Entretenimiento

La tajante respuesta de J.K. Rowling a los comentarios de Emma Watson: “Es ignorante de cuán ignorante es”

“No era multimillonaria a los catorce años”, añadió Rowling sobre los privilegios de los que ha disfrutado Watson gran parte de su vida

Uriel Monterrubio

Por Uriel Monterrubio

Guardar
Rowling considera que el privilegio
Rowling considera que el privilegio en el que ha vivido Watson durante gran parte de su vida ha nublado su juicio EFE/ARCHIVO/NEIL HALL (REUTERS/Toby Melville)

La controversia entre J.K. Rowling y Emma Watson, dos figuras centrales del universo Harry Potter, ha vuelto a ocupar el centro del debate público tras la respuesta de la autora a recientes declaraciones de la actriz sobre su postura respecto a las personas trans.

En su intervención más reciente, Rowling utilizó su cuenta en X para responder a los comentarios de Watson, quien abordó la relación con la autora durante una entrevista en el pódcast On Purpose With Jay Shetty. Rowling afirmó que Watson “tiene tan poca experiencia de la vida real que es ignorante de cuán ignorante es”, y aseguró que en el pasado recibió una nota manuscrita de la actriz expresando simpatía por el acoso que la escritora sufría debido a sus opiniones sobre la comunidad trans.

En un extenso tuit, J.K.
En un extenso tuit, J.K. Rowling reflexionó sobre la postura que los protagonistas de Harry Potter han tomado en los últimos años (Créditos: X/J.K. Rowling)

Origen y evolución del conflicto en el universo Harry Potter

El conflicto entre Rowling y Watson comenzó en 2020, después de que la autora de Harry Potter compartiera opiniones sobre la comunidad trans que generaron una ola de críticas y reacciones tanto en redes sociales como en los medios. Watson, junto a otros actores de la saga como Daniel Radcliffe, se distanció de la autora y expresó su apoyo a la comunidad trans. En ese momento, Watson declaró: “Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin que se les cuestione constantemente o se les diga que no son quienes dicen ser”. Radcliffe también se pronunció en términos similares, marcando una clara diferencia con la postura de Rowling.

Emma Watson ha defendido en
Emma Watson ha defendido en varias ocasiones a la comunidad LGBTQ+

En su nueva publicación en X, Rowling señaló que es completamente válido que Watson y Radcliffe tengan opiniones distintas a las suyas. “No me deben un acuerdo eterno por haber interpretado a un personaje que creé”, explicó la autora. Añadió que las creencias de Watson y Radcliffe están protegidas legalmente y que no desea que sufran represalias, pero criticó que asuman el papel de portavoces del universo que ella creó.

Declaraciones recientes y argumentos de ambas figuras

Durante la entrevista con Jay Shetty, Watson abordó la complejidad de su relación con Rowling, señalando que, a pesar de las diferencias ideológicas, valora la experiencia personal que compartió con la autora en el contexto de las películas de Harry Potter. “Realmente no creo que el hecho de haber tenido esa experiencia y de tener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda atesorar a Jo y a la persona con la que tuve experiencias personales”, afirmó Watson en el pódcast.

A pesar de las posturas
A pesar de las posturas opuestas, Emma asegura que aún aprecia a J.K. Rowling REUTERS/Henry Nicholls

Rowling, por su parte, profundizó en sus críticas hacia Watson, relatando que la actriz le hizo llegar una nota manuscrita en la que le expresaba: “Siento mucho por lo que estás pasando”. La autora contextualizó este gesto en un momento en el que recibía amenazas graves y había reforzado su seguridad personal. Según Rowling, la nota llegó poco después de que Watson hubiera hecho públicas sus críticas hacia ella, lo que la llevó a cuestionar la sinceridad y el alcance de la empatía de la actriz. Además, la escritora argumentó que Watson, debido a su posición privilegiada, carece de experiencia sobre las realidades que enfrentan muchas mujeres

“No era multimillonaria a los catorce años. Viví en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma”, recordó Rowling, quien sostiene que su experiencia vital le permite comprender el impacto de la erosión de los derechos de las mujeres, en contraste con la perspectiva de Watson.

