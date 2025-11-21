Miss Universo 2025: estas son las 30 semifinalistas que compiten por la corona

Miss Universo 2025 escogió sus 30 semifinalistas. (Captura de video)

La la 74.ª edición del concurso del Miss Universe, celebrada 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, reunió a 120 aspirantes en una de las competencias más reñidas de los últimos años.

Al inicio del espectáculo, el certamen presentó finalmente a sus 30 semifinalistas, quienes avanzaron hacia la ronda decisiva que definiría el destino de la corona más codiciada del mundo de los concursos de belleza.

Los jueces de este año que seleccionaron a las modelos fueron la Miss Tailanda 1998 Dra. Nok Chalida, Ismael Cala, Saina Nay-Wal la Miss Universo 2020 Andrea Meza, Natalie Glebova, a actriz Sharon Fonseca, Minnie Baloyi, el músico Louie Hereddia.

Las primeras 15 seleccionadas que lograron sobresalir gracias a una combinación de desempeño escénico, carisma y dominio absoluto de las pruebas del certamen fueron las siguientes:

Colombia fue de las primeras seleccionadas (x)

Manika Vishwakarma (India)

Ophély Mézino (Guadeloupe)

Zhao Na (China)

Praveenar Singh (Tailandia)

Jennifer Ventura (República Dominicana)

María Gabriela Lacerda (Brasil)

Solange Tuyishime Keita (Rwanda)

Olivia Yacé (Costa de Marfil)

Vanessa Pulgarin (Colombia)

Nathalie Yasmin (Países Bajos)

Lina Luaces (Cuba)

Tangia Zaman Methila (Bangladesh)

Kaori Hashimoto (Japón)

Zashely Alicea (Puerto Rico)

Audrey Eckert (Estados Unidos).

Finalmente los jueces decidieron que las últimas participantes en entrar a la semifinal por ganar Miss Universe 2025 fueron.

Fátima Bosch (México)

Athisa Manalo (Filipinas)

Lyshanda Brendon (Zimbawe)

Mahyla Roth Benavides (Costa Rica)

Julia Ann Clueth (Malta)

Inna Moll (Chile)

Jaime Vandenberg (Canadá)

Yamilex Hernández (Miss Universe Latina)

Laura Gnjatovic (Croacia)

Stephany Abasali (Venezuela)

Raschel Alexandra Paz (Guatemala)

Nadeen Ayoub (Palestina)

Itza Castillo (Nicaragua)

Ève Gilles (Francia)

Yanina Gómez (Paraguay).

Lyshanda Brendon de Zimbawe pasó al top 30 de Miss Universe. (Captura de video)

¿Cuál sería el premio de la ganadora?

De acuerdo con Bloomberg en línea, los montos que recibe la ganadora se han mantenido estables durante los últimos años, pese a las controversias que han rodeado al concurso. La estimación más consistente proviene de Miss Planet International y coincide con lo publicado por otras fuentes: la Miss Universo obtendría un premio inicial de US$250.000.

A la cifra se suma un ingreso mensual diseñado para cubrir compromisos profesionales, eventos y gastos personales que forman parte del reinado. Según People, la reina universal recibe US$50.000 al mes, cifra que también había sido reportada en 2024 por EFE para la victoriosa Miss Dinamarca.

Además del pago directo, la ganadora puede instalarse durante un año en el departamento de lujo que la organización mantiene en Nueva York, un beneficio confirmado por Lifestyle Asia y que forma parte de la tradición del certamen.

La ganadora de Miss Universo no solo se lleva la lujosa corona, sino dinero en efectivo para cumplir sus deberes. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

En paralelo, Miss Universo cubre todos los gastos de viaje, tanto en vuelos comerciales como en jets privados para eventos de alto perfil.

A ello se suma un equipo profesional que acompaña a la reina en sus actividades: asesores de imagen, bienestar, agenda y logística.

Un ítem aparte es el valor del accesorio que llevan en la cabeza:la corona valorada en más de US$5 millones. El elemento denominadoLumière de l’Infinino forma parte del “premio en efectivo”, pero representa el estatus del certamen y su impacto cultural.