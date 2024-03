Desde su detención en Perú, hasta su conflicto judicial en México: Laura Bozzo estrenará docuserie en streaming

La exconductora revelará su vida privada, sus secretos y escándalos en la próxima docuserie que llegará a la plataforma de ViX.

Una de las figuras más polarizantes de la televisión hispana, Laura Bozzo prepara su serie documental original de Vix titulada Laura Bozzo: del infierno al estrellato. La plataforma de streaming de TelevisaUnivision compartió la noticia con Variety como parte de sus próximos estrenos de 2024, adelantando que ofrecerán un panorama sobre la vida íntima, los escándalos, éxitos y fracasos de la controvertida presentadora.

Fue en septiembre de 2023 cuando Bozzo anunció el desarrollo de este proyecto en conversación con People en español. Ahí, confirmó que la producción abarcará sus comienzos en la pantalla chica hasta su prolongada relación con Cristian Suárez, que duró alrededor de 17 años. “Va a servir para que millones de personas sepan que, por más desgracias que puedan ocurrir, siempre hay esperanza. Hay que luchar y cumplir nuestros sueños a cualquier edad, ese es el mensaje que quiero dejar dentro de toda mi escandalosa vida”, sostuvo.

Laura Bozzo detrás de cámaras en la filmación de su documental. (Créditos: Instagram/@luisoara)

¿Ángel o demonio?

La abogada, que formó parte del programa Gran Hermano VIP y actualmente participa en MasterChef Celebrity, sostuvo a través de su cuenta pública en X (antes Twitter) que las filmaciones se están realizando en diversas locaciones de México, Perú y España. “¿Quieren saber quién soy? Algunos dicen que soy un ángel otros que soy un demonio, si me preguntan solo puedo decir que lo que me hace feliz es cambiarle la vida a la gente”, agregó en la publicación.

La dirección y producción del documental están en manos de Luis Ara, conocido por trabajos como 12 Horas 2 Minutos, Jugadores con Patente y Gonchi, bajo la producción de su sello, Trailer Films. En un reciente video promocional, Bozzo compartió su emoción por el estreno tras una jornada de grabación en Acapulco: “Todos estos recuerdos fluyen y de alguna manera uno dice: ‘Wow’. No sé si mi vida ha sido buena, mala, me quedo con lo que ustedes van a ver, se van a sorprender, nadie sabe quién realmente es Laura”.

Laura Bozzo detallará los inicios de su carrera en la televisión y su relación de 17 años con Cristian Suárez en su próxima serie documental. (Créditos: IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM)

¿Qué escándalos legales incluirá el documental?

Además de su vida mediática frente a cámaras, la docuserie incluirá los problemas legales que mantuvo en Perú por presuntos delitos de corrupción. Dentro de este marco, se destaca un periodo crítico en el que Bozzo recibió cuatro años de arresto domiciliario preventivo. La acusación central se basó en que, presuntamente, recibió fondos ilícitos de Vladimiro Montesinos, asesor del entonces presidente y dictador Alberto Fujimori, con el propósito de apoyar la campaña de reelección. Es importante señalar que el ex mandatario fue detenido en 2005 por cargos que incluyen asesinato, secuestro, desfalco y crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.

“Es una de las cosas que, puedo decir, más me arrepiento. Me duele en el alma haberme dejado llevar por el glamour del poder, qué feo”, confesó Bozzo en una pasada entrevista de Panamericana TV. Durante su detención, en 2002, decidió avanzar con su carrera internacional, intentando viajar a Miami para grabar promocionales para la cadena Telemundo, aunque no lo logró por su impedimento de salida del país.

“Lo más importante es que me absolvieron, demostré que fue una persecución política del expresidente [Alejandro] Toledo. Tengo las pruebas, audios del chantaje”, sostuvo en la publicación de X que anunciaba el próximo documental.

La producción abordará la experiencia de Laura Bozzo frente a sus problemas legales con el SAT en México y de corrupción en el Perú. (Créditos: Andina)

Ante la imposibilidad de viajar a Estados Unidos, ella optó por mudarse a México con el objetivo de revitalizar su carrera profesional. En 2009, se unió a las filas de TV Azteca y Azteca América, donde lanzó Laura para todos, manteniendo el mismo formato que caracterizaba sus anteriores programas. A partir de aquella fecha, su popularidad en la industria del entretenimiento incrementó, tal como lo conocemos a la fecha.

Otro de los casos más destacados que se incluirá, se relaciona con las acusaciones de fraude fiscal. En agosto de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) de México emitió una orden de captura por presuntamente vender de manera ilegal un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como garantía de un adeudo fiscal, superando los 12 millones de pesos mexicanos.

Sin embargo, a finales de 2021, Bozzo logró obtener un acuerdo reparatorio con el SAT, mediante el cual se comprometió a pagar la cantidad adeudada, lo que le permitió seguir su proceso legal en libertad. La presentadora mantiene su declaración de inocencia frente a estas acusaciones argumentando, una vez más, que es víctima de una persecución política y mediática.