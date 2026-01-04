Entretenimiento

Leonardo DiCaprio analizó la transformación acelerada de la industria del cine y el streaming: “Estamos ante una gran transición”

En una entrevista con The Times, el actor estadounidense, junto al cineasta Paul Thomas Anderson, detallaron cómo el sector audiovisual experimenta una drástica revolución, impulsada por la expansión de servicios digitales y la reinvención de las experiencias culturales

Guardar
Leonardo DiCaprio interpreta a Bob Ferguson en Una batalla tras otra, un drama de acción y crimen que mezcla rescates familiares, viejas rivalidades y un mundo distópico marcado por radicalismos y paranoia (Créditos: YouTube/ Warner Bros)

Leonardo DiCaprio y Paul Thomas Anderson se reunieron en Londres para conversar sobre Una batalla tras otra y el momento de incertidumbre que atraviesa la industria cinematográfica.

Según The Sunday Times, ambos advirtieron sobre una transformación acelerada del sector, marcada por el avance de las plataformas de streaming y las crecientes dificultades para sostener producciones originales en las salas de cine.

La infancia de DiCaprio y el refugio en el cine

DiCaprio recordó su infancia difícil en Los Ángeles y cómo encontró refugio en el cine. “Mis padres eran bohemios en toda la extensión de la palabra y pasé mi infancia en barrios extremos”, compartió el actor.

Explicó que buscaba distraerse en el Vista Theatre, un lugar que describió como “una tienda de discos llena de magia”. Allí comprendió cuánto deseaba formar parte de la gran pantalla, a la que consideró “la gran forma de arte moderno”.

El actor también se preguntó
El actor también se preguntó si las salas lograrán sostener su lugar como eje de la experiencia cinematográfica o si terminarán convertidas en espacios de nicho (REUTERS)

Ese vínculo temprano con las salas explica la preocupación que hoy manifiesta por el rumbo de la industria. A los 51 años, el actor advirtió que el cine atraviesa una transición acelerada: “Está cambiando a la velocidad del rayo. Estamos ante una gran transición".

Además, subrayó que “primero, los documentales desaparecieron de los cines y ahora, los dramas tienen un tiempo limitado y la gente espera para verlos en streaming”.

Retos creativos y económicos en la industria

Paul Thomas Anderson, conocido por títulos como There Will Be Blood, destacó el desafío que supone la presión de Netflix, encabezada por Ted Sarandos, para desplazar a los espectadores de las salas y priorizar la suscripción digital.

Según el director, esta presión representa una amenaza para los cines mayor que la televisión, el VHS o la privacidad. “Es un combate cuerpo a cuerpo”, describió.

Ambos analizaron los retos de sostener el cine de autor bajo el modelo actual. La película, con un presupuesto estimado en USD 175 millones, recaudó USD 204,7 millones en taquilla mundial. Aunque la cifra es alta, resultó insuficiente frente al costo total de la inversión.

Paul Thomas Anderson advirtió que
Paul Thomas Anderson advirtió que la presión de Netflix y Ted Sarandos representa una amenaza mayor para los cines que la televisión y el VHS (REUTERS)

A partir de ese escenario, DiCaprio expresó su preocupación por el futuro de las propuestas originales: “Solo espero que suficientes personas, que sean verdaderos visionarios, tengan la oportunidad de hacer cosas únicas en el futuro”.

En relación con el proceso creativo, Anderson destacó el rigor con el que DiCaprio elige sus proyectos y su compromiso durante el rodaje. “Tiene el compromiso de no hacer cualquier película”, afirmó el director, aludiendo a una ética de trabajo que, según explicó, se reflejó en cada etapa de la filmación.

Ese enfoque se vio reforzado por decisiones poco habituales en producciones de esta escala, como la de mostrar grabaciones diarias al elenco, una práctica que contribuyó a crear un clima de trabajo especialmente involucrado.

El cine de autor enfrenta
El cine de autor enfrenta dificultades para sostenerse bajo el actual modelo de negocios, pese a éxitos de taquilla como 'Una batalla tras otra' (Warner Bros. Pictures/AP)

DiCaprio valoró tanto esa dinámica como la posibilidad de filmar en escenarios reales, entre ellos un supermercado en pleno funcionamiento. “No es frecuente formar parte de un proceso así”, remarcó.

