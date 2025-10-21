Colombia

Manelyk González habló de los errores en la pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri: “Me parece de lo peor, una falta de respeto”

La puesta en escena inspirada en Dragon Ball Z y la retirada anticipada de la influencer generaron dudas sobre el compromiso y la seriedad del espectáculo

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La creadora de contenido se despachó en críticas por el fallido encuentro de boxeo - crédito @contextoviral360/TikTok

La reciente edición de Stream Fighters 4 generó atención por el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón.

Esto provocó que las críticas de diferentes sectores se originaran, entre esas, la de Manelyk González a la actuación de la DJ.

González, conocida como “la chicha reality", estuvo como invitada en La casa de los famosos Colombia y allí logró congeniar con Calderón como con otros participantes. La mexicana cuestionó tanto el desempeño de Calderón en el ring como su actitud durante el evento, lo que provocó un debate entre seguidores y en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón acusó a Manelyk
Yina Calderón acusó a Manelyk González de ensuciar un baño - crédito canal RCN

Manelyk González consideró que la pelea entre Calderón y Valdiri no cumplió con las expectativas de quienes querían ver un enfrentamiento entre las influencers.

Según su opinión, la superioridad de Valdiri fue evidente desde el inicio del combate, mientras que Calderón no logró responder a los ataques ni mostrar una defensa efectiva.

González describió la escena con ironía y desaprobación, señalando que la empresaria de fajas no pudo levantar los brazos para defenderse y que la decisión de abandonar la pelea resultó inesperada y decepcionante.

Me parece de lo peor, me parece una falta de respeto, una falta de respeto hacia ella, una falta de respeto hacia su equipo, porque, o sea, no sé cuánto haya entrenado o no, lo poco, mucho, es una falta de respeto también para esas personas”, afirmó González, destacando la gravedad de la actitud de Calderón.

En la última conexión con
En la última conexión con 'La casa de los famosos All-Stars', Manelyk González y Yina Calderón hicieron las pases antes de la salida de la mexicana de regreso a su casa estudio - crédito Telemundo

La crítica de González no se limitó al desarrollo del combate

En su opinión, la decisión de Calderón de retirarse antes de tiempo constituyó un agravio no solo para su propio equipo, sino también para los organizadores, el público y sus seguidores.

Oye, si te estás robando, porque eso es robar, perdón, aquí, en China, donde sea, le estás robando a las personas, le estás robando al organizador que te pagó, porque no estás haciendo lo que tenías que hacer”, expresó González, quien insistió en que la responsabilidad de los participantes va más allá del espectáculo y requiere compromiso con quienes confían en su desempeño.

Para ella, la pelea estelar del evento perdió su sentido por la actitud de Calderón, a quien acusó de desestimar el esfuerzo y la expectativa generada.

La pelea estelar de 'Stream
La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

En cuanto al impacto de la actuación de Calderón, González fue enfática al señalar que la falta de entrega y profesionalismo afectó a todos los involucrados.

Consideró que la inversión de tiempo y recursos por parte del equipo de Calderón, así como la atención del público y la organización de Westcol, merecían una respuesta diferente.

Es una falta de respeto para sus fans y es una falta de respeto para todas las personas que estábamos ahí. O sea, güey, era la pelea estelar. Se lo pasó por el culo, por el Arco del Triunfo. O sea dijo: ‘Me vale verga’, o sea, me vale verga. Mmm. Qué desagradable, qué poca madre, qué falta de ética, de valores, de principios”, sentenció González.

La reacción de la mexicana ante la entrada de Yina Calderón al evento también fue criticada. González relató que la puesta en escena, inspirada en personajes de Dragon Ball Z, le resultó desconcertante y poco apropiada para la ocasión.

Las creadoras de contenido tuvieron
Las creadoras de contenido tuvieron una fuerte pelea en el pesaje de Stream Fighters - crédito @stream_fighters/ Instagram

Cuestionó la elección del disfraz y la inversión realizada en la producción de la entrada, sugiriendo que el resultado no estuvo a la altura de las expectativas.

