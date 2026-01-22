Cómo se eligen los nominados al Oscar y quiénes votan realmente en cada categoría

La Academia de Hollywood implementa un sistema de votación escalonado y exclusivo por especialidad para elegir los nominados a los premios Oscar REUTERS/Mario Anzuoni

El proceso de nominación a los Oscars para la edición número 98 comenzó en noviembre de 2025 en Estados Unidos. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas abrió la votación a sus miembros para elegir, desde cientos de películas elegibles, a los candidatos finales. Las nominaciones se anunciaron el 22 de enero de 2026 en Los Ángeles, con la conducción de Danielle Brooks y Lewis Pullman. La ceremonia de entrega tendrá lugar el 15 de marzo de 2026 y se transmitirá en vivo por ABC y Hulu.

Para que una película pueda recibir una nominación, debe cumplir requisitos básicos. La organización exige que cada filme tenga un estreno comercial de al menos siete días consecutivos en una ciudad calificada de Estados Unidos, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año correspondiente.

Además, la duración debe superar los 40 minutos, salvo en categorías que especifiquen lo contrario. Las producciones lanzadas únicamente en televisión o plataformas digitales no pueden aspirar a una nominación.

De acuerdo con la información publicada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la votación se realiza a través de un sistema online confidencial. En la primera ronda, los miembros de cada rama profesional —actores, directores, guionistas, productores y editores, entre otros— votan exclusivamente en la categoría correspondiente a su especialidad.

Solo para la categoría de Mejor Película, todos los miembros pueden participar. Según la Academia, las categorías Mejor Cortometraje Animado y Mejor Película Internacional también permiten la votación general.

Reglas de elegibilidad y etapas del proceso

El proceso de selección comienza cuando vence el plazo de presentación de películas, generalmente en diciembre. En esta etapa, los miembros de la Academia llevan a cabo una votación preliminar que define una preselección o shortlist en 12 categorías. La Academia hizo pública esta lista en diciembre de 2025. Posteriormente, en enero, se abre la segunda ronda de votación, durante cuatro días, para determinar los nominados definitivos.

La mayoría de las categorías cuenta con cinco nominados, pero la de Mejor Película puede incluir hasta diez títulos. La organización anunció la creación de nuevas categorías: Logro en Dirección de Elenco, que debutará en la edición 98, y Logro en Diseño de Acrobacias, que se incorporará en la ceremonia número 100, prevista para 2027.

La revelación de los nominados se realiza en un evento televisado, en el que se comunica la lista de candidatos para cada categoría. Según la Academia, el sistema garantiza transparencia y confidencialidad gracias al uso de urnas digitales y auditorías independientes.

Quiénes votan y cómo lo hacen

La Academia agrupa a sus miembros en veinte ramas, cada una vinculada a un área específica del cine. Solo los integrantes de cada rama pueden votar en las categorías técnicas y artísticas propias. Por ejemplo, los actores seleccionan a los nominados a Mejor Actor y Mejor Actriz, mientras que los directores eligen a los nominados a Mejor Dirección. En cambio, todos los miembros pueden votar en Mejor Película.

Para la segunda ronda, en algunas categorías como Mejor Cortometraje Animado, Mejor Película Internacional y Mejor Cortometraje de Ficción, la Academia exige a los votantes ver todas las películas preseleccionadas. En abril de 2025, la organización extendió esta obligación a la votación final de los ganadores. Por primera vez en la historia, en los Oscar de 2026, los miembros deberán ver cada película nominada en la categoría correspondiente antes de emitir su voto definitivo.

De acuerdo con declaraciones publicadas por Variety, algunos miembros ya cumplían con este estándar de visualización. La actriz Kirsten Dunst declaró en 2022 que veía todas las películas nominadas como parte de su compromiso con la calidad del proceso.

Novedades y expansión de categorías

La edición número 98 de los Oscar introduce una innovación relevante: la inclusión del premio a Logro en Dirección de Elenco. Según la Junta de Gobernadores de la Academia, esta decisión reconoce la labor de quienes seleccionan el reparto de las películas, una función clave en la industria. La categoría de Logro en Diseño de Acrobacias se sumará en la edición de 2027.

La ceremonia de 2026 contará con la conducción de Conan O’Brien y se transmitirá en directo, lo que reafirma el interés global por los premios. La inclusión de nuevas categorías busca reflejar la evolución del cine y responder a las demandas de la comunidad audiovisual.

Transparencia y confianza en el proceso

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas sostiene que el sistema de votación digital garantiza independencia y transparencia. El uso de urnas electrónicas y la verificación de resultados por auditores externos refuerzan la confianza de la industria y del público.

El proceso de nominación a los Oscar refleja un compromiso con la excelencia, la equidad y la transparencia. La obligación de los votantes de ver todas las películas nominadas asegura un juicio informado y equitativo, mientras que la incorporación de nuevas categorías responde a la evolución de la industria cinematográfica.

La selección final de los nominados y ganadores depende de la participación activa y responsable de los miembros de la Academia, quienes representan a los diversos sectores del mundo del cine.