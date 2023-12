Hugh Grant sirvió la cena de Navidad a más de 500 ancianos de bajos recursos en Londres

(Créditos: KEVIN POOLMAN/H&F COUNCIL)

Como cada año, el municipio londinense de Hammersmith & Fullham realizó un almuerzo navideño dedicado a ancianos y personas mayores de 60 años en circunstancias vulnerables. El evento de este año se destacó por la participación de nada menos que Hugh Grant, quien se encargó de servir la comida a alrededor de 500 personas.

Además de ayudar con el servicio, Grant compartió y se tomó fotografías con los asistentes, proporcionando un momento festivo inesperado para muchos. Este evento navideño se enfoca en integrar a aquellos que de otra manera pasarían estas fiestas en soledad. El concejal Ben Coleman, vice líder de H&F, agradeció a los voluntarios y asistentes, subrayando la contribución del actor.

“Hugh nos ayudó a servir almuerzo a 500 personas mayores locales que de otra forma habrían celebrado solos. Esto es Realmente Amor”, declaró Coleman haciendo referencia a la famosa comedia romántica protagonizada por Grant en 2003.

Hugh Grant estuvo tomándose fotos y compartiendo anécdotas con los invitados al almuerzo (Créditos: KEVIN POOLMAN/H&F COUNCIL)

El evento se llevó a cabo en el Novotel Hotel ubicado en el municipio londinense. Además de la presencia de Grant, los invitados disfrutaron de música en vivo y bolsas de regalos llenas de dulces.

La iniciativa logró recaudar aproximadamente USD 51,000 dólares para llevar a cabo el almuerzo de Navidad y alcanzó su capacidad máxima de voluntarios este año. La celebración de este evento no se llevó a cabo en 2020 y 2021 debido a la pandemia. Los organizadores destacaron que el financiamiento del almuerzo navideño proviene totalmente de donaciones de la comunidad, incluyendo aportes de negocios y financiación colectiva.

¿Qué fue lo que motivó este acto desinteresado por parte de Grant? Según el mismo actor, desde que se convirtió en esposo y tener hijos, se ha vuelto mucho más feliz, además, aseguró que con la edad ha dejado de lado su época de comedias románticas para incursionar en proyectos diferentes.

Hugh Grant aseguró que se ha vuelto "menos malo y feliz" desde que se convirtió en padre y esposo, comenzando a preocuparse más por las necesidades de otros (Créditos: KEVIN POOLMAN/H&F COUNCIL)

“Me volví un poco menos malo después de tener hijos, casarme y ser más feliz. Me hice demasiado viejo y gordo y feo para hacer comedias románticas, obviamente, así que me puse con cosas más interesantes”, compartió Grant durante una aparición en el programa de entrevistas de Drew Barrymore.

Recientemente, Hugh Grant ha dado mucho de qué hablar debido a su participación en la cinta Wonka, que narra los orígenes del chocolatero más famoso del cine. Grant hace el papel de un Oompa Loompa, y aunque el director de la cinta, Paul King, describió la interpretación de Grant como algo sumamente hilarante, la experiencia del actor no fue tan divertida.

Hugh Grant no está nada contento con su interpretación de Oompa Loompa en la película "Wonka"

El actor compartió a Metro que tener tantas cámaras pegadas a su rostro para darle vida a la particular criatura fue tan incómodo como “tener una corona de espinas”. Grant también se quejó de como utilizaron las tomas de sus bailes y movimientos, pues aunque él no se sentía del todo seguro de su interpretación, nunca recibió algún tipo de retroalimentación, y al final, todo lo que se vio en pantalla fue hecho con animación, tirando a la basura todo el trabajo de Hugh.

“(No sabía si) actuar con mi cuerpo o no y nunca recibí una respuesta satisfactoria. Francamente, lo que hice fue terrible y todo ha sido reemplazado por un animador. Los bailes deberían haber sido divertidos, pero eso también lo hizo el animador” .