Gwyneth Paltrow sintió nerviosismo por las escenas de sexo con Timothée Chalamet en “Marty Supreme”

Gwyneth Paltrow y Timothée Chalamet protagonizaron escenas íntimas que generaron debate sobre la diferencia generacional en Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

El fenómeno de Marty Supreme transformó las cifras de taquilla en Estados Unidos y puso el foco en las experiencias personales de sus protagonistas.

La película superó USD 80 millones en recaudación doméstica y se convirtió en el título más exitoso de A24 en Norteamérica, situando en primer plano los límites entre la ficción y la intimidad de las estrellas de Hollywood.

Durante un encuentro en los San Vicente Bungalows de Santa Mónica, Gwyneth Paltrow relató detalles poco conocidos de las escenas de sexo que filmó junto a Timothée Chalamet.

La actriz, con 53 años en ese momento, confesó que la diferencia generacional con su compañero resultó imposible de ignorar al momento de rodar.

En sus palabras, “él tenía 27 o 28, y yo 50 y tantos, y, quiero decir, es raro”.

La actriz confesó su preocupación inicial por la cantidad de escenas de sexo requeridas por el guion de "Marty Supreme" (A24)

Paltrow pensó que si para ella resultaba incómodo, para Chalamet la experiencia podía ser aún más extraña.

La realidad en el set, según contó, terminó siendo distinta de lo que ambos imaginaban.

“En realidad, estuvo bien. No fue tan raro”, afirmó, y así disipó las dudas sobre posibles incomodidades durante la filmación de las escenas más íntimas.

La actriz admitió su preocupación inicial por el volumen de escenas sexuales que requería el guion.

“Eran muchas escenas de sexo… y yo también estaba un poco preocupada, porque hacía mucho que no hacía ese tipo de cosas”, reconoció.

Una vez que llegó la hora de filmar las tomas íntimas, Paltrow admitió que todo se sintió “muy cómodo y estuvo bien” (A24)

Sin embargo, describió el proceso como “muy cómodo y estuvo bien”, y atribuyó esa naturalidad al profesionalismo del equipo y de su compañero.

Gwyneth Paltrow elogió a Timothée Chalamet al destacar que trabajar con él fue sencillo: “Es brillante, comprometido, cómodo y seguro de sí mismo”.

El joven actor recibió el Globo de Oro y el Critics Choice Award por su papel en la película, premios que, según la artista, muestran el compromiso y la dedicación que aportó en cada escena.

El impacto de las escenas de sexo también marcó a la familia de Paltrow. Contó entre risas que su hijo menor, Moses, atravesó un momento incómodo durante la premiere en Los Ángeles.

“¡Mi pobre hijo! ¿Te imaginas cuando vino al estreno en Los Ángeles? Quería morirse”, aseguró la estrella de cine.

Timothée Chalamet fue elogiado por Gwyneth Paltrow, quien destacó su profesionalismo, compromiso y seguridad frente a cámara (A24)

Gwyneth Paltrow comparte la crianza de Moses y Apple con su ex esposo, Chris Martin, y desde hace años está en pareja con Brad Falchuk.

La historia de Marty Supreme presenta a Marty Mauser, un vendedor de zapatos de Nueva York que persigue su sueño de ser el mejor jugador de tenis de mesa en los años cincuenta.

La dirección de Josh Safdie combinó humor y drama deportivo para retratar el ascenso y las caídas de un personaje tan excéntrico como entrañable.

La química entre los actores principales fue señalada por la crítica como uno de los elementos más sólidos de la producción.

La promoción y la respuesta del público explican la recaudación extraordinaria de la película.

El presupuesto de "Marty Supreme" fue el mayor en la historia de A24, con USD 70 millones invertidos en producción y elenco (A24)

El estreno en Estados Unidos durante las fiestas de fin de año marcó la diferencia y el film se mantuvo entre los favoritos incluso en su quinta semana, con ingresos superiores a USD 6 millones durante el fin de semana de Martin Luther King Jr.

Para A24, el éxito resultó fundamental, ya que Marty Supreme implicó su apuesta más costosa, con un presupuesto de USD 70 millones.

Timothée Chalamet desempeñó un papel central en el fenómeno de la película, tanto por su interpretación como por la energía que entregó a cada escena.

De acuerdo a recientes declaraciones, el actor vivió una situación inesperada con un figurante.

En una charla pública con Robert Downey Jr. en el DGA Theater de Los Ángeles, Chalamet relató lo que ocurrió en una escena ambientada en un motel.

Timothee Chalamet ganó recientemente el Globo de Oro y está entre los favoritos a llevarse el Oscar a Mejor actor (REUTERS/Mario Anzuoni)

Debía conseguir que un actor de fondo, sin experiencia profesional, mostrara enojo.

Tras varios intentos fallidos, el hombre se le acercó y le advirtió: “Acabo de salir de la cárcel tras 30 años. No quieres meterte conmigo. No quieres verme enojado”.

El joven intérprete recordó que la situación lo sorprendió y que inmediatamente recurrió al director: “Le dije a Josh, ‘Santo cielo, ¿con quién me pusiste enfrente, hombre?’”.

El rodaje reunió a un elenco diverso, compuesto por Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara y Fran Drescher.

Entre las curiosidades de la producción, el director Josh Safdie reveló que la voz del comentarista en la película corresponde a Robert Pattinson, quien participó en un cameo secreto solo perceptible para los espectadores más atentos.

El fenómeno de "Marty Supreme", película dirigida por Josh Safdie, revolucionó la taquilla en Estados Unidos y puso foco en experiencias personales de los protagonistas de Hollywood (A24)

La temporada de premios sigue para Marty Supreme, y el nombre de Timothée Chalamet figura entre los favoritos para la nominación al Oscar.