Anteriormente, J.K. Rowling reiteró que
Anteriormente, J.K. Rowling reiteró que "nunca perdonaría" a los protagonistas de Harry Potter por pronunciarse en contra de ella (Warner Bros. /REUTERS)

Tras las primeras críticas de Watson, Radcliffe y otros, Rowling manifestó que “nunca los perdonaría” por alinearse con un movimiento que, en su opinión, amenaza los derechos de las mujeres. Por otro lado, cuando Shetty preguntó a Watson si estaría dispuesta a dialogar con Rowling, la actriz respondió afirmativamente: “Sí, y siempre lo estaré. Creo en eso. Lo creo completamente”.

Temas Relacionados

J.K. RowlingEmma WatsonHarry PotterPersonas transRedes sociales

Últimas Noticias

“Con los pies en la tierra” y una amistad que trasciende el set: qué se sabe sobre el final Stranger Things

A semanas de que finalice la última temporada, los hermanos Duffer destacaron el trabajo de los jóvenes actores y cómo se mantuvieron unidos pese a toda la fama que obtuvieron

“Con los pies en la

La última publicación de Paola Caldera, la influencer venezolana que murió tras meses de lucha contra la leucemia

En uno de sus videos más recientes en TikTok, la influencer reveló que estaba en aislamiento por su salud

La última publicación de Paola

El círculo íntimo de Nicole Kidman asegura que Keith Urban ya estaría con otra mujer tras la separación

La noticia difundida por TMZ reveló que la pareja tomó caminos diferentes en junio, en medio de versiones que señalan que el cantante alquiló una vivienda en Nashville y no muestra intención de reconciliación

El círculo íntimo de Nicole

Nicole Kidman le pidió oficialmente el divorcio a Keith Urban tras 19 años de matrimonio

Según TMZ, la actriz ha iniciado el proceso formal para disolver su enlace con el cantante de música country

Nicole Kidman le pidió oficialmente

La historia de amor de Keith Urban y Nicole Kidman: un vistazo a su romance de dos décadas

Su matrimonio tuvo un inicio complicado, pues el cantante de música country luchaba con el alcoholismo

La historia de amor de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco: hubo cuatro

Triple femicidio narco: hubo cuatro allanamientos para dar con uno de los prófugos

Científicos hallan pruebas de un antiguo océano en el hemisferio norte de Marte

La solidaridad no tiene edad: 80 adultos mayores trabajan como voluntarios en el Banco de Alimentos de Buenos Aires

Casación rechazó una queja de Cristina Kirchner y avaló un audio de Lázaro Báez en la “Ruta del dinero K”

Fentanilo contaminado: fuerte reclamo en Diputados de los familiares de las víctimas

INFOBAE AMÉRICA
Los factores genéticos detrás de

Los factores genéticos detrás de la sorprendente resistencia de algunos insectos a temperaturas extremas y pesticidas

“Evo Morales fue la causa de la derrota en las elecciones”: Luis Arce acusó a su ex aliado de pactar con la derecha y destruir su gobierno

Subieron a cinco los muertos por intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil

República Dominicana no invitará a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la X Cumbre de las Américas

Emotivo adiós a Claudia Cardinale en París, con música de Ennio Morricone y recuerdos de su familia

TELESHOW
El blooper de Susana Giménez

El blooper de Susana Giménez en el Martín Fierro con Luck Ra: los memes en las redes y la reacción del cantante

El video de Fede Bal a los besos en el after de los Martín Fierro con una chica que no era Evelyn Botto: “Estoy soltero”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez: el tierno video

Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego de que le retiraran la respiración asistida: últimos detalles

Wanda Nara se fue del hotel de los Martín Fierro con Martín Migueles