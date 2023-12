La cantante Sia reveló una nueva cirugía cosmética y las razones por las que quiere que el mundo entero lo sepa

Sia reveló que se hizo una intervención estética y tiene una poderosa razón para compartirlo con su público

La reconocida cantante Sia, famosa por éxitos como Elastic Heart, ha sido noticia nuevamente luego de anunciar a través de su cuenta de X (antes Twitter) que se sometería a una nueva operación, esta vez tratándose de una liposucción. La artista ha querido ser abierta sobre el proceso y los motivos que la llevaron a tomar dicha decisión.

Dos meses después de revelar que se había realizado un lifting facial, Sia explicó que la medicación prescrita le hizo aumentar de peso de manera que no ha podido contrarrestar con ejercicio ni medicamentos para la tiroides. Ante esta situación, ha optado por la cirugía para sentirse mejor consigo misma y mejorar su autoconfianza.

Consciente de su privilegio al poder elegir la opción quirúrgica, la cantante australiana ha expresado su deseo de transparencia con sus seguidores para que sepan que su futura apariencia no será resultado de dieta y ejercicio, sino de un procedimiento estético. Esta honestidad viene con la intención de Sia de no contribuir a los estándares irreales de belleza que presionan a muchas personas.

“Quiero ser sincera con todos mis procedimientos para no contribuir al sistema que nos dice que no somos suficientes. Soy insegura como la mayoría de la gente y estar en el ojo público me da ansiedad, así que he tomado la decisión de alterar mi apariencia por mis propios problemas de confianza. ¡Recen por mí, por favor! Los quiero, ¡sigan adelante!”, escribió la artista en sus redes.

La inseguridad de Sia se ha visto reflejada a lo largo de su trayectoria, ocultando su rostro con pelucas de gran tamaño en videos y apariciones públicas mientras la bailarina Maddie Ziegler brindaba un performance a su alrededor.

Recientemente, Sia se presentó con su rostro al descubierto en los Daytime Beauty Awards, evento donde premió al Dr. Ben Talei, cirujano responsable de su lifting. Durante la entrega, se sinceró ante el público, destacando su política de honestidad y reconociendo el trabajo de su médico, que atiende a personas más allá de las estrellas del pop.

El cambio de Sia y su sinceridad sobre el procedimiento captaron atención a nivel mundial, y ahora, manteniendo la misma transparencia. Muchos seguidores aseguran que la nueva personalidad de la cantante se debe, en gran medida, al haber sido diagnosticada recientemente con un trastorno del espectro autista. Sia nunca reveló detalles de cuáles eran los síntomas que sufría de este trastorno, pero sí confirmó que desde que fue diagnosticada, se ha sentido mucho más satisfecha consigo misma.

La cantautora Sia confesó haber sido diagnosticada con autismo Rich Polk/NBC/Handout via REUTERS EDITORIAL

“Durante 45 años me he sentido como ‘Tengo que ponerme mi traje humano’. Y sólo en los dos últimos años he llegado a ser plenamente yo misma (...) Cuando por fin nos sentamos en una habitación llena de extraños y les contamos nuestros secretos más profundos, oscuros y vergonzosos, y todo el mundo se ríe con nosotros, y no nos sentimos como pedazos de basura por primera vez en nuestras vidas, y nos sentimos vistos por primera vez en nuestras vidas por lo que realmente somos, y entonces podemos empezar a salir al mundo y simplemente operar como humanos y seres humanos con corazón y sin pretender ser nada”, declaró la cantante el pasado mayo.