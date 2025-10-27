Entretenimiento

Ghislaine Maxwell y George Clooney tuvieron un encuentro íntimo según el libro póstumo de Virginia Giuffre

La acusada por tráfico sexual habría presumido ante su entorno haber practicado sexo oral a la estrella de Hollywood en una fiesta

Por Virginia García

Ghislaine Maxwell presumió de su conexión con George Clooney. (Créditos: Europa Press. Reuters)

Ghislaine Maxwell, la ex socialité británica condenada por tráfico sexual, habría asegurado en más de una ocasión haber tenido un encuentro íntimo con el actor George Clooney durante una fiesta, según revela el nuevo libro póstumo de Virginia Giuffre, una de las principales víctimas de Jeffrey Epstein.

En su obra Nobody’s Girl, publicada la semana pasada tras su fallecimiento en abril, Giuffre recordó cómo Maxwell solía alardear de sus supuestas conquistas entre los nombres más poderosos del mundo del espectáculo y la política.

En uno de esos relatos, la británica habría contado con entusiasmo que había practicado sexo oral al ganador del Óscar en el baño de una fiesta.

“Una vez volvió emocionada, como una colegiala, con toda la expectación y entusiasmo en su voz. Decía que le había hecho sexo oral a George Clooney en el baño de un evento cualquiera. Nunca dejó de repetir esa historia”, escribió.

Ghislaine Maxwell se jactaba de haber intimado sexualmente con George Clooney. (Créditos: Europa Press. Reuters)

Si eso fue cierto o no, nunca lo sabremos”, añadió Virginia en el libro, reconociendo que Ghislaine tenía una tendencia a exagerar y a inventar historias sobre su vida privada.

Sin embargo, George Clooney, que actualmente vive entre California y el lago Como, Italia, nunca ha sido vinculado públicamente con Epstein ni con Maxwell, y no existe evidencia de que haya asistido a eventos organizados por el fallecido financiero.

El relato coincide con fragmentos de un manuscrito anterior de Giuffre, The Billionaire’s Playboy Club, cuya publicación fue bloqueada durante años por motivos legales, pero cuyos extractos fueron difundidos por un juez de Nueva York en 2020.

Virginia Giuffre relató que uno de sus manuscritos fue bloqueado para que no saliera a la luz. (Jefferson Siegel/The New York Times)

En aquel texto, Giuffre ya describía a Maxwell como una mujer obsesionada con demostrar su poder a través de su supuesta cercanía con hombres influyentes.

Cabe destacar que Virginia Giuffre, quien se quitó la vida a los 41 años, fue una de las voces más visibles en la lucha por destapar la red de abuso y tráfico sexual que durante años dirigieron Jeffrey Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell.

En sus testimonios, Virginia describió cómo fue captada siendo adolescente y explotada por el círculo del multimillonario, que incluía a figuras de alto perfil.

Además, Giuffre fue protagonista de uno de los episodios más mediáticos del escándalo: la acusación contra el príncipe Andrés del Reino Unido, a quien señaló como uno de sus agresores.

Virginia Giuffre acusó al Príncipe Andrés de ser uno de sus abusadores. (REUTERS/Toby Melville)

Aunque el hijo de la reina Isabel II negó las acusaciones, finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial en 2022 por una suma no revelada, sin admitir culpabilidad.

Jeffrey Epstein se suicidó a los 66 años en 2019 en una prisión de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual de menores.

Por su parte, Ghislaine Maxwell, de 63 años, cumple actualmente una condena de 20 años en una prisión federal tras haber sido declarada culpable en 2021 por su papel como reclutadora y facilitadora en la red de abuso.

