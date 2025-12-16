Entretenimiento

The Rolling Stones canceló sus planes de gira en 2026: los motivos de la decisión

La decisión llegó tras intensas negociaciones con promotores y abrió un escenario de incertidumbre para el público europeo. Las exigencias físicas y el calendario extendido pesaron más que el éxito reciente sobre los escenarios norteamericanos

Los Rolling Stones cancelaron su gira europea de 2026 por motivos de salud y exigencias físicas del calendario

Los Rolling Stones cancelaron su gira de estadios programada para 2026 en el Reino Unido y Europa. El anuncio fue realizado días después de concretar la exitosa serie de conciertos en Estados Unidos con su tour Hackney Diamonds, que terminó en 2024. La banda no saldrá a la ruta por decisión propia luego de discutir las condiciones y exigencias del tour.

La pausa surge en el punto más alto de popularidad de los Rolling Stones. Su último tour reunió a cerca de un millón de espectadores en veinte ciudades, con una recaudación de USD 235 millones. Este resultado ubicó la gira en el sexto lugar global en facturación durante el año 2024.

La expectativa de nuevos shows europeos se venía consolidando desde hace meses. Chuck Leavell, pianista histórico de la banda, había anticipado conversaciones sobre futuras fechas. Además, un vocero oficial había confirmado en junio los planes de salir de gira tras la publicación del nuevo disco, lo que alimentó la esperanza del público europeo.

Keith Richards frenó los planes por el extenso calendario

Según The Sun, Keith Richards planteó dificultades para comprometerse con una gira extensa. El guitarrista, de 82 años, expresó sus dudas en una reunión clave. Richards comentó que no se sentía entusiasmado por la idea de afrontar un tour de estadios que podría demandar más de cuatro meses de trabajo ininterrumpido.

Promotores de renombre mundial habían presentado propuestas para llevar el espectáculo a distintas ciudades durante el verano de 2026. La organización evaluó cada una de las alternativas. Sin embargo, la salud y la disposición personal se impusieron sobre los intereses comerciales.

Un vocero de la banda señaló a NME que los Rolling Stones ya habían intentado, a comienzos de este año, organizar la gira sin llegar a un acuerdo. La fuente oficial reconoció la decepción que este cambio genera entre los seguidores pero afirmó que “los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos”.

El regreso europeo de la banda habría sido el primero tras la gira Hackney Diamonds. Esa serie de presentaciones estadounidenses quedó marcada por la venta completa de las localidades y la enorme expectativa generada con el nuevo disco. El éxito en Estados Unidos fortaleció las posibilidades de ampliar el tour hacia el continente europeo, pero al final la decisión de Richards fue determinante.

De acuerdo con lo informado por los distintos medios británicos, la determinación también responde a un deseo general del grupo de priorizar la salud y el bienestar de sus integrantes, quienes ya superan los ochenta años. Ninguna voz dentro de la banda habló de un retiro definitivo, aunque se reconoce que puede haber cambios en la frecuencia y la magnitud de los conciertos futuros.

Los fans que esperaban ver a los Rolling Stones en directo en Londres, París o Berlín deberán esperar una nueva oportunidad. Las principales promotoras ya habían avanzado en estudios de viabilidad y estrategias de venta. La noticia sorprendió a los organizadores, que contaban con una importante expectativa de ingresos y actividad hotelera.

Si bien el grupo aún no definió fechas ni alternativas, la promesa de volver permanece intacta. El entusiasmo generado por el último álbum y la energía mostrada sobre el escenario mantienen vigente el interés del público.

A falta de nuevos anuncios, los seguidores miran con atención los canales oficiales de la banda. El entorno cercano no dejó trascender posibles proyectos en solitario ni cambios de alineación en el corto plazo. La incertidumbre y la espera definen ahora el escenario para una de las bandas más influyentes del mundo.

La decisión marca un punto de inflexión en la historia reciente de los Rolling Stones. La salud y la edad imponen nuevas reglas para los clásicos del rock, aunque su legado sigue presente en la escena musical global.

