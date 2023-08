El espectacular viaje en yate de Rita Ora por el Mediterráneo para celebrar el cumpleaños de su esposo

Rita Ora y Taika Waititi continuaron con la celebración de cumpleaños con un viaje en yate por las playas de Ibiza REUTERS/Andrew Kelly

A unos días de haberse visto recorriendo las playas de Ibiza en un lujoso Yate, la cantante Rita Ora continúa sus vacaciones en la famosa playa española para celebrar el cumpleaños de su esposo, el director de cine Taika Waititi.

Rita volvió a las redes sociales con una serie de fotos que la muestran nuevamente disfrutando del mar Mediterráneo usando un diminuto bikini en color plata que combinó con aretes del mismo tono, un collar artesanal y grandes gafas oscuras.

Rita Ora fue vista nuevamente en el mar Mediterráneo con un diminuto bikini plateado Foto: Instagram/Rita Ora

En las fotografías también aparece una amiga cercana a Ora que no pertenece al mundo de la farándula, y por supuesto, una foto con el cumpleañero que lució una bermuda en tonos beige, camisa blanca con rallas cafés, lentes oscuros y gorra blanca. Cabe mencionar que en la fotografía donde posa la feliz pareja, se revela que Waititi tiene un tatuaje de un ave en el tobillo. Para esta foto, además, Ora se cubrió con una blusa transparente en tonos blancos y un pañuelo púrpura para su cabeza.

En las nuevas fotos compartidas por Rita Ora, se revela que Taika Waititi tiene un tatuaje de un ave en el tobillo Foto: Instagram/Rita Ora

Si bien, las fotos muestran a Taika y a Rita completamente refrescados, es probable que sus lentes oscuros oculten una fuerte resaca, ya que fueron tomadas un día después de la fiesta de cumpleaños de Waititi. Fue el empresario austríaco Klemens Hallmann el encargado de organizar la fiesta del renombrado director, quien disfrutó de un lujoso banquete cortesía de Andrea Colecchia. Los invitados, entre los que se encontraban los actores Jodie Turner-Smith y Joel Edgerton, la cantante Jess Glynne y la ex Pussycat Doll Ashley Roberts, pronunciaron algunas palabras en homenaje a Taika quien cumplió 48 años de edad.

Fue el pasado 16 de agosto que el director de películas como Thor: Ragnarok y la oscarizada Jojo Rabbit, se acercó un poco más al medio siglo de vida. Su amada esposa, con quien lleva un año de casado, compartió un tierno y divertido mensaje en su Instagram oficial en compañía de varias fotografías junto a Waititi en todo tipo de situaciones.

“Feliz cumpleaños al hombre más divertido e inteligente que he conocido en mi vida. Me mantienes unida en momentos que no creo que pueda. Gracias por enseñarme lo que es realmente el amor. Brindo por muchos más momentos en los que me robe tus chistes y los cuente 10 veces más alto para que la gente piense que yo soy la graciosa. TE AMO”, escribió Rita en sus redes Foto: Instagram/Rita Ora

"Feliz cumpleaños al hombre más divertido e inteligente que he conocido en mi vida. Me mantienes unida en momentos que no creo que pueda. Gracias por enseñarme lo que es realmente el amor. Brindo por muchos más momentos en los que me robe tus chistes y los cuente 10 veces más alto para que la gente piense que yo soy la graciosa. TE AMO", escribió la intérprete de Let You Love Me.

Rita y Taika se conocieron en una parrillada de 2018, pero fue hasta 2021 que comenzaron a salir. La química fue tan fuerte que en 2022 se hizo la petición de matrimonio, y para sorpresa de todos, fue Ora la que le pidió a Waititi que se casara con ella.

Rita y Taika se conocieron en 2018, pero comenzaron a salir en 2021 REUTERS/Danny Moloshok

“Me propuso matrimonio y dije que sí al instante. No fue en Londres ni en Francia como todo el mundo informó. Fue en Los Ángeles con un pequeño grupo de amigos”, confesó Taika en una reciente entrevista con Vogue donde dieron compartieron detalles de su boda en su primer aniversario. El director aseguró que se trató de un evento muy íntimo y casual donde sólo estuvieron “alrededor de ocho personas” con sus padres vía Zoom, las hijas de Waititi (a quienes tuvo con Chelsea Winstanley) y algunos amigos muy cercanos.

La pareja reiteró en la entrevista que hacer del evento algo tan sencillo lo convirtió en algo mucho más mágico, pues no tuvieron que estresarse por los detalles que generalmente causan conflicto en las bodas. Ahora, a un año de haberse casado, Rita comparte sentirse muy feliz de seguir junto a su mejor amigo.

Taika Waititi compartió en una entrevista con Vogue que fue Rita la que le pidió matrimonio Foto: Instagram/Rita Ora

“No puedo creer que haya pasado un año. Parece que nada ha cambiado desde el día en que lo conocí en la barbacoa. Me siento tan bien estando con mi mejor amigo”.

