De un homenaje a la música al fanatismo por “Rocky”: la peculiar historia del nombre del bebé de Kourtney Kardashian y Travis Barker

La pareja de casados dio la bienvenida a su nuevo bebé durante los primeros días de noviembre (REUTERS/Mike Blake)

Esta semana nació el hijo de la pareja más popular del momento, Kourtney Kardashian y Travis Barker, y su nombre tiene un significado muy especial. El pequeño se llama Rocky 13, un nombre que combina referencias a iconos del cine y la música, y que además guarda una conexión con su hermana mayor, según explicó el famoso baterista.

Te puede interesar: Travis Barker reveló la fecha de parto estimada de Kourtney Kardashian y cómo se llamará el bebé

Según informaron fuentes a People y TMZ este sábado, la hija mayor del clan Kardashian-Jenner, de 44 años, ha dado a luz a su cuarto hijo. El bebé es el fruto de su relación con Travis Barker, el baterista de 47 años de la reconocida banda Blink-182. Pero, ¿cómo eligieron el nombre tan singular de “Rocky 13″?

Fue el feliz padre, Travis Barker, quien compartió la historia detrás del nombre durante una entrevista con su hija Alabama para la serie de vídeos GOAT Talk de Complex el pasado mes julio.

Te puede interesar: Travis Barker y Kourtney Kardashian se convirtieron en padres de un niño

“Rocky George tocaba la guitarra en Suicidal Tendencies”, explicó refiriéndose a un reconocido músico americano. “Y 13 es simplemente el mejor número de todos los tiempos”. También mencionó que se inspiró en la clásica película “Rocky”, protagonizada por Sylvester Stallone, a la que considera “la mejor película de boxeo de todos los tiempos”.

Rocky es el cuarto hijo Kardashian y Barker y el primero que tienen en común (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Sin embargo, la elección del nombre no fue inmediata. Cuando Barker consultó a su hija sobre otras ideas, ella sugirió nombres como “Audemars”, “Cloud”, “Patek” y “Milan”. A pesar de que Alabama, de 17 años, inicialmente expresó su disgusto por la elección del nombre, su percepción ha cambiado desde entonces. En una entrevista reciente con E! News, la joven confesó que el nombre es “lindo” y que tener un nuevo miembro en la familia es emocionante.

Te puede interesar: ¿Kourtney Kardashian ya dio a luz? Travis Barker y Kylie Jenner fueron vistos en el hospital

Además del significado especial detrás del nombre del recién nacido, la familia de Barker también tiene un vínculo con nombres de películas. El nombre de la hermana mayor de Rocky, Alabama, también se inspiró en un personaje de la película “True Romance” de 1993.

El lunes pasado, se conoció que la mayor de las Kardashian había ingresado al Centro Médico Cedars-Sinai, lo que disparó las alertas sobre una posible labor de parto. La especulación aumentó durante la semana al haber captado tanto a Travis como a Kylie Jenner, la hermana menor de Kourtney, ingresando a las instalaciones del hospital de Los Ángeles.

La mayor de las Kardashian, Kourtney, le dio la noticia de su embarazo a su esposo Travis Barker durante un concierto en junio de este año

Los nuevos padres comparten su vida con otros tres hijos, por lo que Rocky viene a ser el cuarto. Kourtney es mamá de Mason, de 13 años, Penelope, de 11, y Reign, de ocho, con su ex pareja, Scott Disick. Por su parte, Travis Barker tiene a Landon, de 20 años, y Alabama, con su segunda esposa Shanna Moakler, además de ser padrastro de Atiana, de 24 años, hija mayor de Moakler.

Pero el esperado embarazo no estuvo exento de complicaciones, ya que Kourtney tuvo que someterse a una “cirugía fetal” para salvar la vida de su bebé, como compartió en redes sociales en septiembre. La pareja atravesó por un momento de tensión cuando la socialité fue hospitalizada de emergencia. Debido a esto, Barker tuvo que suspender varias fechas de su gira con Blink-182 en Europa y regresó tan rápido como pudo a Los Ángeles.

“Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de precipitarme a una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender esa sensación de miedo. Ahora entiendo y respeto mucho más a las madres que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo”, expresó en un emotivo mensaje en una publicación de Instagram.