Colin Farrell reveló cómo los placeres cotidianos dan sentido a su vida: “Soy un hombre simple”

Colin Farrell disfruta los días libres explorando la naturaleza, compartiendo tiempo con sus hijos y alejándose de las exigencias mediáticas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Colin Farrell se sinceró recientemente sobre cómo disfruta su día libre perfecto y por qué se considera un hombre sencillo.

En una entrevista con People durante la presentación en Los Ángeles de su nueva película, Ballad of a Small Player, el actor irlandés describió su jornada ideal lejos de los focos.

“La naturaleza es la respuesta dorada, realmente lo es... Me gusta saltar a un río o caminar por un bosque... es medicina, de verdad”, señaló.

Para Farrell, el tiempo de calidad con sus hijos James y Henry, las pequeñas escapadas en carretera, las visitas al cine y la lectura en casa conforman la esencia de su felicidad cotidiana.

“Fuera de eso, simplemente estoy en casa con los niños”, explicó, antes de definirse con sencillez: “Soy un hombre simple, simple”.

Para Farrell, una jornada perfecta consiste en caminar por el bosque, ir al cine y leer en casa junto a sus hijos (REUTERS/Carlos Barria)

La estrella de cine, que reside en Los Ángeles, valora los momentos compartidos con sus hijos y las actividades alejadas del bullicio mediático.

“Me gusta ir al cine bastante, sentarme en casa a leer y ese tipo de cosas. Salir a correr”, detalló, mostrando que su día perfecto no requiere lujos ni extravagancias, sino la conexión con lo esencial.

La madurez trajo consigo una nueva perspectiva para Colin Farrell. En diálogo con The Irish Times, reflexionó sobre el paso del tiempo y el significado de la paternidad: “Tengo hijos. Lucho con TikTok y Snapchat y todo ese tipo de cosas”.

En esa misma línea, reconoce que la tecnología y las redes sociales han cambiado la forma en que las personas buscan satisfacción inmediata, pero advierte sobre el riesgo de perderse en placeres efímeros.

“No estoy en contra de ello. No hay moralismo aquí. Pero hay que ser cauteloso, incluso desde un punto de vista neuroquímico”, señaló, aludiendo a la necesidad de equilibrio en la vida moderna.

En su madurez, el actor irlandés reconoce los desafíos de la paternidad y el impacto de la tecnología en la vida diaria (REUTERS/Eric Gaillard)

El recorrido personal del actor ha estado marcado por etapas de exposición mediática y desafíos, incluyendo un periodo de rehabilitación por adicciones.

Sin embargo, como compartió con The Irish Times, cada experiencia, ya sea un libro leído, una película vista o una conversación mantenida, enriquece su trabajo actoral.

“Cada película que he visto, cada libro que he leído, cada canción que he escuchado, cada conversación que he tenido entra en cada trabajo que hago de diversas maneras”, afirmó.

Aunque reconoce que su pasado le otorga una perspectiva particular sobre la naturaleza de la adicción, insiste en que no necesita recurrir conscientemente a esas vivencias para interpretar a personajes complejos.

La relación de Farrell con la fama también ha evolucionado. Prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público y se muestra escéptico ante la forma en que los medios pueden distorsionar el tono de sus palabras.

Colin Farrell evita los excesos y celebra los placeres cotidianos para mantenerse anclado en lo esencial de la vida (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Ahora me siento más cómodo si me graban en cámara. Así, si cometo un error, puedo disculparme en el momento. De lo contrario, podría volver a perseguirme”, explicó a The Irish Times.

Si bien reconoce los privilegios que la celebridad le ha otorgado, como conseguir entradas para conciertos o facilitar el acceso a cuidados médicos para sus hijos, Farrell enfatiza que su prioridad es el equilibrio personal y la autenticidad.

En el plano profesional, continúa sumando proyectos destacados. En Ballad of a Small Player, dirigida por Edward Berger, interpreta a Lord Doyle, un hombre atrapado en la autodestrucción y la adicción al juego.

El propio actor confesó a People su asombro por seguir trabajando en la industria tras 25 años de carrera: “No puedo creer que, después de 25 años, todavía me paguen por hacer lo que hago. Me encanta. Me encanta contar historias con la gente y trabajar con los equipos. Es una alegría”.

Con más de 25 años en la industria, el artista destaca el valor de la pasión y el trabajo colaborativo por encima del prestigio (REUTERS/Daniel Cole)

A pesar de su trayectoria y del surgimiento de una nueva generación de actores irlandeses, Farrell no se considera un mentor, sino un admirador del talento de sus compatriotas.

“Es extraordinario ver lo que están haciendo nuestros talentos locales, especialmente en un escenario global. No siento ningún tipo de mentoría ni de superioridad”, declaró a The Irish Times.

Para él, cada nuevo proyecto representa un reinicio, una oportunidad para abordar el trabajo con la misma pasión y nerviosismo que al principio de su carrera.