Entretenimiento

Nick Reiner no comparecerá en la corte que investiga el homicidio de Rob Reiner

El hijo de Rob Reiner sigue bajo custodia policial mientras avanza la investigación por el doble homicidio ocurrido en la residencia familiar de Brentwood

Guardar
Nick Reiner permanece detenido sin
Nick Reiner permanece detenido sin derecho a fianza (AP/REUTERS)

La investigación por el homicidio del reconocido cineasta Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, continúa desarrollándose en medio de una fuerte atención mediática.

Este martes 16 de diciembre estaba prevista la primera comparecencia judicial de su hijo menor, Nick Reiner, principal sospechoso del crimen; sin embargo, la audiencia no se llevó a cabo debido a que el acusado no fue autorizado médicamente para presentarse ante la corte, según confirmaron autoridades y su equipo legal.

Reiner, de 32 años, fue arrestado el lunes y permanece detenido sin derecho a fianza, aunque hasta el momento no ha sido formalmente acusado. En las próximas horas, la fiscalía de Los Ángeles precisaría los cargos de la investigación.

Su abogado defensor, Alan Jackson, explicó ante la prensa afuera de un tribunal de Los Ángeles que su cliente no pudo ser trasladado desde la cárcel porque no recibió la autorización médica correspondiente.

Nick Reiner tenía antecedentes públicos
Nick Reiner tenía antecedentes públicos de problemas de adicción, tema que él mismo abordó en entrevistas pasadas y que inspiró la película Being Charlie (REUTERS)

Jackson explicó que se trataba de un tema de procedimientos y evitó dar detalles específicos sobre el estado de salud de Reiner.

“Esperamos que mañana se le autorice y podamos traerlo aquí”, indicó a los reporteros que esperaban fuera de la corte.

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner fueron encontrados sin vida en el dormitorio principal de su vivienda por la tarde del domingo.

Las víctimas presentaban heridas de arma blanca, según informaron fuentes cercanas a la familia a NBC News.

Las autoridades confirmaron que Nick Reiner fue arrestado alrededor de las 9:15 p.m. del domingo, varias horas después de que la policía respondiera a una llamada de emergencia en la residencia familiar ubicada en Brentwood, California, aproximadamente a las 3:40 p.m. del mismo día.

De acuerdo con Los Angeles Times, no se encontraron señales de entrada forzada en la vivienda, un dato clave que continúa siendo analizado por los investigadores. Además, una de las hijas del matrimonio habría sido quien encontró los cuerpos.

Agentes de policía montan guardia
Agentes de policía montan guardia para impedir que los vehículos entren en el barrio de Brentwood Park, donde se encontraron los cadáveres de dos ancianos en la casa del director de Hollywood Rob Reiner, en Los Ángeles, California, EEUU 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Jill Connelly

Quién es Alan Jackson, el abogado de Nick Reiner

La defensa de Nick Reiner está a cargo del abogado Alan Jackson, un litigante de alto perfil con una extensa trayectoria en casos mediáticos. Según un perfil publicado por CNN, Jackson es un exfiscal de Los Ángeles que posteriormente se especializó en la defensa penal de clientes controvertidos y figuras públicas.

Entre sus casos más conocidos se encuentra la defensa del productor Harvey Weinstein, condenado por delitos sexuales, así como la representación del actor Kevin Spacey en un caso de agresión sexual en Massachusetts que fue desestimado en 2019 debido a la falta de disponibilidad del denunciante. Más recientemente, Jackson obtuvo notoriedad al lograr la absolución de Karen Read, acusada de asesinato y homicidio involuntario, un caso que derivó en un perfil en Vanity Fair.

En relación con el caso Reiner, Jackson se negó a explicar cómo fue contratado o quién está financiando su defensa legal. “No puedo comentar”, respondió a los periodistas, según CNN.

