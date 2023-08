La indignante razón por la que “Háblame” fue prohibida en Kuwait

La indignante razón por la que la cinta “Háblame” fue prohibida en Kuwait. (A24)

Háblame, la nueva cinta de terror de A24, está teniendo un enorme recibimiento, con la crítica especializada y el público declarándola como la mejor cinta del género en lo que va del año. En Rotten Tomatoes, la cinta tiene un 95 % de parte de la crítica y un 82 % de parte del público, mientras que en IMDb alcanza un promedio de 7.5.

A pesar del éxito que ha tenido la cinta, la controversia también ha perseguido a esta producción dirigida por Danny Philippou Michael Philippou, quienes pasaron de crear videos en YouTube a ser directores en una de las casas productoras más respetadas de los últimos años.

Danny y Michael Philippou pasaron de ser creadores de YouTube a directores de cine en una de las casas productoras más aclamadas de los últimos años (Danny y Michael Philippou (Youtube/RackaRacka)

Háblame ha sido prohibida en Kuwait, uno de los países más conservadores de medio oriente. Kuwait ya ha prohibido películas de la talla de Spider-Man: Across the Spider-verse, Todo en todas partes, al mismo tiempo y Lightyear por presentar en pantalla referencias de la comunidad LGBTQ+.

Sin embargo, el caso de Háblame causa aún mayor indignación debido a que no ha sido un beso, una bandera o un comentario, sino que se ha optado por cancelar de manera total a Zoe Terakes, quien protagoniza la cinta y se ha declarado abiertamente como persona no binaria.

Kuwait canceló "Háblame" por la participación de Zoe Terakes, protagonista de la película y quien abiertamente se ha manifestado como persona no binaria Háblame (A24)

Al respecto, Terakes se ha pronunciado en sus redes sociales asegurando que la censura de Kuwait ha sido completamente injusta dado que sólo se canceló el estreno de la película por su identidad.

“Esta no es la primera película que Kuwait prohíbe. Si hay temas o escenas queer o trans en tu película, probablemente no llegue al Golfo. Lo cual es devastador y aterrador por derecho propio. Pero nuestra película no tiene temas queer. Nuestra película en realidad nunca menciona mi transgénero o mi rareza. Soy un actor trans que consiguió el papel. No soy un tema. Soy una persona. Kuwait ha prohibido esta película solo por mi identidad”.

Terakes reitera que se trata del primer acto de censura de este tipo, lo que daría a entender que el país está endureciendo sus políticas sobre los derechos de la gente queer. En este contextó Zoe comparte que las medidas del país no harán que dejen de haber personas LGBTQ+, pero sí hará que la esperanza de las personas queer termine mermando.

Eliminar a los actores trans de las pantallas no eliminará a las personas trans (por mucho que el gobierno de Kuwait lo desee), pero eliminará muchas esperanzas, dijo Zoe Terakes en un comunicado en Instagram

“La representación es esperanza. La representación es una luz al final del túnel, una razón para seguir adelante, algo a lo que aferrarse en la oscuridad, una voz que susurra que las cosas pueden ser mejores de lo que son. Eliminar a los actores trans de las pantallas no eliminará a las personas trans (por mucho que el gobierno de Kuwait lo desee), pero eliminará muchas esperanzas. Y la esperanza es una gran parte de cómo vivimos como personas marginadas”.

Zoe menciona en su comunicado que la situación de las personas queer en gran parte del mundo ha sido complicada y las personas cisgénero no han hecho nada por pelear por los derechos de una comunidad que, por el contrario, han tratado de invisibilizar. Por tal motivo, es importante el apoyo entre la comunidad dado que “su supervivencia depende de ello”; así lo explica Terakes.

“Nuestra supervivencia depende tanto de nuestra capacidad de mirarnos, de compartir, de apoyarnos, de amarnos, de vernos. Mi corazón se rompe por las personas trans y queer de Kuwait que tienen tan pocos lugares donde buscar”.

Zoe invitó a sus seguidores a que donaran a Rainbow Railroad, una organización dedicada a resguardar a personas de la comunidad LGBTQ+ que sufren de persecución en sus entornos

Zoe termina su mensaje invitando a sus seguidores en redes a que donen a la organización Rainbow Railroad, misma que se encarga de brindar un lugar seguro a la comunidad LGBTQ+ lejos de la persecución que se vive en países como Kuwait.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Kuwait es el único país del golfo pérsico que ha cancelado la película en su totalidad.

