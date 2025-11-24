Tras la controversia, Kevin Spacey desmiente rumores: “No estoy en la calle, aunque mi situación no es buena”

Kevin Spacey desmiente rumores de indigencia y aclara su situación tras el escándalo de 2017 (Instagram: @kevinspacey)

Durante más de dos décadas, Kevin Spacey fue un nombre emblemático en el cine y la televisión, reconocido tanto por sus premios como por la intensidad de sus interpretaciones. Sin embargo, desde 2017 su trayectoria quedó marcada por denuncias de conducta sexual inapropiada, juicios mediáticos y una abrupta caída de la escena pública y profesional.

En ese mismo periodo, el protagonista de House of Cards enfrentó severas dificultades financieras y personales, alimentando rumores sobre una supuesta situación de “homeless” (indigencia). Recientemente, el actor decidió explicar públicamente su situación y desmentir versiones que circularon sobre su presente personal y profesional, aportando detalles sobre cómo enfrenta las consecuencias de estos años turbulentos.

Entre hoteles y Airbnbs: cómo vive hoy Kevin Spacey

La confusión en torno a la situación habitacional de Spacey surgió tras una entrevista en The Telegraph, donde relató haber perdido su casa en Maryland, Estados Unidos, debido a los elevados costos legales y personales.

Ese fragmento cobró fuerza en las redes sociales, provocando una ola de rumores que lo instalaron en el centro de la conversación pública. Frente a la magnitud de la repercusión, el actor optó por publicar un video a través de su cuenta de Instagram para dejar las cosas en claro.

El actor de House of Cards revela que vive en hoteles y alojamientos temporales, pero no en situación de calle (REUTERS/Yara Nardi)

El actor explicó que, si bien actualmente reside en hoteles y alojamientos temporales, su realidad no se corresponde con vivir en situación de calle. “Sería deshonesto permitir que crean que realmente soy homeless en el sentido coloquial”, afirmó.

Además, se mostró sorprendido por la respuesta de sus seguidores: “Miles de personas se pusieron en contacto para ofrecerme alojamiento o expresar su preocupación. Estoy realmente conmovido por su generosidad”, expresó.

Movilidad forzada y situación financiera adversa

Durante la aclaración, Spacey puntualizó que su estilo de vida itinerante responde a la adaptación a los distintos compromisos laborales.

El actor reconoció que la dinámica de mudanzas continuas es más una circunstancia derivada de su trabajo actual, que una elección personal, y enfatizó que le recuerda a sus primeros años en la industria. “He estado trabajando casi sin parar durante todo este año y, por eso, tengo mucho que agradecer”, resumió.

Después de perder su casa y enfrentar problemas legales, Spacey detalla en redes sociales cómo transita su nueva vida, reconoce obstáculos y muestra gratitud por la solidaridad de sus seguidores REUTERS/Susannah Ireland/File Photo

Sin embargo, no ocultó la vulnerabilidad que enfrenta: “No es buena”, dijo sobre su situación financiera actual. Los costos acumulados a lo largo de los últimos siete años han sido “astronómicos”, con mínimos ingresos y constantes egresos vinculados a su defensa legal.

Spacey contó que evaluó declararse en bancarrota, aunque esa posibilidad finalmente no se concretó. “Nunca se llegó a ese punto”, precisó. Mientras tanto, todas sus pertenencias permanecen guardadas en almacenamiento, con la esperanza de volver a tener un sitio propio en el futuro.

El costo de las acusaciones y la lucha por reinsertarse

El impacto de las denuncias de más de 30 personas desde 2017 marcó un antes y un después en la vida y carrera de Spacey.

La cancelación de su protagónico en House of Cards, sumada a la pérdida de oportunidades laborales, lo relegaron de las grandes producciones. Su nombre pasó de ser sinónimo de prestigio a estar asociado con el escándalo y la polémica.

El impacto económico de las acusaciones llevó a Spacey a perder su casa y considerar la bancarrota, aunque nunca la declaró (REUTERS/Yara Nardi)

En 2023, Spacey fue finalmente absuelto de cargos de agresión sexual en el Reino Unido, en un juicio mediático, conforme reportó Daily Mail. Sin embargo, ni el fallo judicial logró restaurar completamente su reputación ni simplificó el regreso al mercado laboral de Hollywood.

El actor ha reconocido que el concepto de “cancelación” difícilmente se desarma con un solo fallo: la sombra de la controversia y la dificultad para obtener nuevos proyectos continúan presentes.

Un regreso paulatino: presentaciones y agradecimiento

A pesar de las dificultades, Spacey ha encontrado una vía alternativa para mantenerse en escena. El pasado 15 de noviembre, presentó el espectáculo “Songs & Stories” en el Parklane Luxury Collection Resort de Limassol, Chipre, donde compartió relatos y anécdotas de su carrera, acompañado por una banda de jazz.

Los organizadores, citados por Daily Mail, destacaron el evento como “el retorno de un artista en el sentido más amplio de la palabra”, señalando la honestidad y la humanidad con la que el actor se dirigió al público.

En el cierre de su mensaje, Spacey agradeció la preocupación y la solidaridad recibidas en los últimos días. “Estoy profundamente agradecido por su apoyo y generosidad”, concluyó, reafirmando la importancia del acompañamiento social y dejando abierta la posibilidad de una nueva etapa, tanto en lo artístico como en lo personal.