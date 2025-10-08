Dick Van Dyke bromeó sobre su cumpleaños número 100: “Sería gracioso si no llego”

Dick van Dyke mantiene una actitud positiva ante su cumpleaños número 100. (REUTERS/Mike Blake)

A dos meses de alcanzar su centenario, Dick Van Dyke demostró que su sentido del humor continúa tan agudo como siempre. El actor, de 99 años, bromeó sobre su próxima gran celebración durante un evento en Los Ángeles el pasado fin de semana.

“Así es, oficialmente no cumplo 100 hasta diciembre. Faltan dos meses. Sería gracioso si no llego”, dijo entre risas, según People.

La frase desató carcajadas entre los asistentes, una muestra de la vitalidad que lo ha acompañado a lo largo de una carrera que supera las siete décadas.

Dick Van Dyke bromeó con su edad. REUTERS/Mike Blake

El protagonista de Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang estuvo acompañado por su esposa, Arlene Silver, de 54 años, a quien calificó como “lo único” que hizo bien en la vida.

“Presumo a veces de haber llegado a los 100, pero la verdad es que, si hubiera sabido que viviría tanto, me habría cuidado mejor”, comentó.

Cabe recordar que Dick Van Dyke y Arlene Silver se casaron en 2012, desafiando los comentarios por su diferencia de edad de 46 años. “Nos llevamos muy bien. Ella es mi compañera, mi cómplice y mi mejor decisión”, ha expresado el actor en varias ocasiones.

La clave de una vida larga y activa

En varias entrevistas recientes, Van Dyke ha atribuido su buena salud y energía a la constancia en el ejercicio.

Dick Van Dyke afirmó que su secreto es seguir teniendo actividad física. (Créditos: Instagram/official_dick_van_dyke)

“Siempre he hecho ejercicio. Vamos al gimnasio tres veces por semana, todavía”, reveló en enero durante el pódcast Where Everybody Knows Your Name, conducido por Ted Danson.

El propio Danson recordó haber coincidido con él en un gimnasio de Malibú: “Si llegaba temprano, lo veía entrenar en las máquinas de pesas. Y entre cada estación, en lugar de caminar, ¡bailaba hacia la siguiente!”.

El espíritu jovial de Dick Van Dyke también quedó evidenciado el mes pasado, cuando el músico Rick Springfield compartió una foto junto al actor en el gimnasio.

“Yo me sentía bien con mis 76 años, pero Dick se levantó de la prensa de pecho y dio unos pasos de baile antes de irse. ¡Asombroso!”, escribió.

Rick Springfield publicó una fotografía con Dick Van Dyke en el gimnasio. (Instagram/Rick Springfield)

Sin embargo, alcanzar los 99 años también ha traído consigo momentos de reflexión y melancolía. Durante una sesión de preguntas y respuestas en mayo, el actor habló sobre el llamado “precio” de vivir tanto tiempo.

“He perdido a muchos amigos. Ed Asner y yo planeábamos hacer una nueva versión de The Odd Couple, pero se fue antes de que pudiéramos hacerlo”, contó. Su esposa intervino con una observación honesta: “Ha sobrevivido a todos. Esa es la maldición de vivir casi 100 años”.