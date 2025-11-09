Millie Bobby Brown escogió a uno de sus compañeros de “Stranger Things” como el padrino de su hija

Millie Bobby Brown compartió detalles sobre la elección de Noah Schnapp como padrino de su hija durante la premiere de la última temporada de "Stranger Things" (REUTERS/Mike Blake)

Millie Bobby Brown, reconocida internacionalmente por encarnar a Eleven en la serie Stranger Things, confirmó de manera pública la elección de Noah Schnapp como padrino de su hija.

La actriz británica reveló que Schnapp, colega y amigo desde 2016, es el encargado de ocupar ese lugar especial en la vida de la menor.

Durante la presentación de la quinta y última temporada de la serie, Brown conversó con el medio estadounidense y se refirió a la elección en términos de confianza y complicidad dentro y fuera del set.

“Sadie es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino”, afirmó Brown a Entertainment Tonight, en alusión tanto a Schnapp como a Sadie Sink, otra de sus compañeras de elenco.

“Todos se transforman en versiones mucho más suaves y tiernas cuando están con ella. Sale a la luz una voz de bebé que ni siquiera sabía que tenían”, relató la estrella.

“Me resulta increíble verla crecer. [...] Me siento muy orgulloso de ella”, sostuvo el actor sobre su compañera de elenco (REUTERS/Daniel Cole)

Por su parte, Noah Schnapp expresó a la misma publicación el entusiasmo que siente al acompañar a Brown en su maternidad. “Es sinceramente la mayor alegría”, remarcó Schnapp, quien rememoró los primeros años junto a la actriz.

“Me resulta increíble verla crecer, pasar de ser una joven ingenua y divertida a casarse y ser madre. Me siento muy orgulloso de ella”, sostuvo el actor.

Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi —hijo del cantante Jon Bon Jovi— comunicaron la llegada de su hija adoptiva en agosto pasado a través de las redes sociales, donde enfatizaron la importancia de la privacidad en este nuevo periodo.

“Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, escribieron en un mensaje conjunto difundido por Instagram.

Brown y Schnapp forjaron un lazo cercano en el set, una relación que ahora se extiende a la vida personal (REUTERS/Mike Blake)

La última temporada de Stranger Things marcará el cierre de una de las franquicias más influyentes de la plataforma, donde la historia de Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, volverá a ocupar un lugar central.

En diálogo con Entertainment Weekly, los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, destacaron que la trama busca retomar el eje narrativo original.

“La historia comenzó con Will y su desaparición. Para cerrar el círculo, necesitamos que termine con él en muchos sentidos”, explicó Matt Duffer en esa entrevista.

A su vez, los showrunners adelantaron que la figura de Eleven, que interpreta Brown, experimentará una expansión en sus poderes para el desenlace.

Ross Duffer detalló a EW que, en el avance de la última temporada, se observa a Eleven impulsándose en el aire gracias a la energía de sus habilidades.

La actriz sostuvo que sus co-estrellas en la serie muestran su lado más tierno cada vez que interactúan con su hija adoptiva (REUTERS/Daniel Cole)

Millie Bobby Brown habló de su maternidad y la familia

Junto a estos anuncios profesionales y personales, Millie Bobby Brown brindó declaraciones para la edición de diciembre de British Vogue donde abordó el significado de la maternidad y sus perspectivas de futuro sobre la vida familiar.

“Quiero una familia grande; yo soy una de cuatro hermanos y él también”, señaló la actriz sobre su relación con Jake Bongiovi. “Somos 50-50 en todo. Por eso estoy tan agradecida de tenerlo como compañero en esta vida: es el papá más increíble”, agregó.

Brown también se refirió a la decisión de proteger la privacidad de su hija y sostuvo que no revelará información como el nombre o detalles personales hasta que la niña pueda decidirlo por sí misma.

“Para mí es muy importante protegerla hasta que sea lo suficientemente mayor como para decidir si quiere compartir su historia”, indicó al citado medio, reafirmando su postura.

“No me corresponde exponerla a la fama contra su voluntad. Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo como yo lo hice de joven, la apoyaremos. Pero ahora mismo, como es tan pequeña, como padres, es nuestra responsabilidad protegerla de eso”.

Millie Bobby Brown relaciona su deseo de una familia numerosa con la educación familiar de ambos padres, resaltando el compañerismo con su esposo Jake Bongiovi (Millie Bobby Brown/Instagram)

En el mismo diálogo, la actriz remarcó la transformación emocional que ha significado este nuevo rol para su día a día.

“Ha sido un viaje hermoso y asombroso. Ella ya nos ha enseñado tanto. La perspectiva cambia enormemente. Las cosas pequeñas se vuelven mucho más preciosas. Nuestros días están llenos de abrazos, risas y amor. Es una alegría interminable”, expresó Brown.