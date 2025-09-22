Entretenimiento

El guionista de “The Bear” denunció ser víctima de racismo en un tren de Nueva York por parte de una mujer

Alex O’Keefe publicó un video en su cuenta de Instagram donde es arrestado porque una mujer blanca se quejó de su forma de sentarse.

Alex O’Keefe denunció que fue arrestado arbitrariamente porque a una mujer no le gustó cómo estaba sentado. Créditos: Instagram/Alex O’Keefe

El reconocido guionista Alex O’Keefe, conocido por su trabajo en la exitosa serie The Bear de FX y por su trayectoria como redactor de discursos políticos, denunció en redes sociales haber sido detenido por la policía en un tren del MTA después de que una mujer blanca se quejara por la manera en que estaba sentado.

El incidente, que él mismo documentó en video, ha desatado debate sobre racismo, prejuicios y el uso de la autoridad en espacios públicos.

“Fui arrestado en el tren del MTA hacia Connecticut, me sacaron, esposaron y detuvieron”, escribió en Instagram.

En un video publicado en la red social, el guionista filmó a los oficiales que lo escoltaban fuera del vagón y señaló directamente a la mujer que habría iniciado la queja.

Alex O’Keefe denunció en su cuenta de Instagram que fue detenido solo por la queja de una anciana. (Instagram/ Alex O’Keefe)

“Una anciana blanca se subió al tren e inmediatamente me señaló y me dijo que corrigiera cómo estaba sentado. Me negué, así que fue al director y se quejó. ¿Van a arrestar al único hombre negro en el tren porque esta mujer blanca dijo que no le gustaba cómo estaba sentado?”, cuestionó frente a la cámara.

Según su testimonio, la pasajera —una mujer mayor con cubrebocas— le pidió que corrigiera su postura. Ante su negativa, acudió al conductor para reportarlo.

El tren fue detenido y se llamó a la policía, que retiró a Alex O’Keefe del vagón sin, según él, siquiera escuchar la versión de la denunciante.

Alex O’Keefe fue detenido y escoltado fuera del tren. (Instagram/ Alex O’Keefe)

En el pie de foto de su publicación, el escritor agregó que el episodio estuvo cargado de comentarios discriminatorios. Aseguró que la acompañante de la mujer le dijo: “Ya no eres la minoría”.

Por si fuera poco, O’Keefe relató que al negarse a abandonar el tren sin explicación legal, los agentes lo acusaron de “alterar el orden público” y lo sacaron por la fuerza.

“Pregunté qué estaba haciendo ilegalmente. Dijeron que estaba perturbando la paz al no salir del tren. Me sacaron del tren y me arrestaron sin siquiera hablar con la ‘Karen’ que denunció a la única persona negra en el tren. Solo la gente negra permaneció cerca y grabaron el arresto”, escribió.

El guionista añadió que, tras exigir un abogado y recalcar que los policías no habían tomado declaración de la pasajera, finalmente fue liberado sin cargos. “Este país se está volviendo más psicótico cada día. ¿Qué van a hacer al respecto?”, cuestionó a sus seguidores.

Alex O’Keefe señaló lo mal que está la sociedad. (Créditos: aok@alexokeefe.com)

La denuncia de Alex O’Keefe ha generado miles de comentarios de apoyo y repudio al accionar policial. La periodista Eliana Chinea comentó en su publicación: “Es horrible. Ojalá tengas un buen abogado para que esto no quede impune”.

Otros usuarios con gran alcance en Instagram, como Kari Ferrell, exigieron respuestas de las autoridades locales y de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. “¡Controlen a sus matones!”, escribió.

La DJ Anna Morgan fue más allá y animó a Alex a emprender acciones legales contra la pasajera, el conductor y los oficiales involucrados.

Las personas animaron a Alex O’Keefe a tomar acciones legales por lo sucedido. (Instagram/Alex O’Keefe)

Incluso, un video adicional del incidente, subido a TikTok por la usuaria Nalae, ha superado las 160 mil reproducciones, amplificando la discusión en torno al caso y comparándolo con otros episodios virales en los que ciudadanos blancos han recurrido a la policía contra personas negras por motivos aparentemente triviales.

Hasta el momento, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) no ha emitido declaraciones sobre lo sucedido.

