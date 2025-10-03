Julia Roberts recrea su icónico traje de los Globos de Oro de 1990 35 años después

Julia Roberts dio un guiño al pasado con un traje similar al que usó en los Golden Globes hace más de 30 años. (Captura de video)

Este miércoles, Julia Roberts deslumbró al aparecer en The Late Show With Stephen Colbert con un power suit gris carbón, que rendía homenaje a la icónica chaqueta que llevó al Golden Globes de 1990, cuando recibió su primer gran premio por Steel Magnolias.

El conjunto, obra de su estilista de confianza Elizabeth Stewart, incluía un blazer de doble botonadura con pantalones de pierna ancha y una corbata adornada con un variado surtido de broches, un detalle que Roberts ha convertido recientemente en un sello distintivo de sus looks masculinos.

La ganadora del Oscar de 57 años completó el atuendo con gafas de montura negra y aros dorados, mientras que su peinado mostraba un recogido elegante con flequillo lateral, dejando atrás los rizos voluminosos de los años 90.

Julia Roberts apareció con un atuendo similar al que usó en los Golden Globes de 1990. (Captura de video)

El look evocaba la época en que la actriz, con apenas 22 años, acudió a los Golden Globes como nominada a Mejor Actriz de Reparto por Steel Magnolias y terminó llevándose la estatuilla.

Esa noche, la artista eligió un traje gris de Giorgio Armani, comprado en la tienda del diseñador en Rodeo Drive, que en un video de Vogue de 2024 titulado Life in Looks describió como “uno de mis conjuntos favoritos de todos los tiempos”.

“Me peiné, mi amiga me maquilló… ni siquiera sabía si la gente usaba vestidos muy formales en los Golden Globes como se hace ahora, pero pensé que yo estaba muy elegante con este atuendo”, recordó Roberts en el video.

Y añadió: “No podía imaginar que se convertiría en un look icónico de la alfombra roja. Simplemente pensé que me veía fabulosa, y todavía conservo ese traje”.

Julia Roberts recordó su icónico look en un video para Vogue. (Captura de video)

La elección del power suit no es casualidad; llega apenas unos días después de que la actriz asistiera a la premiere norteamericana de After the Hunt, donde nuevamente deslumbró con un traje Vivienne Westwood acompañado de una corbata decorada con broches vintage de Raven Fine Jewelers.

Julia Roberts reafirma su amor por Danny Moder tras 23 años de casados

A más de dos décadas de haber dicho “sí, acepto”, Julia Roberts no duda en señalar a su esposo, Danny Moder, como su fuente constante de alegría. En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, la actriz ganadora del Oscar dejó claro que el amor que siente por su pareja sigue tan vivo como el primer día.

Durante la promoción de su nueva película After the Hunt, la artista de 57 años, compartió una entrañable charla con sus compañeros de reparto Andrew Garfield y Ayo Edebiri. El tema giró en torno a aquello que les brinda felicidad en la vida, y mientras sus colegas ofrecieron respuestas abiertas al cambio, Roberts no titubeó.

“¿En la vida?”, repitió pensativa ante la pregunta del entrevistador. Garfield, de 42 años, reflexionó: “Eso cambia todo el tiempo”. Pero Julia rápidamente interrumpió con una sonrisa y rotundamente afirmó: “El mío no cambia”.

Ante la sorpresa de Andrew Garfield, que le preguntó directamente qué era aquello que no cambiaba, la actriz respondió sin dudar: “Danny Moder”.

Julia Roberts aseguró que su felicidad es su esposo Danny Moder. (Instagram)

La respuesta generó risas en el set, especialmente de Ayo Edebiri, de 29 años, quien comentó entre carcajadas: “¡Sabía que ibas a decir eso!”.

Julia Roberts reafirmó su respuesta con humor: “¡Nunca cambia! ¡Nunca cambia! A veces más, a veces medio”, dijo entre risas, evidenciando la complicidad que aún mantiene con su esposo.

La declaración de amor de la famosa no solo robó sonrisas, sino que también inspiró a sus compañeros. Tanto Garfield como Edebiri siguieron la broma al responder a la misma pregunta con un espontáneo “Danny Moder”, provocando una nueva ronda de risas.

Ayo incluso elogió a Danny Moder diciendo: “Es un hombre increíble y un padre hermoso”.

Ayo Edebiri elogió la paternidad de Danny Moder. (Instagram/@modermoder)

Cabe recordar que la historia de amor entre Julia Roberts y Danny Moder comenzó en el año 2000, en el set de la película The Mexican, donde él trabajaba como director de fotografía y ella compartía protagonismo con Brad Pitt.

Dos años después, en julio de 2002, la pareja contrajo matrimonio y desde entonces han construido una sólida familia con tres hijos: los gemelos Hazel y Phinnaeus, de 20 años, y Henry, de 18.