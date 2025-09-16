Arnold Schwarzenegger reaccionó a la muerte de Charlie Kirk: “Es increíble que alguien pierda la vida por una opinión”

El líder de Turning Point USA murió a los 31 años tras recibir un disparo en un evento universitario (REUTERS/REUTERS)

El asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk ha generado una ola de reacciones en el mundo político y también en Hollywood. Este lunes, Arnold Schwarzenegger habló sobre lo ocurrido y expresó su preocupación durante un evento en la Universidad del Sur de California (USC).

Según registró Variety, el actor, exgobernador de California y fundador del Instituto Schwarzenegger en la USC, fue consultado por la reciente muerte de Kirk mientras conversaba con el presidente interino de la universidad, Beong-Soo Kim.

Allí calificó lo sucedido como “imposible de creer” e “inaceptable”.

“Me sentí muy, muy disgustado de que alguien haya perdido la vida porque tenía una opinión diferente. Es simplemente inconcebible”, puntualizó.

El protagonista de Terminator se enfocó en recordar la faceta familiar del líder de Turning Point USA.

Founder and President of Turning Point USA Charlie Kirk speaks by video feed during the largely virtual 2020 Republican National Convention broadcast from Washington, U.S. August 24, 2020. 2020 Republican National Convention/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

“Es un ser humano, una vida se fue. Y él era un gran padre, un gran esposo. Pensé en sus hijos. Ahora solo leerán sobre él, en lugar de que él les lea cuentos antes de dormir”, señaló.

Kirk, de 31 años, fue asesinado el 10 de septiembre mientras participaba en un debate con estudiantes en Utah Valley University. Las autoridades han acusado a Tyler Robinson, un joven de 22 años que quedó bajo custodia del FBI y enfrenta cargos de homicidio agravado. El fiscal del caso busca la pena de muerte.

Criticó la polarización política

Durante su intervención en el evento Democracy Day, Schwarzenegger amplió su reflexión y vinculó el crimen con el creciente clima de polarización que atraviesa Estados Unidos. Él responsabilizó a las redes sociales de fomentar la división, según TMZ.

“Tenemos que reconocer que la causa de todo esto son las empresas de redes sociales que nos dividen, las compañías de medios tradicionales que nos dividen, los partidos políticos: los demócratas que nos dividen, los republicanos que nos dividen. Nos atacan desde muchos ángulos, y debemos tener mucho cuidado de no acercarnos demasiado al precipicio. Porque cuando caes por ese precipicio, allí abajo no hay democracia”, advirtió.

Schwarzenegger alertó que el país se acerca a “un precipicio” si no frena la polarización (Fuente: Flickr)

El exgobernador republicano también apeló a los jóvenes a tomar un rol activo en la reconciliación. “Cada uno de ustedes puede marcar la diferencia. Pueden mostrar liderazgo. Esto se trata de liderazgo”, dijo a los estudiantes de la USC.

Reacciones de otras celebridades

El impacto del asesinato de Kirk no solo se sintió en el ámbito político, sino también en Hollywood, donde distintas figuras expresaron sus opiniones, incluso aquellas que discrepaban profundamente con sus ideas.

La actriz Jamie Lee Curtis se conmovió hasta las lágrimas al hablar del tema en el pódcast WTF with Marc Maron.

“No estaba de acuerdo con él en casi ningún punto que escuché decir, pero creo que era un hombre de fe, y espero que en ese momento en que murió, haya sentido esa conexión con su fe, aunque sus ideas me resultaban aborrecibles”, afirmó.

Jamie Lee Curtis se quebró al hablar de Kirk, pese a discrepar con sus ideas (REUTERS/REUTERS)

Curtis también reflexionó sobre el efecto psicológico de la exposición constante a imágenes de violencia, tanto en atentados pasados como en el caso de Kirk. La proliferación de material gráfico puede ser difícil de controlar en las redes sociales.

“No sabemos lo suficiente, psicológicamente, sobre lo que eso genera. ¿Es esa la razón por la que sentimos esta falta de humanidad? Porque estamos saturados con estas imágenes”, cuestionó la actriz de Un viernes de locos.

Jimmy Kimmel, otro referente de la televisión nocturna, pidió bajar el tono de las confrontaciones: “En lugar de señalar con ira, ¿podemos por un día ponernos de acuerdo en que es horrible y monstruoso dispararle a otro ser humano?”, expresó el 10 de septiembre en sus redes.

En un concierto en Londres, Chris Martin pidió enviar amor incluso a quienes piensan diferente (Europa Press)

En un tono más esperanzador, Chris Martin, líder de Coldplay, mencionó la tragedia durante un concierto en Londres, en un segmento en el que se pretendía “transmitir amor” a diferentes causas.

“Puedes enviarle amor a la familia de Charlie Kirk, puedes enviarlo a la familia de cualquiera. Puedes enviarlo a personas con las que no estás de acuerdo, pero de todos modos les envías amor”, dijo el cantante británico.