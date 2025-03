Actor de “The White Lotus” reveló que fue mordido por una serpiente en el rodaje de la serie: “Les tengo fobia”

The White Lotus temporada 3 - Walton Goggins (HBO/Max)

Walton Goggins, actor de la tercera temporada de The White Lotus, vivió una experiencia aterradora durante el rodaje de la exitosa serie de HBO en Tailandia.

El hecho ocurrió durante la grabación del tercer episodio de la temporada, en una escena donde su personaje, Rick Hatchett, bajo los efectos de sustancias, comienza a liberar serpientes de sus jaulas en un criadero. En la trama, otro personaje es quien sufre la mordedura de uno de los reptiles.

Sin embargo, en la vida real, el afectado fue Goggins.

“Todas eran serpientes reales, y yo no solo tengo una fobia, es como si me fallara algo cuando se trata de serpientes”, reveló el actor en el programa Jimmy Kimmel Live!, del 5 de marzo. “Me pone realmente, realmente aterrorizado, y hay algo genéticamente mal en mí cuando se trata de serpientes”.

“Tenía al adiestrador fuera de cámara porque cuando tomé una de las serpientes por primera vez, me puse a llorar. Incontrolablemente”, relató.

Walton Goggins enfrentó uno de sus peores miedos al grabar una escena para el tercer episodio de la temporada (HBO/Max)

El actor de Fallout recordó que, antes de comenzar a grabar, los expertos en serpientes le indicaron cuáles podía manipular sin riesgo y cuáles sí eran peligrosas. Pero su miedo lo sobrepasó y olvidó la mayoría de los consejos.

“Paseaban por las jaulas y te decían: ‘No toques esta jaula porque esta serpiente te matará. En esta jaula hay algunas serpientes, pero no toques las marrones’”, explicó.

“Gritan ‘acción’, y pienso: ‘De acuerdo, no abras la primera jaula, porque te matará”, dijo. “La siguiente... ¿era verde o marrón? Así que empecé a sacar la verde, y mientras la sacaba, la serpiente no quería salir, así que se giró y me mordió”.

Walton confesó que su reacción no fue la que esperaba: “Ojalá hubiera podido mantener la calma”, dijo entre risas. En realidad comenzó a gritar.

Pese al susto, el equipo de producción le aseguró que la serpiente no era venenosa, por lo que continuaron con la grabación tras aplicarle un poco de Neosporin en la herida. “Nos quedaban otras nueve horas de rodaje o algo así, así que simplemente seguimos adelante”.

El actor confesó que su reacción no fue nada heroica y que gritó asustado al ser mordido. (REUTERS/Jeenah Moon)

No obstante, al día siguiente, recibió una llamada de la producción sugiriéndole que fuera a un centro de salud. “Finalmente, había sacado el incidente de mi mente, estaba bien y me dicen ‘Oye, ¿sabes qué? Hemos estado pensando en ello, y creemos que tal vez deberías ir al hospital’”.

“Les dije ‘¿Para qué? Dijiste que la serpiente no era venenosa, ¿verdad? ¿Estoy muriendo lentamente? ¿Hay algo que sepas que yo no sepa?’”, contó.

Le explicaron que era mejor que le pusieran una vacuna contra el tétanos, solo por si acaso.

Goggins accedió a ir al centro médico y recibió una vacuna para prevenir cualquier complicación.

Sin embargo, el actor también reveló un detalle curioso sobre su visita al hospital. Según contó en Jimmy Kimmel Live!, tras el incidente, HBO le pidió que firmara un documento.

“Eso fue exactamente lo que pasó, sí”, respondió Goggins entre risas, cuando Kimmel sugirió que la decisión de enviarlo al hospital había venido de los abogados de la cadena. “Y me hicieron firmar ese mismo día. Alguien simplemente se acercó y dijo: ‘Lamento que no te sientas muy bien. Escucha, ¿puedes firmar esto?’”.

A pesar del susto, el actor describió su experiencia en la serie como "extraordinaria" y un privilegio para cualquier intérprete. (Max)

A pesar del desafortunado incidente, el actor aseguró que su experiencia en The White Lotus fue extraordinaria. “En este punto, es un pequeño grupo de actores los que han tenido la oportunidad de vivir todo esto”, dijo a los medios.

La tercera temporada de The White Lotus ha sido muy bien recibida por la crítica. La historia, ambientada en un lujoso resort en Tailandia, sigue la línea de sus predecesoras y presenta una nueva historia de intriga y sátira social.

Además de Goggins y Aimee Lou Wood, la serie cuenta con la participación de Jason Isaacs, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Michelle Monaghan y la cantante Lisa de BLACKPINK, entre otros.