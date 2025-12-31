Entretenimiento

Quiénes fueron los músicos mejor pagos de 2025, según Forbes

Con giras globales, acuerdos por catálogos, residencias estratégicas y el peso creciente del streaming, el negocio del entretenimiento sonoro mostró sus principales motores económicos del año

El ranking de Forbes 2025
El ranking de Forbes 2025 revela que los 10 músicos mejor pagados sumaron buena parte de los USD 1.900 millones generados en la industria musical global (REUTERS)

El negocio global de la música volvió a exhibir cifras extraordinarias durante 2025, impulsado por giras masivas, acuerdos por catálogos, récords de streaming y contratos audiovisuales de alto impacto.

Según el ranking anual de Forbes, los 10 músicos con mayores ingresos del año concentraron una porción significativa de los USD 1.900 millones que acumularon, en conjunto, los 25 artistas mejores pagados del mundo.

El listado refleja una industria cada vez más orientada a los shows en vivo, las residencias estratégicas y la valorización de los derechos musicales. Pop, hip hop, rock y música latina conviven en un top 10 dominado por figuras con alcance global, calendarios de conciertos extensos y catálogos con fuerte rendimiento comercial.

10. Bad Bunny — USD 66 millones

Bad Bunny ocupó el top
Bad Bunny ocupó el top 10 con USD 66 millones, apoyado en su residencia en Puerto Rico, el éxito en Spotify y su anuncio para el Super Bowl LX (REUTERS)

El cierre del top 10 lo ocupa Bad Bunny, quien alcanzó USD 66 millones en 2025. El artista puertorriqueño fue nuevamente el Artista Global Top de Spotify, con 19,8 mil millones de reproducciones, un volumen que, según Forbes, generó cerca de USD 30 millones.

El mayor impulso económico provino de su residencia en Puerto Rico, titulada “No Me Quiero Ir de Aquí”, una serie de más de 30 conciertos que aportó alrededor de USD 40 millones. A eso se sumó el anuncio de su participación como artista del medio tiempo del Super Bowl LX.

9. Zach Bryan — USD 70 millones

El cantante country impulsó sus
El cantante country impulsó sus ganancias mediante un acuerdo millonario por los derechos de publicación de su catálogo (Captura de video: YouTube)

El noveno puesto correspondió a Zach Bryan, el artista country con mayores ingresos de 2025, con USD 70 millones. En mayo firmó un acuerdo con Warner Records para vender los derechos de publicación de su catálogo y renovar su contrato, una operación valuada en USD 350 millones, de la cual Forbes estimó que recibió USD 48 millones netos.

El resto de sus ingresos provino de ventas musicales y de las fechas de 2025 de su gira Quittin’ Time, que acumuló USD 159,6 millones en recaudación desde octubre de 2024, según Pollstar.

8. Chris Brown — USD 74 millones

La gira The Breezy Bowl
La gira The Breezy Bowl XX Stadium concentró los ingresos de Chris Brown en 2025, con recaudación en estadios y aportes adicionales por regalías (AP)

Chris Brown obtuvo USD 74 millones, apoyado en la gira The Breezy Bowl XX Stadium, que recaudó USD 285 millones en cuatro meses. Forbes calculó alrededor de USD 60 millones en ganancias por los shows y otros USD 13 millones en regalías, tras vender aproximadamente 5,25 millones de unidades equivalentes a álbumes durante el año.

7. Drake — USD 78 millones

El rapero canadiense combinó giras
El rapero canadiense combinó giras internacionales con un flujo constante de ingresos por streaming (AP)

Con USD 78 millones, Drake se ubicó en el séptimo lugar. Durante el año realizó más de 40 conciertos entre dos giras y lanzó el álbum colaborativo $ome $exy $ongs 4 U junto a PartyNextDoor.

Forbes estimó unos USD 30 millones por sus presentaciones en vivo y cerca de USD 50 millones por ingresos de streaming, impulsados por su catálogo de ocho álbumes, el segundo más rentable del ranking.

6. Shakira — USD 105 millones

Shakira estableció un hito en la música latina femenina al recaudar USD 327,4 millones con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', según Forbes y Billboard

Con USD 105 millones, la artista colombiana protagonizó uno de los mayores éxitos de la música latina en vivo. Su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” alcanzó USD 327,4 millones en recaudación y se posicionó como la gira latina más taquillera de una artista femenina, según estimaciones de Billboard y Forbes.

