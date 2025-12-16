Nick Reiner no comparecerá en la corte que investiga el homicidio de Rob Reiner

Nick Reiner permanece detenido sin derecho a fianza (AP/REUTERS)

La investigación por el homicidio del reconocido cineasta Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, continúa desarrollándose en medio de una fuerte atención mediática.

Este martes 16 de diciembre estaba prevista la primera comparecencia judicial de su hijo menor, Nick Reiner, principal sospechoso del crimen; sin embargo, la audiencia no se llevó a cabo debido a que el acusado no fue autorizado médicamente para presentarse ante la corte, según confirmaron autoridades y su equipo legal.

Reiner, de 32 años, fue arrestado el lunes y permanece detenido sin derecho a fianza, aunque hasta el momento no ha sido formalmente acusado. En las próximas horas, la fiscalía de Los Ángeles precisaría los cargos de la investigación.

Su abogado defensor, Alan Jackson, explicó ante la prensa afuera de un tribunal de Los Ángeles que su cliente no pudo ser trasladado desde la cárcel porque no recibió la autorización médica correspondiente.

Nick Reiner tenía antecedentes públicos de problemas de adicción, tema que él mismo abordó en entrevistas pasadas y que inspiró la película Being Charlie (REUTERS)

Jackson explicó que se trataba de un tema de procedimientos y evitó dar detalles específicos sobre el estado de salud de Reiner.

“Esperamos que mañana se le autorice y podamos traerlo aquí”, indicó a los reporteros que esperaban fuera de la corte.

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner fueron encontrados sin vida en el dormitorio principal de su vivienda por la tarde del domingo.

Las víctimas presentaban heridas de arma blanca, según informaron fuentes cercanas a la familia a NBC News.

Las autoridades confirmaron que Nick Reiner fue arrestado alrededor de las 9:15 p.m. del domingo, varias horas después de que la policía respondiera a una llamada de emergencia en la residencia familiar ubicada en Brentwood, California, aproximadamente a las 3:40 p.m. del mismo día.

De acuerdo con Los Angeles Times, no se encontraron señales de entrada forzada en la vivienda, un dato clave que continúa siendo analizado por los investigadores. Además, una de las hijas del matrimonio habría sido quien encontró los cuerpos.

Agentes de policía montan guardia para impedir que los vehículos entren en el barrio de Brentwood Park, donde se encontraron los cadáveres de dos ancianos en la casa del director de Hollywood Rob Reiner, en Los Ángeles, California, EEUU 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Jill Connelly

Quién es Alan Jackson, el abogado de Nick Reiner

La defensa de Nick Reiner está a cargo del abogado Alan Jackson, un litigante de alto perfil con una extensa trayectoria en casos mediáticos. Según un perfil publicado por CNN, Jackson es un exfiscal de Los Ángeles que posteriormente se especializó en la defensa penal de clientes controvertidos y figuras públicas.

Entre sus casos más conocidos se encuentra la defensa del productor Harvey Weinstein, condenado por delitos sexuales, así como la representación del actor Kevin Spacey en un caso de agresión sexual en Massachusetts que fue desestimado en 2019 debido a la falta de disponibilidad del denunciante. Más recientemente, Jackson obtuvo notoriedad al lograr la absolución de Karen Read, acusada de asesinato y homicidio involuntario, un caso que derivó en un perfil en Vanity Fair.

En relación con el caso Reiner, Jackson se negó a explicar cómo fue contratado o quién está financiando su defensa legal. “No puedo comentar”, respondió a los periodistas, según CNN.

Dentro de los próximos 14 días tras la imputación, un juez deberá decidir si hay pruebas suficientes para que el caso avance a juicio (Instagram/@michelereiner)

Antecedentes familiares y contexto previo

Nick Reiner ha hablado públicamente en el pasado sobre su historial de adicción a la heroína y otras drogas, un problema que comenzó cuando tenía 15 años y lo llevó a pasar temporadas en rehabilitación e incluso a vivir en la calle. Su experiencia inspiró la película Being Charlie (2016), que Nick coescribió y que fue dirigida por su padre.

Días antes de la muerte de Rob y Michele Reiner, Nick habría protagonizado un altercado en una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien, donde su comportamiento generó preocupación entre los asistentes, según reportaron fuentes cercanas a la familia.