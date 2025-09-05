La esposa de Bruce Willis relató la forma “traumática” en que le dieron el diagnóstico del actor

Emma describió la experiencia como un proceso solitario y lleno de incertidumbre (Instagram/Emmahemmingwillis)

Emma Heming Willis se ha convertido en la voz visible de una experiencia que atraviesan millones de familias en todo el mundo: el diagnóstico de demencia en un ser querido.

La modelo y empresaria, casada con Bruce Willis desde 2009 y madre de dos hijas con el actor, abrió su corazón en una serie de entrevistas con PEOPLE en las que relató cómo vivió el día en que recibió la noticia y cómo los primeros síntomas afectaron su vida marital.

El día del diagnóstico

Fue en noviembre de 2022 cuando un neurólogo le comunicó a la pareja que Bruce Willis padecía demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que no tiene cura. Emma recuerda que en ese instante el mundo pareció detenerse.

“Estoy segura de que el médico estaba explicando qué es la FTD, [pero] no podía escuchar una sola palabra”, contó a la revista.

Al salir del consultorio, Emma sintió que estaban solos, sin apoyo ni guía para enfrentar la enfermedad. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

“Sentía hormigueos en todo el cuerpo. Mis oídos zumbaban. Estoy segura de que nos estaba dando información, pero lo único que escuché fue: ‘Regresen después y aquí tienen un folleto’”.

Lejos de ser un momento de claridad, Emma asegura que se sintió abandonada a su suerte.

“Estaba agradecida de haber llegado a un diagnóstico, pero no hay cura para esta enfermedad, y que nos enviaran a casa sin apoyo, sin nada, fue realmente traumático. No solo nos pasa a nosotros. Esta es la forma en que muchas personas reciben su diagnóstico”, agregó.

Los primeros síntomas y las dudas en la pareja

En la entrevista, la exmodelo explicó cómo comenzó a darse cuenta que algo marchaba mal. Mucho antes del diagnóstico oficial, Emma había notado cambios en la conducta de Willis. Su matrimonio, que siempre había fluido con naturalidad, comenzó a mostrar grietas difíciles de explicar.

El diagnóstico fue doloroso, pero también trajo alivio al entender que no se trataba de un problema de pareja. (Instagram Emma Heming Willis)

La FTD no grita, susurra”, explicó a PEOPLE. “Es muy difuso saber dónde terminaba Bruce y dónde comenzaba la enfermedad. Empecé a notar que su tartamudez regresaba, pero jamás pensé que eso fuera un síntoma de FTD. Las conversaciones ya no fluían y nuestra relación empezó a cambiar”.

La confusión la llevó a cuestionarse a sí misma. “Pensé que era algo que yo estaba haciendo en nuestro matrimonio que ya no funcionaba”, confesó.

“Es como golpearte la cabeza contra una pared de ladrillos. Solo te preguntas: ‘¿De dónde viene la falta de comunicación? ¿Qué está pasando con nosotros?’”

Con el diagnóstico, Emma experimentó una mezcla de dolor y alivio: entendió que no se trataba de una crisis matrimonial, sino de los estragos de una enfermedad neurológica.

“Hubo alivio al comprender: ‘Ah, está bien, esto no era mi esposo, era la enfermedad que estaba tomando partes de su cerebro’”, relató. “Una vez que escuchas eso, simplemente me ablandé.”

Emma recordó que al inicio tenía miedo de hablar del tema, pero luego comprendió la importancia de crear conciencia. (Instagram/Emmahemingwillis)

Tras el golpe inicial, Emma comenzó a reconstruir su día a día. Se apoyó en expertos, en comunidades de cuidadores y en su propio instinto para criar a sus hijas mientras protegía la privacidad de su esposo.

De esa experiencia nació su libro The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, que se publicará el 9 de septiembre de 2025.

“Escribí el libro que desearía que alguien me hubiera entregado el día que recibimos el diagnóstico”, declaró.

Hoy, Bruce Willis vive su enfermedad rodeado del amor de su familia. Si bien la demencia frontotemporal ha limitado su capacidad de comunicación, Emma afirma que sigue siendo un esposo y padre presente.

“Siento que nuestra historia de amor solo ha crecido y se ha desarrollado más. Suena un poco místico, pero es en un nivel más profundo, casi celular. Estoy muy agradecida de que él esté aquí, muy presente en nuestro día a día”, explicó.