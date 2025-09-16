Entretenimiento

Dos estrellas de Hollywood estuvieron a un paso de participar del “El Señor de los Anillos” y aún hoy lo lamentan

Aunque actualmente son referentes de la industria del cine, vieron cómo oportunidades irrepetibles se les escaparon de las manos

Por Fausto Urriste

Keanu Reeves y Uma Thurman estuvieron cerca de protagonizar 'El Señor de los Anillos', pero sus decisiones cambiaron el rumbo de la saga y sus carreras (I Broadcast)

Las decisiones de dos figuras de Hollywood influyeron en el rumbo de la famosa trilogía de J.R.R. Tolkien y marcaron sus trayectorias de forma inesperada, según publicó SensaCine.

Tanto Keanu Reeves como Uma Thurman estuvieron a punto de formar parte de El Señor de los Anillos, pero tomaron caminos diferentes que impactaron en sus carreras y en la historia del cine.

Keanu Reeves y su intento por ser Aragorn

A finales de los 90, Keanu Reeves ya era un rostro destacado por películas como “Speed” y “Le llaman Bodhi”. Poco antes del estreno de Matrix, intentó sumarse a la trilogía de Peter Jackson, según reveló en una entrevista con la revista australiana Rip It Up, citada por SensaCine.

Keanu Reeves intentó ser Aragorn
Keanu Reeves intentó ser Aragorn en la trilogía de Peter Jackson antes de 'Matrix' (IMDB/REUTERS)

Estoy haciendo la audición para ser Aragorn. Me encantaría trabajar con Jackson, pero no sé si sigue adelante. Espero hacerlo”, expresó Reeves en 1999, difundió SensaCine. Para lograr el papel, activó a su equipo de representantes: “Tengo a gente haciendo llamadas ahora. Espero que (Jackson) piense que soy adecuado para el papel. Soy el hombre que buscan. Aquí estoy”, insistió.

Sin embargo, la elección final recayó en Viggo Mortensen, quien se consolidó como uno de los grandes íconos de la saga.

El impacto de la trilogía

El Señor de los Anillos se convirtió en una de las franquicias más aclamadas, consiguiendo 30 nominaciones y 17 premios Oscar y una recaudación global de USD 4.000 millones, de acuerdo con SensaCine. El éxito no fue solo crítico, también económico: sus protagonistas recibieron importantes porcentajes de las ganancias, además de una visibilidad internacional sin precedentes.

La trilogía de El Señor
La trilogía de El Señor de los Anillos obtuvo 30 nominaciones y 17 premios Oscar, consolidando su éxito crítico

Para Reeves, haber quedado fuera de la trilogía significó perder la oportunidad de sumarse a un fenómeno cultural y económico de enorme magnitud. Aunque el actor continuó su ascenso con franquicias como Matrix y John Wick, el universo de Tolkien tuvo un impacto que marcó un antes y un después en el recorrido de quienes sí formaron parte del proyecto.

La saga impulsó la carrera de Mortensen, así como la de otros miembros del elenco, y demostró el alcance global de la historia.

Uma Thurman y el papel de Eowyn

El caso de Uma Thurman fue diferente, pero igualmente trascendente. La actriz fue elegida para interpretar a Eowyn, pero rechazó la propuesta por razones personales, ya que acababa de ser madre.

Uma Thurman rechazó el papel
Uma Thurman rechazó el papel de Eowyn en 'El Señor de los Anillos' por motivos personales (REUTERS)

En 2017, durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, Thurman reconoció: “Fue hace mucho tiempo y lo considero una de las peores decisiones que tomé”, según SensaCine.

Finalmente, el personaje de Eowyn quedó en manos de Miranda Otto, quien logró consolidar una figura crucial dentro de la saga. El remordimiento de Thurman evidencia el peso de las decisiones profesionales y cómo una sola elección puede modificar el rumbo de una carrera dentro de una industria competitiva y cambiante.

El éxito de la trilogía, además, elevó el perfil de sus protagonistas y abrió nuevas puertas profesionales en todo el mundo.

Destinos distintos en la industria

Las experiencias de Reeves y
Las experiencias de Reeves y Thurman muestran el impacto de las elecciones personales en la carrera artística (87Eleven, Lionsgate)

Reeves puede mirar atrás sabiendo que hizo todo lo posible por conseguir el papel, mientras Thurman admite que lamenta haber dejado pasar la oportunidad. Ambos actores dejaron huella en la historia de la trilogía, aunque de manera indirecta, y sus historias muestran cómo el destino de una producción puede depender del azar, las elecciones personales y el contexto de cada momento.

El legado de El Señor de los Anillos sigue vigente, tanto para quienes participaron en ella como para aquellos que, por diversas razones, quedaron fuera de su universo. Las experiencias de Reeves y Thurman ilustran la importancia de cada decisión en una carrera artística y su impacto a largo plazo en la industria cinematográfica.

