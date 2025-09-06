Brasil reunirá a grandes estrellas como Green Day, Mariah Carey, Katy Perry y J Balvin en el festival The Town 2025

São Paulo se prepara para recibir a miles de fans en el inicio de The Town 2025. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

La música, el arte y la diversidad se dan cita desde este sábado en el Autódromo de Interlagos con la segunda edición del festival The Town 2025, una celebración que convierte a San Pablo en el epicentro cultural de Latinoamérica durante dos fines de semana.

El evento, creado en 2023 por los mismos organizadores del Rock in Rio, regresa con un cartel que combina figuras legendarias y estrellas contemporáneas como Green Day, Mariah Carey, Katy Perry, Backstreet Boys y J Balvin, entre otros.

Una celebración a San Pablo

The Town nació con el objetivo de rendir homenaje a la capital paulista y se presenta como un festival que mezcla música, arte, entretenimiento y experiencias inmersivas.

Desde la escenografía hasta el logotipo, con guitarras que evocan los rascacielos de la metrópoli, cada detalle busca conectar con la energía y estética urbanas de la ciudad más grande de Brasil.

El Autódromo de Interlagos abre sus puertas para la segunda edición del festival.(Cortesía: The Town/Wes Allen)

La producción está a cargo de la empresa Rock World, liderada por Luís Justo, y fundada por el empresario Roberto Medina, creador del histórico Rock in Rio en 1985. En esta edición, el festival ocupará 360 mil metros cuadrados del Autódromo de Interlagos y contará con seis escenarios: los principales Skyline y The One, además de los espacios Factory, Quebrada y otros dedicados a propuestas emergentes.

El cartel: de Travis Scott a Katy Perry

Durante cinco días —6, 7, 12, 13 y 14 de septiembre—, el público podrá disfrutar de una programación que atraviesa géneros como el trap, el rock, el pop, el funk brasileño y la música urbana latina.

El primer día (6 de septiembre) está marcado por el rap y el trap. El estadounidense Travis Scott, uno de los grandes nombres del género, será la atracción principal en el palco Skyline, acompañado por Don Toliver y el nigeriano Burna Boy, exponente de la llamada Afrofusión. En paralelo, el palco The One recibirá a Lauryn Hill, junto a YG Marley y Zion Marley, además de artistas brasileños como MC Cabelinho, Matuê, Filipe Ret, Teto y Tasha & Tracie.

Travis Scott será el encargado de encabezar la jornada inaugural (Instagram)

El domingo 7 será una oda al punk y al rock. Green Day, con más de tres décadas de trayectoria, será el plato fuerte de la noche en Skyline, compartiendo jornada con Bad Religion, Bruce Dickinson y la banda brasileña Capital Inicial.

En The One, el legendario Iggy Pop —considerado el padrino del punk— se unirá a nombres del rock nacional como CPM 22, Pitty y *Supla & Inocentes.

Tras un breve receso, el festival vuelve el 12 de septiembre con un día cargado de nostalgia pop. Los Backstreet Boys, uno de los grupos más exitosos de los noventa con más de 100 millones de discos vendidos, serán los protagonistas de la noche. El mismo día también actuarán Jason Derulo, CeeLo Green y Jota Quest, junto a propuestas brasileñas como Luísa Sonza, Duda Beat y Pedro Sampaio.

Los Backstreet Boys regresan a Brasil para cantar sus clásicos frente a miles de fanáticos. (REUTERS/Andrew Kelly)

El 13 de septiembre reunirá a grandes voces internacionales. La diva estadounidense Mariah Carey cerrará la jornada en el palco Skyline, mientras que Lionel Richie será la estrella en The One. La programación incluye también a Jessie J, Gloria Groove, Ivete Sangalo y Natasha Bedingfield.

El 14 de septiembre, el festival bajará el telón con un cartel de lujo. La estrella global Katy Perry será la encargada de cerrar la segunda edición de The Town en el palco principal, precedida por Camila Cabello, J Balvin e IZA. En The One también brillarán Ludmilla, Joelma y el DJ Dennis.

Mariah Carey se suma al festival en la ciudad brasileña (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

The Town 2023 dejó un sabor agridulce para el público debido a problemas de acústica, largas filas y aglomeraciones. Para este año, los organizadores han introducido mejoras importantes: una aplicación oficial que ofrece mapa interactivo, información en tiempo real sobre escenarios, sanitarios y puestos de comida, además de un sistema de reservas digitales para la clásica rueda gigante y otros juegos, lo que permitirá evitar colas interminables.

La apertura de puertas se realiza todos los días al mediodía y los shows se extienden hasta las 2 de la madrugada.

Por otro lado, para quienes no puedan asistir en persona, el festival ofrece una amplia cobertura en televisión y plataformas digitales.

Según la prensa brasileña, los canales de cable Multishow y Bis transmitirán los conciertos desde las 14:25 horas. Multishow se concentrará en los escenarios Skyline y The One, mientras que Bis llevará al público los shows de Factory y Quebrada.

La TV Globo también presentará un compacto cada noche en su señal abierta, con fragmentos del último show del día y un resumen especial del resto de la programación.

En el terreno digital, los suscriptores de Globoplay Premium podrán acceder a la misma cobertura de Multishow y Bis, incluso con señal en 4K. Además, Globoplay ofrecerá gratuitamente el acceso rotativo a los cuatro escenarios del festival para sus usuarios en Brasil que se registren en la plataforma.