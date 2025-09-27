Entretenimiento

Privacidad, blindaje y lujo: detalles de la boda ultra secreta de Selena Gomez y Benny Blanco

La ceremonia se realizará en una finca privada de California, en la que se han instalado enormes carpas

Ester Palomino

Por Ester Palomino

La pareja contrató a una
La pareja contrató a una famosa wedding planner para los preparativos de su boda

La boda ultra-secreta de Selena Gomez y Benny Blanco ya se perfila como uno de los eventos más costosos y reservados de la industria del entretenimiento.

Horas previas a la ceremonia, los preparativos en California han dejado al descubierto una producción de dimensiones hollywoodenses, con cifras que superan los cinco millones de dólares, según reportes de la revista Hola!

La pareja, que se comprometió en diciembre de 2024 tras un año de relación, eligió una extensa propiedad privada en Montecito para celebrar su unión. El espacio fue transformado en un escenario de ensueño, cubierto por enormes carpas blancas para alejar miradas indiscretas, reportó el Daily Mail.

La privacidad ha sido la prioridad número uno. Para garantizarla, los novios destinaron alrededor de 300 mil dólares en seguridad. De acuerdo con Hello! Magazine, el contrato incluye guardias armados, accesos restringidos, entradas cubiertas con lonas oscuras y patrullas permanentes que bloquean incluso el ingreso de drones.

El presupuesto de la boda
El presupuesto de la boda superaría los 5 millones de dólares, según Hello! Magazine.

Los proveedores también operan bajo estrictos protocolos: los alimentos fueron preparados fuera de la propiedad y serán entregados en el último momento, sin que los mismos equipos de catering conozcan la ubicación exacta hasta horas antes.

Las estimaciones del presupuesto total superan los 5 millones de dólares, cifra que se distribuye entre logística, decoración, servicio de catering, hospedaje de invitados VIP y el espectáculo musical que cerrará la noche.

El evento contará con 300 asistentes, muchos de ellos celebridades de primera línea, lo que convierte al enlace en uno de los más exclusivos del año.

Para alojar a los invitados, la pareja reservó por completo el exclusivo resort El Encanto, ubicado en las colinas de Santa Bárbara. Propiedad del cofundador de Tinder, Justin Mateen, este refugio de lujo ofrece habitaciones que arrancan en los mil dólares por noche, informó la revista.

Selena celebró su despedida de
Selena celebró su despedida de soltera en Cabo San Lucas, mientras que Benny viajó a Las Vegas para la suya

Durante este fin de semana, ninguna otra reserva externa ha sido aceptada: el complejo fue apartado en su totalidad para familiares y amigos de los novios.

También se ha filtrado uno de los artistas que amenizará el afterparty. Se trata de Snoop Dogg, quien también será maestro de ceremonias.

El rapero es amigo del novio, y colaboraron juntos en el tema “Bad Decisions”, junto a BTS.

Mindy Weiss, la arquitecta del secreto

El engranaje detrás de esta producción de ensueño está en manos de Mindy Weiss, la wedding planner más solicitada por las celebridades.

Weiss, conocida por organizar eventos para las Kardashian y otras figuras de Hollywood, ha manejado cada detalle con total discreción.

Paris Hilton, Taylor Swift y
Paris Hilton, Taylor Swift y los actores de Only Murders in the Building están entre los invitados confirmados

Las celebraciones comenzaron la noche del viernes 26 de septiembre con una cena pre-boda en una finca privada de California. Según reveló People (27 de septiembre), el evento se extendió hasta bien entrada la noche y tuvo “un ambiente excelente”, según describió un insider anónimo. “Los invitados la pasaron de maravilla”, señaló la fuente.

Selena Gomez, de 33 años, y Benny Blanco, de 37, confirmaron públicamente su relación en diciembre de 2023. Un año más tarde, él le propuso matrimonio durante un picnic con su comida favorita de Taco Bell, con un anillo valuado en alrededor de un millón de dólares.

Después de celebraciones por separado —una despedida de soltera en Cabo San Lucas para Selena y una fiesta en Las Vegas para Blanco—, la pareja llega a este 27 de septiembre lista para dar el “sí, acepto” frente a sus amigos más cercanos.

