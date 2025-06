“Sin regalos”: así es la exclusiva invitación a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

La pareja multimillonaria solicita donaciones benéficas en lugar de regalos en su invitación exclusiva obtenida por ABC News (REUTERS/Danny Moloshok)

Jeff Bezos y Lauren Sánchez han llegado a Venecia para celebrar su esperada boda, un evento que se extenderá durante varios días y cuya invitación revela el enfoque filantrópico que la pareja ha decidido dar a su celebración.

ABC News obtuvo de manera exclusiva una porción de la invitación de boda de Bezos y Sánchez, que fue enviada a los invitados en mayo.

En el documento, la invitación solicita a los huéspedes que no traigan regalos para la pareja multimillonaria y, en su lugar, enumera tres organizaciones benéficas venecianas a las que Bezos y Sánchez realizarán donaciones en nombre de sus invitados.

La pareja, que según reportes mantuvo una relación durante aproximadamente cinco años antes de comprometerse en 2023, celebrará su unión en la capital de la región del Véneto.

Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, cuya fortuna Forbes estima en 215.000 millones de dólares, y Lauren Sánchez, periodista, autora y piloto de helicóptero, fueron fotografiados llegando a un hotel veneciano el miércoles.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez celebrarán su unión en Venecia con 200 invitados VIP durante tres días de festividades (REUTERS/Manuel Silvestri)

Las fechas exactas de la boda no han sido reveladas públicamente, aunque reportes mediáticos varían entre el 24-26 de junio o el 26-28 de junio, según Associated Press y The New York Times.

Una fuente reveló a People que las festividades se extenderán durante múltiples días, comenzando con una noche de bienvenida casual en un claustro cerrado adyacente a la iglesia Madonna dell’Orto el jueves 26 de junio.

El viernes 27 de junio, la pareja contraerá matrimonio en una ceremonia de etiqueta que se espera tenga lugar en la Isla de San Giorgio Maggiore, transformada por la Fundación Giorgio Cini en un espacio para eventos.

Una fuente exclusiva informó a People que Matteo Bocelli, hijo de Andrea Bocelli, actuará durante la ceremonia.

Tras las nupcias, los invitados disfrutarán de una cena relajada el sábado por la noche, 28 de junio. Originalmente programada para realizarse en la Scuola vecchia della Misericordia, fue posteriormente reubicada al Arsenal de Venecia, un sitio histórico de antiguos astilleros y armerías.

El fundador de Amazon emplea 80% de proveedores locales venecianos para su boda valorada en millones de dólares (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La pareja está utilizando aproximadamente 80% de proveedores y organizaciones venecianas locales para su gran día, incluyendo la pastelería Rosa Salva, que ha estado en funcionamiento por más de 140 años, y la empresa de cristalería Laguna B, conocida por sus trabajos en cristal de Murano.

Entre los nombres destacados en la lista de aproximadamente 200 invitados se encuentran celebridades como Oprah Winfrey, Mick Jagger y Leonardo DiCaprio, así como Katy Perry, quien viajó al espacio junto a Sánchez en un vuelo de Blue Origin en abril.

Otros asistentes de las industrias del entretenimiento y los negocios incluyen miembros de la familia Kardashian, como Kris Jenner y Kim Kardashian, y la actriz Eva Longoria, quienes celebraron con Sánchez durante una despedida de soltera en París en mayo.

Ivanka Trump y Jared Kushner fueron vistos llegando a Venecia el martes 24 de junio, mientras que Diane von Fürstenberg también fue fotografiada arribando al aeropuerto Marco Polo de Venecia el mismo día.

Protestas de "No Space for Bezos" emergen en Venecia contra el sobreturismo que genera la boda multimillonaria (REUTERS/Yara Nardi)

La boda ha generado protestas denominadas “No Space for Bezos” entre algunos residentes locales y organizaciones como Greenpeace, que se manifiestan contra el sobreturismo y la disrupción de la vida cotidiana.

Una pancarta de Greenpeace desplegada en la Plaza San Marcos de Venecia decía: “Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos”.

“Pensamos que un gran multimillonario no puede alquilar una ciudad para su placer”, declaró una manifestante llamada Simona Abbate a Reuters.

A pesar de las protestas, el alcalde de Venecia ha dado la bienvenida a la boda de alto perfil, expresando que la ciudad está “muy orgullosa” de recibir a Bezos, Sánchez y sus invitados.

El alcalde Luigi Brugnaro manifestó a Associated Press: “Estamos muy orgullosos. Es un honor que hayan elegido Venecia. Venecia una vez más se revela como un escenario global”.

La invitación de boda revela el enfoque filantrópico de la pareja hacia tres organizaciones benéficas venecianas seleccionadas (Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS)

Los organizadores de la boda, Lanza and Baucina, la misma empresa global de eventos detrás de las nupcias venecianas de George Clooney y Amal Clooney en 2014, declararon en un comunicado.

“Desde el inicio, las instrucciones de nuestro cliente y nuestros propios principios rectores fueron abundantemente claros: minimizar cualquier disrupción a la ciudad, el respeto por sus residentes e instituciones y el empleo abrumador de locales en la elaboración de los eventos”.

Ambos han estado en relaciones previas. Bezos generó titulares en enero de 2019 tras revelar que él y su exesposa MacKenzie Scott se divorciaban después de 25 años de matrimonio. Sánchez estuvo casada previamente con el agente de talentos Patrick Whitesell durante 14 años.