Rescatan a concursante de reality de supervivencia de YouTube tras 18 horas perdida en un bosque

Una mujer de 36 años, originaria de California, fue rescatada en el bosque de Pigeon River, Michigan, después de permanecer desaparecida durante casi 18 horas mientras participaba en un concurso de supervivencia para un canal de YouTube.

El incidente ocurrió el viernes 5 de septiembre, cuando la participante se alejó del campamento base en Charlton Township con el objetivo de buscar agua, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Otsego en un comunicado difundido en Facebook.

De acuerdo con la información oficial, los presentadores del programa comenzaron la búsqueda al notar que la concursante no volvía al punto de partida.

Los intentos de hallarla por parte del propio equipo de producción resultaron infructuosos, lo que motivó que, aproximadamente a las 5 de la mañana del día siguiente, los organizadores alertaran a las autoridades.

El rescate movilizó a múltiples organismos, entre ellos la policía, bomberos y servicios médicos, que confirmaron la recuperación total de la participante (Otsego County Emergency Management)

El esfuerzo de búsqueda se desplegó de inmediato y requirió la intervención de varios organismos. El Departamento de Policía Estatal de Michigan informó en una nota difundida en X que unidades caninas ingresaron al denso bosque, afectado aún por los daños provocados por una tormenta de hielo anterior.

Equipos de bomberos de diferentes municipios, oficiales del Departamento de Recursos Naturales y la unidad de aviación policial conformaron el operativo multidisciplinario que rastreó la zona.

Una aeronave de la policía localizó a la mujer alrededor de las 10:40 de la mañana del sábado. Se encontraba en lo profundo de una zona pantanosa y había estado expuesta a bajas temperaturas y lluvia durante casi 18 horas, de acuerdo con el reporte de la Oficina del Sheriff del Condado de Otsego.

Imágenes captadas durante el rescate, difundidas por la policía en X, muestran a la concursante agitando los brazos para llamar la atención del helicóptero.

Imágenes difundidas muestran a la concursante, visiblemente agotada, saludando al helicóptero que lideró la búsqueda en el bosque de Pigeon River (X/Michigan State Police)

El audio grabado evidencia cómo un miembro de la tripulación dirige a los equipos terrestres hacia la ubicación exacta dentro del espeso bosque.

Posteriormente, agentes y unidades caninas llegaron hasta la mujer, quien salió del área caminando por sus propios medios.

Servicios médicos la evaluaron en el lugar y determinaron que no presentaba heridas graves, por lo que fue dada de alta en el sitio, según confirmaron las autoridades en el comunicado.

La identidad de la participante no ha sido revelada y hasta el momento no se ha informado oficialmente el nombre del canal ni de la producción del reality de supervivencia.

El departamento de manejo de emergencias del Condado de Otsego agradeció en su página oficial de Facebook la colaboración de todos los servicios involucrados, entre ellos Policía Estatal de Michigan (MSP), unidad aérea de la MSP, la Oficina del Sheriff del condado, bomberos de Charlton Township, Otsego Lake y Star Township, así como el Servicio Médico de Emergencias del condado.

La participante fue revisada por servicios médicos tras abandonar la selva sin sufrir lesiones graves, según confirmaron las autoridades en el comunicado (Otsego County Emergency Management)

Las imágenes difundidas por los organismos muestran la participación conjunta y los momentos posteriores al encuentro en el área boscosa.

Durante la operación, la participante, que no llevaba equipamiento para una larga travesía, enfrentó condiciones adversas debido al clima frío y húmedo prevaleciente en la región.

La policía estatal relató que la mujer fue finalmente localizada luego de casi 18 horas de búsqueda y pudo abandonar el bosque acompañada por los equipos sin requerir traslado hospitalario.

Los representantes de la policía de Michigan y de la plataforma YouTube no han aportado más detalles sobre el desarrollo posterior del concurso ni sobre la continuidad de la competidora en el show.

Tampoco se ofreció información sobre los criterios de seguridad adoptados por el equipo de producción ante este tipo de incidentes.