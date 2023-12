El particular descubrimiento de George Clooney al criar a sus hijos gemelos

George Clooney ha tenido experiencias muy particulares criando a sus gemelos INA FASSBENDER/Pool via REUTERS

El reconocido actor George Clooney compartió sus experiencias sobre ser padre de gemelos junto a su esposa Amal Clooney en una entrevista con Michael Strahan de Good Morning America. En el primer adelanto de esta entrevista, Clooney se mostró genuinamente sorprendido de la individualidad de sus hijos a pesar de ser criados juntos. Hablando con Strahan, quien también es padre de gemelas de 19 años, George Clooney describió cómo ser padre de Ella y Alexander, de 6 años y medio, le ha enseñado sobre la naturaleza única de cada ser humano.

“Cuando crías gemelos, de la misma manera y al mismo tiempo, y resultan ser completamente diferentes, te das cuenta de lo poco que influyes en lo que son”, comentó Clooney. A pesar de intentar establecer límites y compartir sus valores, el actor reitero las marcadas diferencias de personalidad entre sus hijos y cómo vienen al mundo con sus propias opiniones.

Clooney confesó sentirse sorprendido de la personalidad tan diferente que tienen sus gemelos REUTERS/Allison Dinner

Clooney destacó que Alexander es el más extrovertido, algo que se vio reflejado cuando llegó a interrumpir una entrevista de su padre con GQ en 2021. Incluso, George ha contado en el podcast WTF with Marc Maron cómo su hijo lo hace reír cada mañana al tocar la puerta y presentarse diciendo “soy yo, Alexander Clooney”.

Como la mayoría de los niños de su edad, Alex tiene una obsesión por los autos, al grado de abrazarlos cada vez que ve uno. Sin embargo, este gusto a pasar de ser adorable a ser peligroso, pues su padre confesó que llega a acercarse demasiado al volante incluso cuando George está conduciendo.

En contraste, Ella es bastante reservada en la presencia de adultos. Sin embargo, también ha desarrollado su sentido del humor y un particular amor por la moda, metiéndose al armario de su madre y “robándose” todo lo que le gusta.

Los hijos que Clooney comparte con su esposa Amal, son muy diferentes. Alexander es muy extrovertido, mientras que Ella es reservada y siempre quiere que todo salga bien (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Gracias a las personalidades que sus niños han desarrollado, el actor de 62 años asegura que tendrá una vida muy divertida viéndolos crecer, y mientras aún son pequeños, aprovecha que aún puede chantajearlos con Santa Claus. Recientemente, durante la premiere en Los Ángeles de su nueva cinta como director, The Boys in the Boat, Clooney reveló que cuando sus niños se portan mal, finge hacer una llamada telefónica a Santa para que recuperen la compostura.

“Siguen con lo de Papá Noel, lo cual es muy útil, porque cuando mis hijos se portan mal, digamos en julio, me llama Santa Claus. Y le digo: “Hola, Santa, ¿cómo va todo? Y él me contesta: ‘Todo va bien. ¿Cómo están los niños?’ Y yo le digo: ‘Bueno, no lo sé. Niños, ¿cómo estan?’ Y comienzan a lloriquear. Y entonces me salgo con la mía”, confesó Clooney.

En lo que respecta a su nuevo filme, George ha desarrollado la historia del equipo de remo de la Universidad de Washington que ganó la medalla de Oro durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. En una entrevista con Metro World News, el actor comparó la historia de los jóvenes atletas con la de Los Beatles, pues de ser un grupo de perdedores, terminaron haciendo historia.

Película basada en el best-seller sobre la inspiradora historia real del equipo de remo de la Universidad de Washington que en 1936 compitió por el oro en los Juegos Olímpicos de Berlín. (Créditos: Warner Bros.)

“Es algo así como Los Beatles, ¿sabes? Juntaste a un grupo de hombres que realmente podrían ser lo suficientemente buenos para ganar los Juegos Olímpicos. Es como cuando tu tercer mejor compositor es George Harrison, es una especie de grupo mágico. Y eso es más o menos lo que pasó con estos tipos, que acabaron teniendo a estos hombres increíbles que trabajaban como un equipo increíble”.

The Boys in the Boat llegará a las salas de cine estadounidenses el próximo 17 de diciembre.