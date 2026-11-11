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Daniel Radcliffe dejó abierta la puerta a un posible reencuentro en el cine: “Me encantaría hacer algo más con él”

El protagonista de Harry Potter se refirió a un excompañero de elenco durante el estreno de Steps, la nueva producción animada de Netflix, y expresó su deseo de coincidir otra vez en pantalla, aunque sin confirmar ningún proyecto concreto por ahora

Daniel Radcliffe expresó su deseo de volver a trabajar con Dane DeHaan tras coincidir en Kill Your Darlings
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Daniel Radcliffe volverá a compartir elenco con Jonathan Groff, pero hay otra dupla de su carrera que le gustaría retomar: la que formó con Dane DeHaan en Kill Your Darlings. El actor mencionó al intérprete estadounidense cuando le preguntaron con qué antiguos compañeros querría volver a trabajar.

Por el momento, esa posibilidad no está vinculada a una película, una serie ni una negociación anunciada. Las palabras de Radcliffe expresan un deseo personal y no confirman que exista una producción en marcha con DeHaan.

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Según publicó People, Radcliffe habló del tema durante el estreno mundial de Steps, la nueva película animada de Netflix, el domingo 8 de noviembre en el hotel Plaza de Nueva York.

En la misma conversación también se refirió a Trust the Man, la película de suspenso en la que volverá a trabajar con Groff.

El actor británico descartó dar nombres de colegas con los que preferiría no coincidir otra vez en un rodaje (REUTERS/Angelina Katsanis)
El actor británico descartó dar nombres de colegas con los que preferiría no coincidir otra vez en un rodaje (REUTERS/Angelina Katsanis)

Radcliffe recordó su trabajo junto a Dane DeHaan

Radcliffe y DeHaan integraron el elenco de Kill Your Darlings. Ante la consulta de People sobre los antiguos compañeros de reparto con quienes le gustaría coincidir otra vez en pantalla, el actor mencionó a DeHaan y recordó de forma positiva la experiencia que compartieron.

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La pasamos muy bien trabajando en Kill Your Darlings”, afirmó Radcliffe, de 37 años, en declaraciones recogidas por People. “Me encantaría hacer algo más con él en algún momento”, agregó al referirse a DeHaan.

Dos hombres jóvenes vestidos con trajes de época sentados ante una mesa con libros abiertos en una biblioteca con estanterías de tomos rojos
Daniel Radcliffe recordó su trabajo con Dane DeHaan en la película Kill Your Darlings (YouTube/@digitalspy)

El actor señaló además que conserva un buen recuerdo de la mayoría de las personas con las que trabajó. Cuando le plantearon la posibilidad de nombrar a quienes no quisiera volver a ver en un rodaje, dijo que le resultaría más fácil hacer esa lista, pero descartó dar nombres. “No es la clase de noticia que vine a hacer”, expresó Radcliffe.

Trust the Man volverá a reunir a Radcliffe y Jonathan Groff

Aunque una nueva colaboración con DeHaan es solo un deseo, Radcliffe ya tiene previsto compartir elenco otra vez con Groff en Trust the Man. Ambos trabajaron antes en la reposición de Broadway de Merrily We Roll Along.

Radcliffe definió a Groff como uno de sus mejores amigos y destacó el valor de trasladar ese vínculo a una producción. “Hacer una película con tu mejor amigo, con uno de tus mejores amigos, es algo realmente especial”, expresó durante la entrevista con People.

Dos hombres conversan de cerca frente a un fondo negro; el de la derecha lleva gafas y ambos visten chaquetas sobre camisas claras
Radcliffe y Jonathan Groff compartirán elenco en la película de suspenso Trust the Man luego de su paso por la obra teatral Merrily We Roll Along (YouTube/@SonyPicturesClassics)

El intérprete añadió una frase breve para resumir su entusiasmo por el reencuentro: “Es estupendo”. Ese comentario completa su referencia a la película y a la experiencia previa que ambos compartieron en el teatro.

La entrevista identificó a Trust the Man como el próximo trabajo que reunirá a los dos actores.

La nota de People no detalló la fecha de estreno de Trust the Man ni los personajes que interpretarán Radcliffe y Groff. Tampoco mencionó un proyecto que reúna nuevamente a Radcliffe con DeHaan.

La diferencia entre ambos casos es clara: uno corresponde a una película próxima y el otro, a una colaboración que al actor le gustaría concretar en el futuro.

Radcliffe definió a Groff como uno de sus mejores amigos y destacó el valor de filmar un largometraje juntos (REUTERS/Kylie Cooper)
Radcliffe definió a Groff como uno de sus mejores amigos y destacó el valor de filmar un largometraje juntos (REUTERS/Kylie Cooper)

Steps y Trust the Man amplían los próximos proyectos de Radcliffe

La presentación en Nueva York tuvo como motivo Steps, una película animada de Netflix en la que Radcliffe presta su voz al Príncipe. De acuerdo con la información publicada por People, la producción llegará a la plataforma el 20 de noviembre de 2026.

La película también reúne a Ali Wong, Amanda Seyfried, Stephanie Hsu, Nikki Glaser, Young Mazino, Peter Dinklage y Bette Midler. La participación de Radcliffe en el elenco de voces sitúa la entrevista en el marco de un estreno próximo, además de sus referencias a compañeros de trabajos anteriores y futuros.

Un personaje animado con traje azul celeste bordado está de pie frente a un rey y una reina sentados en tronos dorados
Daniel Radcliffe presta su voz al personaje del Príncipe en la película animada Steps (YouTube/@Netflix)

Por otra parte, Deadline informó que Trust the Man fue escrita y será dirigida por Will Graham. La película está ambientada durante la guerra de Vietnam y sigue a un oficial de inteligencia del Ejército que debe investigar a un soldado condecorado con un pasado misterioso.

El medio especializado señaló que Groff se incorporó al reparto después de la salida de Lucas Hedges por conflictos de agenda.

Así, el reencuentro de Radcliffe y Groff cuenta con un proyecto definido y una historia ya difundida, mientras que la eventual vuelta a trabajar con DeHaan permanece como una posibilidad que el actor expresó durante su charla con People.

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