ocultistas, un salón de absenta y un bar de cocteles

El objeto permaneció expuesto durante más de una década en el recinto de Hackney sin confirmación independiente sobre su autenticidad. (REUTERS/Jack Taylor/File Photo/File Photo)
El objeto permaneció expuesto durante más de una década en el recinto de Hackney sin confirmación independiente sobre su autenticidad. (REUTERS/Jack Taylor/File Photo/File Photo)
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Viktor Wynd retiró de su museo en Londres el vello púbico atribuido a Russell Brand después de que el comediante y actor recibió una condena de prisión por violación y agresiones sexuales, informó Variety.

El objeto permaneció expuesto durante más de una década en el Viktor Wynd Museum of Curiosities, Fine Art & UnNatural History, ubicado en Hackney. Su autenticidad no fue verificada de forma independiente.

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Wynd confirmó a Variety que retiró la pieza de inmediato tras los problemas legales de Brand. “Los quité de la exhibición de inmediato y no quiero volver a escuchar su nombre: no tiene lugar en mi museo de los horrores”, dijo el coleccionista al medio.

El dueño del recinto cultural afirma que el actor carece de lugar en su colección tras los procesos judiciales. (REUTERS/Hannah McKay)
El dueño del recinto cultural afirma que el actor carece de lugar en su colección tras los procesos judiciales. (REUTERS/Hannah McKay)

Brand, de 51 años, recibió una pena de 10 años y seis meses de prisión en el Southwark Crown Court de Londres el lunes 9 de noviembre. Un jurado lo declaró culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual contra cuatro mujeres, por hechos ocurridos entre 2004 y 2009.

La pieza llegó al museo a través de una donación sin verificar

El vello habría sido enviado a Wynd por una mujer que afirmó haber rasurado a Brand en un salón de Camden Town, según un recuento del museo publicado en 2016. La donación incluyó una carta escrita a mano en la que explicó que pensó que el coleccionista apreciaría el recuerdo.

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El jurado absolvió a Brand de dos cargos adicionales de violación y uno de intento de agresión indecente. Los delitos por los que fue condenado ocurrieron durante su ascenso en la televisión británica y Hollywood.

El museo de Hackney reúne objetos de historia natural y cultura popular

El Viktor Wynd Museum of Curiosities, Fine Art & UnNatural History abrió en 2014 en Mare Street, Hackney. Su concepto se basó en las tradicionales Wunderkammer o cámaras de curiosidades.

Viktor Wynd
El Viktor Wynd Museum reúne desde 2014 piezas de historia natural y reliquias de la cultura popular. (Instagram)

La colección incluye cabezas reducidas, animales de dos cabezas, huesos de dodo, objetos ocultistas y un mechón de cabello de Elvis Presley. El recinto también alberga un salón de absenta y un bar de cocteles operado por Last Tuesday Society.

Exnovia de Russell Brand dijo que llamó a la policía durante un incidente en 2014

Jemima Goldsmith, expareja de Brand, afirmó que vivió “violencia, control coercitivo y abuso” durante la relación que mantuvieron entre 2013 y 2014. La productora dijo a través de X que tuvo que llamar a la policía para que retiraran al comediante de su casa durante un incidente violento en 2014.

Jemima Goldsmith
La productora Jemima Goldsmith revela que solicitó la presencia de la policía ante agresiones de Brand en 2014. (Captura de X)

Goldsmith, también conocida como Jemima Khan, aseguró que no presentó cargos ni hizo pública su experiencia entonces por la atención de la prensa que podía recaer sobre sus hijos adolescentes. También dijo que colaboró con periodistas que investigaron las denuncias contra Brand y que estaba dispuesta a declarar si los medios eran demandados.

“Estoy asombrada por las valientes mujeres que se presentaron en el juicio contra Brand, contaron sus historias, testificaron y se aseguraron de que se hiciera justicia”, escribió Goldsmith. La productora afirmó que no mantiene contacto con Brand desde 2014.

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