5. Coldplay — USD 105 millones

La banda británica sostuvo su
La banda británica sostuvo su posición gracias a una gira global de larga duración que continuó sumando ventas de entradas en múltiples continentes (REUTERS)

También con USD 105 millones, Coldplay sostuvo su presencia global gracias a la gira “Music of the Spheres”, con cerca de 50 conciertos en Asia, Europa, América y Medio Oriente.

La gira recaudó alrededor de USD 375 millones durante 2025 y continúa su camino hacia cifras históricas, con más entradas vendidas que cualquier otra gira registrada, de acuerdo con Billboard.

4. Kendrick Lamar — USD 109 millones

El impacto del espectáculo de
El impacto del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y una gira conjunta de cifras récord colocaron al rapero entre los artistas con mayores ingresos del año (AP)

El cuarto puesto quedó para Kendrick Lamar, con USD 109 millones. El año comenzó con su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX, que reunió a 133,5 millones de espectadores. El impulso continuó con el Grand National Tour junto a SZA, una gira que recaudó USD 358,7 millones y se convirtió en la más taquillera de la historia entre artistas co-encabezados.

3. Beyoncé — USD 148 millones

La gira de Beyoncé, Cowboy
La gira de Beyoncé, Cowboy Carter Tour, marcó un récord como la más taquillera del género country y permitió a la artista entrar al selecto grupo de multimillonarios de la música (AP)

El tercer lugar correspondió a Beyoncé, con USD 148 millones. La Cowboy Carter Tour generó USD 407,6 millones en 32 shows y marcó un récord como la gira country más taquillera de la historia.

El desempeño económico del año permitió que la artista se convirtiera en multimillonaria, según Forbes, integrando un grupo reducido dentro de la industria musical.

2. Taylor Swift — USD 202 millones

El éxito comercial de su último álbum, junto con acuerdos audiovisuales y el control de su catálogo, ubicaron a la cantante entre las figuras más rentables de 2025

Con USD 202 millones, Taylor Swift ocupó el segundo puesto. Su álbum “The Life of a Showgirl” fue el más vendido de 2025 y rompió récords históricos de ventas en la primera semana.

A eso se sumó un acuerdo con Disney+ por el concierto final del Eras Tour y una docuserie, con ingresos estimados en USD 80 millones. Además, la artista recompró las grabaciones maestras de sus primeros seis álbumes por un monto cercano a USD 360 millones.

1. The Weeknd — USD 298 millones

The Weeknd lideró el listado
The Weeknd lideró el listado de ingresos musicales de 2025, alcanzando USD 298 millones gracias a su gira y la venta parcial de su catálogo (REUTERS)

La cima del ranking está encabezada por The Weeknd, con USD 298 millones. El lanzamiento de su sexto álbum, Hurry Up Tomorrow, debutó en el número uno del Billboard 200 con 490.500 unidades equivalentes.

La gira “After Hours Til Dawn” superó los USD 1.000 millones en ingresos brutos, convirtiéndose en una de las pocas en alcanzar esa cifra.

El factor decisivo fue la venta de una participación de su catálogo a Lyric Capital, una operación valuada en torno a USD 1.000 millones. Forbes estimó que el artista recibió USD 200 millones netos tras comisiones.

En una entrevista de abril citada por Forbes, el cantante canadiense explicó: “Sentí que no tenía nada más que decir. He dicho todo lo que podía decir como esta persona y ahora es el momento de dar el siguiente paso”.

La clasificación de Forbes se basó en ganancias antes de impuestos entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, descontando costos y comisiones, y considerando exclusivamente ingresos vinculados a la actividad musical, con datos de Pollstar, Luminate y especialistas de la industria.

El listado de Forbes de los músicos mejores pagos de 2025 se completó con los siguientes artistas:

  1. Post Malone — USD 62 millones
  2. Ed Sheeran — USD 60 millones
  3. Tyler, The Creator — USD 53 millones
  4. Metallica — USD 53 millones
  5. Lady Gaga — USD 52 millones
  6. Billie Eilish — USD 52 millones
  7. Imagine Dragons — USD 48 millones
  8. Dua Lipa — USD 44 millones
  9. Linkin Park — USD 36 millones
  10. SZA — USD 34 millones
  11. Morgan Wallen — USD 33 millones
  12. Bruno Mars — USD 31 millones
  13. Sabrina Carpenter — USD 29 millones
  14. Andrea Bocelli — USD 25 millones
  15. Iron Maiden — USD 25 millones

