Verónica Echegui: así fueron sus últimos meses de vida

Durante meses, la actriz enfrentó la enfermedad refugiada en la intimidad, rodeada de su círculo de extrema confianza y familiares (Europa Press)

Verónica Echegui murió el pasado 24 de agosto a los 42 años tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Durante meses, la actriz convivió con el cáncer lejos del conocimiento público. La periodista Paloma Barrientos precisó que ella no mantenía su situación médica en secreto, sino “en la intimidad” y sólo compartía detalles con su entorno de confianza.

“Cada uno lo lleva con la intimidad que quiera o que pueda, y en el proceso ha tenido periodos en los que ha podido trabajar”, explicó Barrientos.

La reserva fue tal que algunas amistades y compañeros ignoraban la gravedad del diagnóstico. Es decir, la celebridad española procuró mantener un círculo de confidencialidad que respetó su voluntad hasta el final.

Cabe destacar que, el trabajo estuvo al centro de las prioridades de Echegui durante el último tramo de su vida, aun a pesar del deterioro físico.

Amigos y colegas despidieron a Verónica Echegui en Madrid, resaltando la reserva con que transitó su enfermedad y su compromiso con la actuación hasta el final (Europa Press)

Comprometida con los proyectos en curso, Verónica Echegui cumplió con compromisos profesionales siempre que su salud lo permitió, sin comunicar de manera pública el tránsito por la enfermedad.

Incluso cuando su estado empeoró, persistió en la intención de continuar su desarrollo artístico. Según reportaron medios españoles, viajó a Estados Unidos con el objetivo de perfeccionar su inglés y potenciar su carrera internacional.

Por lo tanto, se infiere que la aspiración profesional fue el motor de Echegi en sus últimos días.

“Ella me pidió que fuera muy discreto. En la última etapa estuvimos trabajando juntos en un proyecto. Era una persona muy especial, muy auténtica”, relató Daniel Guzmán, su amigo y colega sobre el pedido expreso que recibió por parte de Echegui.

La despedida a Echegi, realizada en el Tanatorio de La Paz, congregó a numerosas figuras del cine, entre ellas Cayetana Guillén Cuervo, Dafne Fernández, Sara Sálamo, Susana Abaitua, Victoria Luengo, María Adánez, y Paco León.

Varios de los presentes admitieron que desconocían el padecimiento que afrontó la actriz, reafirmando la profundidad de la privacidad que logró mantener.

Hasta poco antes de su fallecimiento, Echegui viajó a Estados Unidos impulsada por su deseo de perfeccionar su carrera internacional (Europa Press)

Las redes sociales también albergaron mensajes de colegas y amigos a modo de homenaje.

“Tus visitas a la gira de Los Kennedy las recordaré siempre. Llegabas con tu alegría, tu locura, tu energía, tu humor... Qué pena, qué pronto”, recordó Maribel Verdú.

El actor Asier Etxeandia, quien trabajó con Echegui en la obra ‘Infierno’, escribió:

“Aún no soy capaz de entender nada. Llena de vida, de talento, de luz, de belleza... y tu voz dulce y entusiasta, tu cara de niña inteligente, curiosa, trabajadora, divertida, cariñosa, atenta a todo”, escribió Asier Etxeandia, su co-estrella en la obra Infierno.

En su última aparición pública, en junio, al presentar la serie A Muerte, Echegui abordó el sentido de la muerte en una entrevista.

El trabajo constituyó un pilar en los últimos meses de Verónica Echegui, signo de su pasión y entrega al arte actoral (REUTERS/Eva Manez)

“No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Tratamos de vivir obviando que es algo inevitable y que vamos a atravesar. Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”, expresó, según recogió la prensa española.

La trayectoria de Verónica Echegui se definió por la diversidad y la continuidad. En 2006, alcanzó notoriedad con su protagónico en Yo soy la Juani, dirigida por Bigas Luna, papel que le valió una nominación al Goya como actriz revelación.

Participó luego en títulos como Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre, El patio de mi cárcel, así como en Katmandú, un espejo en el cielo y Explota explota, que también le reportaron nominaciones al Goya.

Obtuvo el premio en 2022, como directora, por el cortometraje Tótem Loba.