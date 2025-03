Quién es Doechii, la rapera del momento ganadora de un Grammy y nombrada Mujer del Año 2025 por Billboard

En 2024, Doechii se convierte en la tercera mujer en ganar el Grammy a Mejor Álbum de Rap - (REUTERS)

En los últimos años, el rap vio la aparición de nuevas voces que no solo están llevando el género a nuevas alturas, sino que también están influyendo en la cultura pop y desafiando las expectativas. Una de esas voces es Doechii, una joven rapera que logró destacarse por su estilo único, su mensaje audaz y su innegable talento.

Con tan solo 26 años, Doechii consiguió hitos impresionantes, como obtener el Grammy a Mejor Álbum de Rap en 2024, un logro histórico que la convierte en solo la tercera mujer en conseguir este galardón. Además, este año Billboard, la revista estadounidense que publica listas musicales, le otorgó el mérito de ser Mujer del Año 2025.

"Yucky Blucky Fruitcake" en TikTok catapulta a Doechii a la fama en 2021

Orígenes y carrera temprana

La historia de Jaylah Ji’mya Hickmon, conocida artísticamente como Doechii, comienza en Tampa, Florida, donde nació el 14 de agosto de 1998. Desde pequeña, Doechii mostró un interés por las artes, siendo entrenada en ballet, claqué, actuación, animación y gimnasia. Sin embargo, su pasión por la música comenzó a desarrollarse más tarde.

Aunque inicialmente había considerado dedicarse al canto en coros, la rapera encontró su camino hacia la música en 2016, cuando publicó su primera canción en SoundCloud, titulada “Girls”. Sin embargo, fue en 2021 cuando la joven artista realmente empezó a ganar visibilidad tras la viralización de su tema “Yucky Blucky Fruitcake” en TikTok.

Este suceso fue clave para que varias discográficas se fijaran en ella, abriéndole las puertas de la industria musical.

Doechii inspira a jóvenes negras a abrazar su autenticidad y perseguir sus sueños - (AP Photo/Chris Pizzello)

El salto a la fama: de la viralidad a los Grammy

El camino hacia el estrellato de Doechii continuó con la salida de su segundo EP, Bra-Less (2021), y una serie de colaboraciones que la ayudaron a consolidarse como una de las promesas más importantes del rap actual.

Uno de sus momentos más destacados en la carrera de la rapera fue cuando lanzó “What It Is (Block Boy)” en colaboración con Kodak Black, tema que la colocó en las listas de Billboard Hot 100 y le valió el premio Rising Star en los Billboard Women in Music Awards de 2023.

En 2024, lanzó su primer álbum Alligator Bites Never Heal, el cual recibió una crítica excepcional y le permitió obtener el Grammy a Mejor Álbum de Rap, convirtiéndola en una de las artistas más innovadoras de su generación.

Este logro la posicionó en un lugar de privilegio dentro del panorama musical, convirtiéndola en una de las tres mujeres en la historia en obtener este galardón, un honor que previamente solo había sido otorgado a Lauryn Hill (1997) y Cardi B (2018).

La rapera de Tampa, Florida, desafía estereotipos con su estilo único y mensaje de empoderamiento - (REUTERS)

Un estilo inconfundible: moda y personalidad

Más allá de su música, Doechii resalta por su estilo vanguardista que fusiona el rap con la moda. En 2023, la revista New York Times destacó su habilidad para contar historias a través de sus looks, y en su estilo se pueden ver influencias de grandes iconos de la moda.

La rapera no solo se convirtió en una figura relevante dentro de la música, sino que también fue incluida en la lista de “Celebridades a seguir” del Consejo de Diseñadores de Moda Americanos.

Uno de los elementos más característicos de su estilo es el uso del face tape, una cinta adhesiva de efecto lifting que le otorga un toque único a su apariencia. Mientras que esta técnica es comúnmente utilizada por las drag queens, Doechii decidió hacerla parte de su sello personal, llevándola de manera visible en lugar de ocultarla bajo una peluca.

Este gesto, que desafía las convenciones estéticas de la industria, resalta su enfoque de “exponer lo que se supone que debe estar oculto”.

La rapera de Tampa, Florida, desafía estereotipos con su estilo único y mensaje de empoderamiento - (REUTERS)

Un mensaje de empoderamiento y superación

El mensaje de empoderamiento es central en la carrera de Doechii. La rapera usó su música y su presencia pública para desafiar estereotipos sobre las mujeres negras en la industria musical.

En su discurso de aceptación del Grammy a Mejor Álbum de Rap, Doechii dedicó sus palabras a todas las jóvenes negras que puedan sentirse excluidas o limitadas por las expectativas sociales, alentándolas a abrazar su autenticidad y a seguir persiguiendo sus sueños sin importar las adversidades.

“Quiero decirles que pueden hacerlo. Todo es posible. No permitan que nadie les diga que no pueden llegar hasta aquí. Son exactamente como necesitan ser, están justo donde tienen que estar”, afirmó en esa histórica noche.

Billboard nombra a Doechii Mujer del Año 2025 por su impacto en la música y la moda - (AP)

La influencia de Doechii en la cultura popular

El impacto de Doechii no se limita a la música. La artista hizo apariciones en importantes eventos como la Semana de la Moda de Milán, donde deslumbró en el desfile de Dsquared2, así como en Tiny Desk Concerts, un formato que la catapultó a la fama internacional.

Además, fue parte de colaboraciones con artistas de renombre como Katy Perry en el tema “I’m His, He’s Mine”. Este tipo de proyectos no solo consolidan su relevancia musical, sino que también la posicionan como un referente en el cruce de géneros entre música y moda.