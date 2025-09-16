Jamie Lee Curtis se quebró al recordar la muerte de Charlie Kirk

La actriz destacó la humanidad y la fe de Kirk pese a sus diferencias ideológicas (REUTERS/REUTERS)

Jamie Lee Curtis mostró una profunda conmoción al referirse a la muerte de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y figura central del activismo conservador estadounidense, quien fue asesinado de un disparo en el cuello el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah.

Durante una grabación del pódcast “WTF” con Marc Maron, realizada apenas dos días después del crimen, la actriz se quebró mientras abordaba el impacto de la violencia y la proliferación de imágenes gráficas de la tragedia.

Curtis, visiblemente afectada, introdujo el tema en su charla con Maron y reconoció su desacuerdo con prácticamente todas las ideas de Kirk.

Marc Maron y Jamie Lee Curtis conversaron sobre el clima político tras el asesinato de Kirk (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Discrepé con él en casi todos los puntos que alguna vez le escuché decir, pero creo que era un hombre de fe, y espero que en ese momento en que murió, se haya sentido conectado con su fe. Aunque sus ideas me resultaban aborrecibles, sigo creyendo que es un padre y un esposo y un hombre de fe. Y espero que, sea lo que sea la conexión con Dios, él la haya sentido”, dijo con la voz entrecortada.

Un punto central de la reflexión de Curtis fue el daño potencial causado por la circulación constante de videos que muestran la violencia, como el del asesinato de Kirk o las imágenes grabadas durante los ataques terroristas del 11 de septiembre.

“Ayer fue 11 de septiembre. Sé que hay videos de su asesinato. Conozco gente que los ha visto”, sostuvo Curtis durante la conversación. “Ayer [el 11 de septiembre], volvimos a ver esas imágenes de los edificios cayendo... Hoy, como sociedad, estamos bombardeados con imágenes. No sabemos cuáles serán los efectos a largo plazo de ver esas torres caer una y otra vez o de ver la ejecución de este hombre repetidamente”.

Curtis insistió en la idea de que aún no se comprende el impacto psicológico de esta saturación de imágenes gráficas. “Yo no quiero ver nunca esas imágenes de este hombre siendo disparado”, manifestó. “¿Será esa la razón por la que todos sentimos esta falta de humanidad? Porque estamos saturados de esas imágenes”.

El asesinato de Charlie Kirk provocó muestras de solidaridad desde ambos lados del espectro político. (REUTERS/Mike Segar)

Charlie Kirk, de 31 años, considerado uno de los rostros más reconocibles del conservadurismo juvenil en Estados Unidos, perdió la vida tras ser baleado durante un acto público en Utah Valley University. Un sospechoso de 22 años, Tyler Robinson, fue detenido y acusado formalmente por el crimen. Está previsto que Robinson comparezca ante la justicia el 16 de septiembre.

El asesinato generó una condena transversal a nivel político, tanto en filas republicanas como demócratas, ante el aumento de episodios de violencia política. En medio del debate nacional, la atención mediática también se centró en la circulación de los videos del hecho.

La reacción de Jamie Lee Curtis se sumó a la de numerosas voces de la industria del entretenimiento, que comentaron el impactante suceso.

El comediante Jimmy Kimmel fue uno de los primeros en pronunciarse. A través de su cuenta de Instagram, escribió: “En vez de acusarnos con ira, ¿podríamos, aunque sea por un día, coincidir en que es horrible y monstruoso dispararle a otro ser humano? En nombre de mi familia, enviamos amor a los Kirk y a todos los niños, padres e inocentes que caen víctimas de la violencia armada sin sentido”.

El activista y comentarista de derecha estadounidense Charlie Kirk durante un acto público en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, Utah . September 10, 2025. Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS

Posteriormente, Kimmel lamentó la reacción de parte de los usuarios en redes sociales: “He visto muchas respuestas extraordinariamente viles desde ambos lados del espectro político. Hay gente que celebra esto, algo que jamás entenderé”.

Stephen Colbert, conductor de “The Late Show”, ofreció sus condolencias a la familia Kirk y envió un mensaje en televisión: “Tengo edad suficiente para recordar en persona la violencia política de los años 60, y espero que sea obvio para todos en Estados Unidos que la violencia política no resuelve ninguna de nuestras diferencias”.

Asimismo, el líder de Coldplay, Chris Martin, hizo mención del caso de Kirk mientras instaba a su público a transmitir “amor” y solidaridad durante un concierto en Londres.

“Puedes enviar esa energía a la familia de Charlie Kirk, puedes mandarla a cualquier familia. Puedes enviarla a personas con las que no estás de acuerdo, pero se la envías de todos modos”, dijo Martin ante sus seguidores.