Betty Brosmer, la primera supermodelo con “cintura de avispa” que rechazó desnudarse para Playboy

La modelo californiana revolucionó la industria del entretenimiento al convertirse en la primera supermodelo en poseer los derechos de sus propias imágenes (Captura de video)

Betty Brosmer, conocida posteriormente por su nombre de casada Betty Weider, se convirtió en una de las figuras más icónicas del modelaje estadounidense durante la década de 1950, siendo considerada por muchos como la primera verdadera supermodelo de la historia.

Nacida en Pasadena, California, en 1935, Brosmer inició su carrera en el mundo del modelaje a los 13 años cuando obtuvo su primer trabajo para el catálogo de Sears & Roebuck.

Su ascenso fue meteórico: a los 15 años ya había ganado su primer concurso de belleza, “Miss Television”, para el cual posó en la cima del Empire State Building con la antena de TV y apareció en la portada de TV Guide.

La joven modelo acumuló más de 50 coronas en competencias de belleza antes de cumplir los 20 años y apareció en más de 200 portadas de revistas.

Su figura de reloj de arena o cintura de avispa, con medidas que llegaron a ser 37-18-36, la convirtió en una sensación nacional.

Steve Sullivan, autor de varios libros sobre modelos glamorosas, describió su particular atractivo: “Había un brillo, una incandescencia sobre Betty que no se encontraba en ninguna otra modelo”.

Su cabello rubio platinado y su sonrisa ganadora, que recordaban fuertemente a Marilyn Monroe, la ayudaron a destacar en una industria altamente competitiva.

Con medidas 37-18-36 y cabello rubio platinado, Betty Brosmer dominó las portadas de revistas masculinas durante toda la década de 1950 (Captura de video)

A los 18 años, Betty Brosmer se trasladó de Nueva York a Hollywood, y su partida fue tan significativa que mereció una mención en la famosa columna de chismes de Walter Winchell.

En la costa oeste, continuó su exitosa carrera al firmar un lucrativo contrato con el fotógrafo Keith Bernard, quien ya trabajaba con modelos como Monroe y Jayne Mansfield.

Su colaboración de una década con Bernard la convirtió en la modelo mejor pagada del país. Según Sullivan, Brosmer apareció en “prácticamente todas las revistas masculinas de la época”, incluyendo Modern Man, Photoplay y Rogue.

Se cree que fue la primera modelo de alto perfil en poseer los derechos de todas sus propias imágenes y recibir remuneración cada vez que una de ellas era utilizada, convirtiéndose en una precursora de la igualdad de género en la industria del entretenimiento.

Un episodio que marcó su carrera profesional fue su negativa a posar desnuda para Playboy, lo que resultó en una amenaza de demanda por incumplimiento de contrato.

“No pensé que fuera inmoral, pero simplemente no quería causar problemas a otros... Pensé que avergonzaría a mi futuro esposo y a mi familia”, explicó sobre su decisión.

Su negativa a posar desnuda para Playboy y su lucha por la igualdad de género la convirtieron en pionera de derechos laborales (Captura de video)

Sin embargo, la joven modelo también enfrentó los aspectos problemáticos de la industria.

“Cuando tenía 15 años, me maquillaban para parecer de unos 25”, admitió la modelo, revelando el proceso de sexualización prematura al que fue sometida como modelo adolescente.

En 1961, Betty Brosmer contrajo matrimonio con Joe Weider, el culturista y empresario canadiense que descubrió y fue mentor de Arnold Schwarzenegger.

Este matrimonio marcó el final de su carrera como modelo, pero inició una colaboración de décadas que la llevaría por un camino completamente diferente.

Junto a su esposo, Brosmer coescribió The Weider Book of Bodybuilding for Women y The Weider Body Book, pioneros en el campo del fitness femenino.

También fue la primera modelo de moda importante en utilizar entrenamiento con pesas, influyendo en la creación de pautas de salud y nutrición específicamente diseñadas para las necesidades de las mujeres.

A finales de los años 70, Brosmer había soñado durante años con una publicación de salud y fitness dirigida exclusivamente a mujeres.

La primera modelo en usar entrenamiento con pesas influyó en la creación de pautas de salud específicamente diseñadas para mujeres (Captura de video)

Frustrada por las mentiras y los esquemas aparentemente mágicos de pérdida de peso que se centraban principalmente en la dieta, instó a los especialistas en marketing hablar sin engaños.

“Digan la verdad”, exigió. “Den a las mujeres algo en lo que puedan creer. Sean honestos y ayuden a las mujeres a crear un estilo de vida integrado de salud, fitness y nutrición, basado en información confiable”.

En 1981, junto con Joe y la experta en fitness femenino Christine McIntyre, fundó la revista Shape, que pronto se convirtió en la revista de fitness femenino más grande de Estados Unidos.

La modelo y culturista escribió las columnas “Body by Betty” y “Health by Betty” para mantener a sus lectoras informadas sobre las investigaciones médicas y científicas actuales en fitness.

Bajo la dirección de McIntyre, la publicación siguió una línea editorial que se concentraba en la salud por encima de la belleza, y la ciencia médica por encima de las características más comerciales.

Cuando McIntyre murió trágicamente en un accidente automovilístico, Brosmer permaneció para asegurar su legado.

En las últimas décadas, Betty Brosmer ha continuado escribiendo y construyendo un legado más complicado de lo que el término “chica pin-up” podría sugerir inicialmente. Actualmente tiene 95 años.