Para González, la imagen de Calderón acompañada de una botarga de Majin Boo y otra persona disfrazada de Esfera del Dragón no solo careció de sentido, sino que terminó por reforzar su percepción negativa sobre la participación de la influencer en el evento.

Para la creadora de contenido, la combinación de una entrada extravagante y una actuación que consideró deficiente dejó en duda el propósito de la participación de Calderón y si el espectáculo ofrecido respondió a las expectativas de quienes esperaban un combate memorable.

Temas Relacionados

Manelyk GonzálezAndrea ValdiriYina CalderónStream Fighters 4WestcolColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas Noticias

La reciente entrevista de Gustavo Petro provocó duras reacciones en políticos del país: “Ya es un hazmerreír entre los colombianos y lo será cada vez más”

Luego de la extensa conversación del presidente con el periodista Coronell, diferentes figuras políticas opinaron sobre su manejo de la diplomacia y su afinidad con Nicolás Maduro

La reciente entrevista de Gustavo

Trabajadores del aeropuerto El Dorado habían advertido riesgos antes del accidente que dejó un operador fallecido: “Personal sin capacitación”

El empleado murió tras ser atropellado por un vehículo de Avianca en Bogotá, mientras sindicatos advierten que la ausencia de formación adecuada y rotación excesiva de personal ya habían sido reportadas a las autoridades

Trabajadores del aeropuerto El Dorado

Incertidumbre en la Policía Nacional por posible salida del general Triana: ni siquiera él sabe si Petro lo sacó del cargo

La expectativa por un relevo en la cúpula abre interrogantes sobre el futuro de la institución y la seguridad nacional

Incertidumbre en la Policía Nacional

Edil de Kennedy resultó herido en un atentado con arma de fuego, en el occidente de Bogotá: esto fue lo que pasó

El partido político condenó la agresión al joven e instó a proteger a los líderes sociales mientras las autoridades descargan grabaciones y testimonios para esclarecer el caso

Edil de Kennedy resultó herido

En video quedó el momento en el que conductor de Medellín atropelló a presuntos fleteros tras persecución

El conductor presenció la escena y decidió tomar justicia por mano propia, por lo que los atropelló para evitar la huida de los supuestos delincuentes

En video quedó el momento
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quedó preso el único acusado

Quedó preso el único acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

Dónde voto en CABA: consultá el padrón electoral del domingo 26 de octubre de las elecciones legislativas 2025

Receta de hummus de remolacha, rápida y fácil

Graciela Ocaña: “El presidente Javier Milei tiene un déficit emocional, no sabe escuchar a la sociedad y eso es malísimo para la democracia”

Duro cruce entre Luis Caputo y la hija de Agustín Rossi por la recompra de deuda

INFOBAE AMÉRICA
La nueva fuerza para enfrentar

La nueva fuerza para enfrentar a las pandillas comenzó a ejecutar sus primeras acciones en Haití

La victoria de Rodrigo Paz anticipa un giro en la política exterior de Bolivia y plantea desafíos institucionales

Quiénes son los rehenes asesinados que aún no fueron devueltos por Hamas a Israel

Disfrutar, convivir y crear recuerdos: los 40 años de McDonald’s en México

Indinación por la boda de la hija de un funcionario iraní que reprimía a las mujeres, pero con ella fue más permisivo

TELESHOW
Ángel de Brito habló del

Ángel de Brito habló del futuro de Beto Casella en tevé: su posible paso a América y qué pasará con Bendita

Luis Ventura tuvo un accidente en MasterChef Celebrity y recibió atención médica: el video

El apodo que le puso Andy Chango a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Me encanta que me digas así”

El desopilante diálogo entre Eva Bargiela y la China Ansa en la recta final de sus embarazos: “Dormí temprano”

El día de spa y relax de Camilota luego del alta de su hermano Thiago Medina: “Hoy me elegí a mí”