Recordó que, al comienzo de su carrera, apenas recibía cintas VHS en su camarín para revisar su trabajo en soledad, mientras que en esta ocasión la proyección diaria del material permitió que el elenco compartiera el proceso creativo, generando una dinámica de trabajo más colectiva.

Temas sociales, controversias y recepción crítica

El trasfondo político y social también caracterizó a Una batalla tras otra, abordando temas como el autoritarismo y la migración. “Nuestra película tiene agentes de migración buscándome y estamos literalmente en una ciudad fronteriza donde esa amenaza es real”, relató DiCaprio sobre la filmación en El Paso, Texas.

Por su parte, DiCaprio fue muy claro al declarar: “Nunca se me ocurrió no participar en la película por su trasfondo político. Y no creo que tenga ninguna agenda política o ideología específica". Anderson subrayó la intención optimista del proyecto y enfatizó que “solo queremos aportar algo optimista”.

La película aborda temas como
La película aborda temas como el autoritarismo y la migración, reflejando la inquietante realidad de rodar en una ciudad fronteriza como El Paso, Texas (Warner Bros)

Respecto a la recepción, el cineasta reconoció el debate surgido por la “representación hipersexualizada” de mujeres negras en pantalla, aunque destacó que la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos reconoció la película como la segunda mejor del año.

“Tiendo a escuchar solo las críticas demasiado entusiastas”, señaló. También aclaró que está dispuesto a escuchar objeciones fundadas y mantener un diálogo serio con quienes tengan reparos sobre la película, siempre que se trate de un intercambio respetuoso.

Temas Relacionados

Leonardo DiCaprioPaul Thomas AndersonUna batalla tras otraPlataformas de streamingIndustria cinematográficaEntretenimientoMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

La insólita reacción de Leo McCarey tras ganar el Oscar en 1937 que marcó un antes y un después en la historia de Hollywood

El inesperado gesto del director de cine al expresar que su mayor orgullo no era la película premiada, sino un drama ignorado, transformó la percepción de los premios

La insólita reacción de Leo

Jesy Nelson, exintegrante de Little Mix, reveló que sus hijas fueron diagnosticadas con atrofia muscular

La enfermedad que afecta severamente los músculos y requiere atención médica inmediata para mejorar la calidad de vida de las niñas

Jesy Nelson, exintegrante de Little

La razón inesperada por la que Angus Young usa el uniforme escolar en los conciertos de AC/DC

La historia de la particular vestimenta va más allá del espectáculo: una mezcla de familia, azar y homenaje al rock dio origen al símbolo que nunca pasa de moda en los escenarios de la banda

La razón inesperada por la

Tony Iommi de Black Sabbath anunció un álbum en solitario para 2026

El músico regresará próximamente con un trabajo individual tras más de dos décadas

Tony Iommi de Black Sabbath

BTS regresa en 2026: cuántas canciones tendrá el nuevo álbum y más detalles de la gira mundial

El grupo de K-Pop afirmó que sus siete integrantes volverán a trabajar juntos después de cumplir el servicio militar

BTS regresa en 2026: cuántas
DEPORTES
Las perlitas de la fecha

Las perlitas de la fecha de la Premier: del teledirigido que impidió el triunfo del Liverpool al insólito festejo con un rival

El gol sobre el final de Enzo Fernández para el Chelsea que le arrebató el triunfo al Manchester City de Guardiola

El Rally Dakar dejaría Arabia Saudita: los motivos, la nostalgia por Argentina y cuál es el posible destino

La frase de una famosa canción que usó Gallardo para motivar al plantel de River Plate durante la pretemporada

Mastantuono volvió a sumar minutos en la goleada del Real Madrid: la reacción del público cuando reemplazó a Vinícius

TELESHOW
La tajante decisión que tomó

La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

El Chino Darín mostró orgulloso el antes y después del embarazo de Úrsula Corberó: cómo creció la pancita

El verano de Julieta Cardinali con su hija Charo Calamaro en Punta del Este: el asombroso parecido entre ambas

INFOBAE AMÉRICA

Capturado Maduro, urge restituir la

Capturado Maduro, urge restituir la democracia para desmontar la dictadura en Venezuela

Trump advirtió que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición en Venezuela

Netanyahu expresó su respaldo a las protestas en Irán y dijo que el pueblo podría “tomar el destino en sus manos”

¿Por qué Delcy Rodríguez?: claves para entender la transición que viene en Venezuela

Al menos 30 muertos y varios secuestrados dejó un ataque de bandas armadas en el oeste de Nigeria