Dentro de los próximos 14
Dentro de los próximos 14 días tras la imputación, un juez deberá decidir si hay pruebas suficientes para que el caso avance a juicio (Instagram/@michelereiner)

Antecedentes familiares y contexto previo

Nick Reiner ha hablado públicamente en el pasado sobre su historial de adicción a la heroína y otras drogas, un problema que comenzó cuando tenía 15 años y lo llevó a pasar temporadas en rehabilitación e incluso a vivir en la calle. Su experiencia inspiró la película Being Charlie (2016), que Nick coescribió y que fue dirigida por su padre.

Días antes de la muerte de Rob y Michele Reiner, Nick habría protagonizado un altercado en una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien, donde su comportamiento generó preocupación entre los asistentes, según reportaron fuentes cercanas a la familia.

Temas Relacionados

Nick ReinerRob ReinerEntretenimiento

Últimas Noticias

Caso Rob Reiner: habrían hallado “rastros de sangre” en una habitación rentada por su hijo

La escena encontrada en un hotel horas después del crimen se suma a la evidencia que rodea la detención de Nick Reiner

Caso Rob Reiner: habrían hallado

La Academia revela la lista corta de los Oscar 2025 y sorprende con nuevas categorías

La carrera por la estatuilla dorada arranca con la publicación de las producciones que avanzan a la siguiente fase, incluyendo estrenos en categorías como mejor casting y mejor fotografía que prometen dar de qué hablar

La Academia revela la lista

Nick Reiner perdió la virginidad con una trabajadora sexual y usó dinero robado de sus padres

El hijo de Rob Reiner y Michele Singer reveló años atrás una serie de decisiones arriesgadas y episodios de vulnerabilidad

Nick Reiner perdió la virginidad

Jim Carrey detuvo el rodaje de ‘El Grinch’ tras un susto con Taylor Momsen

Una escena filmada con un trineo real puso en alerta al equipo técnico cuando una maniobra brusca generó un momento de tensión inesperado durante la grabación

Jim Carrey detuvo el rodaje

Renate Reinsve explicó por qué se negó a seguir la industria y ahora podría ganar un Óscar: “No me sometí a las reglas en absoluto”

La actriz noruega, reconocida por su autenticidad y rebeldía, compartió en exclusiva con The Washington Post cómo su infancia marcó su visión artística y su camino hacia el éxito internacional

Renate Reinsve explicó por qué
DEPORTES
Una de las figuras de

Una de las figuras de Estudiantes contó detalles desconocidos del pasillo a Central: “Que regalan un título te toca el corazón”

“¿Te imaginas terminar con un título de campeón del mundo?”: el sueño intacto de Thiago Silva a los 41 años

La FIFA eligió al equipo ideal del año en los premios The Best y no incluyó a futbolistas argentinos: los grandes ausentes

La desafiante frase del Dibu Martínez sobre la Finalíssima entre Argentina y España antes del Mundial 2026

Nalbandian reflotó su polémica con Del Potro por la derrota contra España en la final de la Copa Davis 2008: “No quiso jugar”

TELESHOW
Belén, la película de Dolores

Belén, la película de Dolores Fonzi, quedó en la lista corta de los Premios Oscar

Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

Sofía Gonet habló tras los escandalosos chats con Homero Pettinato: “Mostramos nuestras peores miserias”

Araceli González contó por qué lloró al aire del programa de Mirtha Legrand: “No tiene que ver con mis relaciones”

Paula Chaves contó cómo se enteró de la particular condición física que tiene: “¡A los 41 años!”

INFOBAE AMÉRICA

El Coliseo de Roma estrena

El Coliseo de Roma estrena una estación de metro que conecta con tres mil años de historia

El Parlamento de Francia frenó la reforma de pensiones de Macron y desactivó una crisis política

Roma abrió dos nuevas estaciones de metro excavadas entre ruinas milenarias del Coliseo

Al menos dos muertos y cinco heridos por ataques aéreos de Israel contra vehículos en el sur del Líbano

Picasso, Kandinski y Chagall, los trazos secretos que el Pompidou revela tras décadas de oscuridad