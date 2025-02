Katy Perry y un grupo exclusivo de mujeres viajará al espacio en un cohete de Jeff Bezos

Katy Perry anunció que viajará al espacio por primera vez con Blue Origin (REUTERS/Andrew Kelly)

La compañía aeroespacial Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, anunció que su próxima misión al espacio contará con una tripulación compuesta exclusivamente por mujeres. Entre las seis participantes destacan la cantante Katy Perry, la copresentadora de CBS Mornings Gayle King y Lauren Sánchez, periodista y prometida de Bezos.

El vuelo, denominado NS-31, tiene previsto su lanzamiento para la primavera de 2025 y también incluirá a la ingeniera aeroespacial bahameña-estadounidense Aisha Bowe, la activista de derechos civiles Amanda Nguyen y la productora de cine Kerianne Flynn, quien es conocida por su trabajo en documentales como This Changes Everything (2018), el cual aborda la historia de las mujeres en Hollywood, y Lilly (2024), una película sobre la defensora de la igualdad salarial Lilly Ledbetter.

De hecho, Katy Perry compartió la noticia con sus seguidores de Instagram, en una publicación donde comentó que se siente “honrada de estar entre este grupo diverso de hermanas celestiales” y aseguró que desde pequeña había soñado con visitar el espacio.

Katy Perry aseguró que se siente honrada de ser parte de esta misión espacial. (Instagram/Katy Perry)

“Si me hubieras dicho que sería parte de la primera tripulación compuesta exclusivamente por mujeres en el espacio, te habría creído. Cuando era niña, nada estaba fuera de los límites de mi imaginación. Aunque no crecimos con muchos recursos, nunca dejé de mirar el mundo con asombro y esperanza”, escribió.

Asimismo, la interprete de “Firework” afirmó que una de las razones por las que aceptó integrarse a esta misión fue para ser un ejemplo a seguir tanto para su hija como para las jóvenes que están llenas de sueños y esperanzas.

“Sigo esforzándome por vivir de esa manera y ahora, más que nunca, estoy motivada para ser un ejemplo para mi hija, demostrando que las mujeres deben ocupar su espacio (en todos los sentidos). Por eso esta oportunidad es tan increíble: para mostrarles a los más jóvenes y vulnerables que deben apuntar a las estrellas, tanto literal como figurativamente”, expresó.

Katy Perry dijo que quiere ser un ejemplo a seguir para su hija y otras mujeres. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según lo que informó Blue Origin en un comunicado de prensa, Lauren Sánchez fue clave en la organización de la misión. La empresa aseguró que “es un honor para ella liderar un equipo de exploradoras en una misión que desafiará sus perspectivas de la Tierra, las empoderará para compartir sus propias historias y creará un impacto duradero que inspirará a las generaciones futuras”.

Asimismo, la empresa destacó la trayectoria de la comunicadora y la describió como una “periodista ganadora del premio Emmy, autora superventas del New York Times, piloto, emprendedora, filántropa y vicepresidenta del Bezos Earth Fund”.

Por su parte, Gayle King, reveló en CBS Mornings que su decisión de unirse a la misión estuvo acompañada de nervios y emoción. Incluso, la periodista de 70 años contó que consultó con sus hijos y con su amiga Oprah Winfrey antes de comprometerse con el vuelo espacial.

Gayle King confesó que está muy nerviosa por ser parte de esta exploración espacial. (Instagram/Gayle King)

“No sé cómo explicar que estaba aterrorizada y emocionada al mismo tiempo. Es como lo que sentí al estar a punto de dar a luz a un bebé”, bromeó.

Un hito en la historia de la exploración espacial

El NS-31 será el undécimo vuelo tripulado del programa New Shepard y el trigésimo primero en la historia de Blue Origin. Además, marcará el primer vuelo espacial exclusivamente femenino desde 1963, cuando la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova realizó su histórico viaje en solitario. Hasta la fecha, el programa New Shepard ha transportado a 52 personas más allá de la línea de Kármán, el límite reconocido entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior.

En 2021, la compañía llevó al actor William Shatner al espacio, convirtiéndolo en la persona de mayor edad en realizar este tipo de viaje, con 90 años. Shatner relató en su autobiografía Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder que la experiencia le generó una profunda sensación de tristeza y reflexión sobre la fragilidad de la Tierra.

William Shatner confesó que viajar al espacio le generó una profunda sensación de tristeza (REUTERS/Mike Blake)

“Fue uno de los sentimientos de dolor más fuertes que he sentido jamás. El contraste entre la frialdad brutal del espacio y la calidez y el cuidado de la Tierra debajo de mí me llenó de una tristeza abrumadora. Todos los días nos enfrentamos a la certeza de que la Tierra seguirá siendo destruida por nuestras manos: la extinción de especies animales, de flora y fauna”, expresó.

Ese mismo año, Jeff Bezos también viajó al espacio en una misión de aproximadamente 10 minutos, consolidando la apuesta de Blue Origin por el turismo espacial y la exploración más allá de nuestro planeta. Con la misión NS-31, Blue Origin sigue expandiendo sus fronteras y abre un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial, esta vez con un enfoque pionero en la inclusión y el liderazgo femenino en el espacio.