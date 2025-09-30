La tajante respuesta de J.K. Rowling a los comentarios de Emma Watson: “Es ignorante de cuán ignorante es”

Rowling considera que el privilegio en el que ha vivido Watson durante gran parte de su vida ha nublado su juicio EFE/ARCHIVO/NEIL HALL (REUTERS/Toby Melville)

La controversia entre J.K. Rowling y Emma Watson, dos figuras centrales del universo Harry Potter, ha vuelto a ocupar el centro del debate público tras la respuesta de la autora a recientes declaraciones de la actriz sobre su postura respecto a las personas trans.

En su intervención más reciente, Rowling utilizó su cuenta en X para responder a los comentarios de Watson, quien abordó la relación con la autora durante una entrevista en el pódcast On Purpose With Jay Shetty. Rowling afirmó que Watson “tiene tan poca experiencia de la vida real que es ignorante de cuán ignorante es”, y aseguró que en el pasado recibió una nota manuscrita de la actriz expresando simpatía por el acoso que la escritora sufría debido a sus opiniones sobre la comunidad trans.

En un extenso tuit, J.K. Rowling reflexionó sobre la postura que los protagonistas de Harry Potter han tomado en los últimos años (Créditos: X/J.K. Rowling)

Origen y evolución del conflicto en el universo Harry Potter

El conflicto entre Rowling y Watson comenzó en 2020, después de que la autora de Harry Potter compartiera opiniones sobre la comunidad trans que generaron una ola de críticas y reacciones tanto en redes sociales como en los medios. Watson, junto a otros actores de la saga como Daniel Radcliffe, se distanció de la autora y expresó su apoyo a la comunidad trans. En ese momento, Watson declaró: “Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin que se les cuestione constantemente o se les diga que no son quienes dicen ser”. Radcliffe también se pronunció en términos similares, marcando una clara diferencia con la postura de Rowling.

Emma Watson ha defendido en varias ocasiones a la comunidad LGBTQ+

En su nueva publicación en X, Rowling señaló que es completamente válido que Watson y Radcliffe tengan opiniones distintas a las suyas. “No me deben un acuerdo eterno por haber interpretado a un personaje que creé”, explicó la autora. Añadió que las creencias de Watson y Radcliffe están protegidas legalmente y que no desea que sufran represalias, pero criticó que asuman el papel de portavoces del universo que ella creó.

Declaraciones recientes y argumentos de ambas figuras

Durante la entrevista con Jay Shetty, Watson abordó la complejidad de su relación con Rowling, señalando que, a pesar de las diferencias ideológicas, valora la experiencia personal que compartió con la autora en el contexto de las películas de Harry Potter. “Realmente no creo que el hecho de haber tenido esa experiencia y de tener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda atesorar a Jo y a la persona con la que tuve experiencias personales”, afirmó Watson en el pódcast.

A pesar de las posturas opuestas, Emma asegura que aún aprecia a J.K. Rowling REUTERS/Henry Nicholls

Rowling, por su parte, profundizó en sus críticas hacia Watson, relatando que la actriz le hizo llegar una nota manuscrita en la que le expresaba: “Siento mucho por lo que estás pasando”. La autora contextualizó este gesto en un momento en el que recibía amenazas graves y había reforzado su seguridad personal. Según Rowling, la nota llegó poco después de que Watson hubiera hecho públicas sus críticas hacia ella, lo que la llevó a cuestionar la sinceridad y el alcance de la empatía de la actriz. Además, la escritora argumentó que Watson, debido a su posición privilegiada, carece de experiencia sobre las realidades que enfrentan muchas mujeres

“No era multimillonaria a los catorce años. Viví en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma”, recordó Rowling, quien sostiene que su experiencia vital le permite comprender el impacto de la erosión de los derechos de las mujeres, en contraste con la perspectiva de Watson.

Anteriormente, J.K. Rowling reiteró que "nunca perdonaría" a los protagonistas de Harry Potter por pronunciarse en contra de ella (Warner Bros. /REUTERS)

Tras las primeras críticas de Watson, Radcliffe y otros, Rowling manifestó que “nunca los perdonaría” por alinearse con un movimiento que, en su opinión, amenaza los derechos de las mujeres. Por otro lado, cuando Shetty preguntó a Watson si estaría dispuesta a dialogar con Rowling, la actriz respondió afirmativamente: “Sí, y siempre lo estaré. Creo en eso. Lo creo completamente”.