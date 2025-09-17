Premios Juventud 2025: dos colombianos se sumaron a las presentaciones en vivo de la gala liderada por Marc Anthony

Los Premios Juventud 2025 se celebrarán en Ciudad de Panamá el próximo 25 de septiembre - crédito Univisión

La edición número 22 de los Premios Juventud se celebrará el 25 de septiembre de 2025 en Panamá, siendo la primera vez que la ceremonia se realiza fuera de Estados Unidos, hecho que coincide con el Mes de la Herencia Hispana.

Con transmisión en vivo para Colombia a través de Univision y la plataforma de streaming ViX, la jornada buscará reflejar la diversidad y el dinamismo de la industria musical latina premiando 41 categorías en las que aparecen un total de 231 nominados.

Conforme pasan los días se van dando a conocer nuevos detalles de la ceremonia, incluyendo las presentaciones que tendrán lugar en la misma. Entre los elegidos se encuentran dos colombianos: una figura en ascenso del hiphop en Medellín, y una de las figuras en ascenso del afrobeat que cobró fuerza en los últimos años hasta ser una tendencia de alcance global.

Nanpa Básico es uno de los dos artistas colombianos invitados a realizar su show en los Premios Juventud 2025 - crédito Premios Juventud/Instagram

El primero es Nanpa Básico, que de acuerdo con lo que se dio a conocer por parte de la cuenta oficial de los Premios Juventud, presentará la canción Mi Reina, junto a Hamilton, el otro colombiano elegido para la gala.

El cartagenero viene dando de qué hablar luego del lanzamiento de su larga duración Afrorockstar en agosto pasado, y en las últimas horas fue confirmado como el designado para abrir la gala de los Premios Juventud 2025.

Hamilton será el acto apertura de los Premios Juventud 2025 - crédito Premios Juventud/Instagram

Según dio a conocer el equipo del artista cartagenero, su debut en este escenario internacional está programado para darse el jueves 25 de septiembre a las 06:00 p. m. (hora de Colombia) e incluirá una presentación especial junto a un invitado cuya identidad será una sorpresa especial para los asistentes y los televidentes.

Cabe recordar que Hamilton se encuentra nominado en la categoría “La Nueva Generación Masculina”, lo que refuerza el reconocimiento y la proyección que ha alcanzado en el último año. En dicha modalidad compite con sus compatriotas Beéle y Kapo, así como con figuras destacadas como Alley y Yorgaki, o Ca7riel & Paco Amoroso.

Marc Anthony y Wisin lideran las presentaciones más esperadas de los Premios Juventud 2025

Marc Anthony aprovechará los Premios Juventud para el lanzamiento de su sencillo con Wisin - crédito Europa Press

Junto a Hamilton y Nanpa Básico, la presencia de figuras internacionales promete hacer de la noche panameña una que pase al recuerdo. Los más destacados de la velada son Marc Anthony y Wisin, que aprovecharán la gala para hacer el estreno de una colaboración juntos.

También destaca la dupla mexicana compuesta por Gloria Trevi y Grupo Firme, que interpretarán su canción Súfrale” junto a Grupo Firme. Otras figuras anunciadas por los Premios Juventud incluyen a Camila Fernández, Erika Ender, Gaitanes, Omar Alfanno, DND, Alleh & Yorghaki, Kevin Aguilar, Makaco El Cerebro, Mari La Carajita y R!ch Yashel.

Los colombianos nominados a los Premios Juventud 2025

Beéle es el colombiano con más nominaciones en los Premios Juventud 2025 - crédito @beele/Instagram

Beéle encabeza la lista de colombianos con cinco candidaturas, compitiendo en Artista Premios Juventud del Año y La Nueva Generación Masculina. Además, participa en Mejor Urban Track con La Plena (W Sound 5) junto a W Sound y Ovy On The Drums, en Afrobeat Latino del Año con Mi Refe junto a Ovy On The Drums, y en Mejor Canción Pop/Rhythmic por Volver junto a Piso 21 y Marc Anthony.

Karol G también suma varias nominaciones, incluyendo Artista Premios Juventud del Año. Su tema +57, su controvertida colaboración con varios de los principales exponentes del reguetón en Colombia, compite en Mejor Urban Track. Por su parte, Latina Foreva y Si Antes Te Hubiera Conocido, ambos sencillos de su LP Tropicoqueta, están nominados a Mejor Canción Pop/Urbano y Tropical Hit, respectivamente.

Otras nominaciones incluyen a Shakira en Mejor Canción Pop/Urbano por Soltera; Maluma, nominado con Por Qué Será junto a Grupo Frontera en La Mezcla Perfecta y por Cosas Pendientes en Mejor Canción Pop/Urbano; Manuel Turizo, presente en Tropical Mix con Que Haces junto a Becky G y en Mejor Mezcla Urbana con Mamasota junto a Yandel; Blessd por Mírame en Mejor Urban Track; y Camilo, nominado en Mejor Canción Pop con Querida Yo junto a Yami Safdie y en Tropical Mix con Una Vida Pasada junto a Carín León.

Por otra parte, Kapo compite en La Nueva Generación Masculina como artista revelación, así como en la categoría de Afrobeat Latino del Año por Uwaie, mientras que Ovy On The Drums suma varias nominaciones como productor y colaborador.

La lista de colombianos nominados se completa con Feid, Sebastián Yatra, J Balvin, Morat, Ryan Castro, Blessd, Venesti, DFZM, W Sound, Piso 21, Juanes, Fariana, Carlos Vives, Silvestre Dangond y Bomba Estéreo.