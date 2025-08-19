Entretenimiento

Brad Pitt puso en venta su casa en Los Ángeles que fue robada

La mansión conocida como “The Steel House” fue puesta en venta tras sufrir un robo mientras el actor no estaba en la propiedad

Virginia García

Por Virginia García

La casa de Brad Pitt
La casa de Brad Pitt e Los Ángeles ya fue puesta en venta.

La residencia de Brad Pitt en Los Feliz, Los Ángeles, que fue allanada a principios de este verano, ya tiene un nuevo comprador en camino. Sin embargo, fuentes cercanas al actor aseguran que la venta estaba en marcha mucho antes del robo, dejando claro que el incidente no aceleró la decisión de vender.

La propiedad, conocida en Hollywood como “The Steel House”, se encuentra actualmente en escrow, como parte de un acuerdo fuera del mercado.

Según fuentes del sector inmobiliario, el interés en la casa se disparó tan pronto como se supo de la venta, un fenómeno comprensible dada la historia cinematográfica de la residencia y la fama de Pitt.

Brad Pitt puso a la
Brad Pitt puso a la venta su mansión en Los Ángeles tras sufrir un robo.

Brad Pitt adquirió la casa en 2023 por 5.5 millones de dólares. La propiedad, construida en 1960, cuenta con tres dormitorios, dos baños y vistas panorámicas de la ciudad, características que la han convertido en un atractivo punto de referencia en Los Ángeles.

Antes del actor, la residencia había sido propiedad de Aileen Getty, quien la compró a James Valentine, guitarrista de Maroon 5, en 2019.

El junio pasado, la tranquilidad de la casa se vio interrumpida cuando fue allanada mientras Brad Pitt no se encontraba en ella. Los informes revelaron que tres sospechosos escalaron la valla frontal de su propiedad en Los Feliz alrededor de las 22:30 horas del miércoles 25 de junio.

Los ladrones entraron a la casa por una ventana delantera, saquearon el lugar y se llevaron una cantidad no revelada de objetos diversos. El incidente motivó a Pitt a cuidar mejor su seguridad y contrató guardias las 24 horas.

Brad Pitt contrató guardias de
Brad Pitt contrató guardias de seguridad tras el robo que sufrió en junio.

Aunque el incidente generó titulares, las fuentes afirmaron que el actor ya estaba considerando vender la propiedad antes del robo.

“Brad estaba buscando desprenderse de la casa antes del allanamiento. No fue el robo lo que motivó la venta”, indicó el informante a TMZ.

Por si fuera poco, el agente Jeffrey Miller del Departamento de Policía de Los Ángeles declaró a SFGATE que las autoridades detuvieron a cuatro personas que podrían estar relacionados con el robo.

“Tenemos cuatro sospechosos arrestados en relación con el robo ocurrido. Tres sospechosos irrumpieron en la residencia y huyeron con pertenencias desconocidas. Posteriormente, determinamos que había cuatro sospechosos detenidos”, explicó.

Hay cuatro sospechosos relacionados con
Hay cuatro sospechosos relacionados con el robo a la mansión de Brad Pitt.

Una nueva adquisición para Brad Pitt

El anuncio de la venta llega en un momento en que la estrella de Érase una vez en Hollywood se está mudando a una nueva residencia de lujo en Los Ángeles. El actor compró recientemente una casa de 12 millones de dólares que pertenecía a Dave Keuning, guitarrista de The Killers.

La nueva residencia de Brad cuenta con seis dormitorios y ocho baños, además de una pintoresca vista del océano Pacífico, al igual que con varias comodidades como una enorme piscina.

