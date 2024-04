Adam Levine reaccionó al video viral de Mick Jagger bailando “Moves Like Jagger”

Mick Jagger subió un reel en su cuenta personal de Instagram disfrutando y bailando un cover de la canción "Moves Like Jagger".

En la última semana de marzo, Mick Jagger se hizo viral en redes sociales por un video en el que se le veía disfrutando y bailando la famosa canción “Moves Like Jagger” de Maroon 5. La anécdota llegó hasta el vocalista de la banda pop, Adam Levine, quien compartió su reacción al entusiasmo del líder de The Rolling Stones durante una entrevista en The Tonight Show de NBC.

El intérprete de “Sunday Morning” calificó de “surreal” ese video. “Es una de esas cosas en las que te quedas como ‘¡Oh, cómo es esto posible! ¡Qué está pasando!’ Es bizarro”.

“Mi madre y uno de mis amigos me enviaron el video”, señaló. “Estuve sorprendido de que no me lo mandaran más personas”, bromeó.

Adam Levine compartió su emoción de ver a Mick Jagger bailando la canción que escribió inspirándose en el legendario líder de The Rolling Stones REUTERS/Eduardo Munoz

El track, que data de 2011 y forma parte del álbum Hands All Over, cuenta con Christina Aguilera como artista invitada. Fue la novena canción más descargada durante ese año y llegó a ser #1 en la lista Billboard Hot 100.

En su momento, la banda solicitó permiso de Mick Jagger para utilizar su nombre. La idea del tema era reflejar la confianza de un hombre que intenta conquistar a una mujer con movimientos suaves, haciendo referencia al artista y su arrolladora presencia escénica.

“Y es imposible recrearlos. Nadie se mueve como Jagger. La canción trata de eso. Por eso es tan divertida, es divertido intentarlo”, declaró en su momento para MTV News.

"Moves Like Jagger" se estrenó en 2011 como parte del tercer álbum de estudio de Maroon 5. (Créditos: VEVO)

Cabe mencionar que Mick Jagger estuvo en la mente de Maroon 5 desde el principio. El cantante aseguró que la banda le pidió tocar junto a ellos, pero no creyó que fuera en serio. Cuando se dio cuenta que era una invitación real, ya era muy tarde, pero confesó sentirse halagado por la petición. Más tarde, Jagger reiteró que le hubiera gustado escribir esta pieza que se convirtió en un éxito viral.

A Mick Jagger le gustó tanto la canción de Maroon 5 que confesó desear haberla escrito (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)

Más canciones en camino

Por otro lado, Adam Levine y su banda pronto podrían sorprender al público con nueva música. Para ello, no van a tener colaboradores externos. “Está en camino. Por primera vez en 13 años, decidí tomar las riendas de la composición”, precisó.

“Las ideas vendrán de mí mismo o de la banda. No creo que tengamos co-compositores. Las ideas saldrán directamente del núcleo de Maroon 5”, añadió. Debido a esa decisión creativa, el vocalista anticipa que el sonido de la banda será mucho más próximo a sus orígenes. “Estoy muy emocionado por lo que estamos haciendo ahora”, dijo.

El álbum más reciente de Maroon 5 fue Jordi, publicado en 2021, el cual llegó al número 8 en la lista Billboard 200 para los discos más populares en los Estados Unidos.

Maroon 5 ya prepara un nuevo álbum. Adam Levine aseguró que será un proyecto que se acercará a los orígenes de la banda

Mientras alistan el nuevo proyecto, la banda tiene la agenda cubierta con varias fechas programadas para su residencia en Las Vegas. Sus conciertos se realizarán en el Dolby Live del Park MGM, un recinto con capacidad para 5.200 personas.