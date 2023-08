Gwyneth Paltrow alquilará su mansión de USD 4.9 millones en Airbnb: cuáles son las condiciones

Gwyneth Paltrow rentará su mansión de Montecito, California a través de Airbnb (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

A poco más de un mes de haber compartido una fotografía de su hijo menor con la que las redes explotaron por su enorme parecido con Chris Martin, Gwyneth Paltrow vuelve a causar revuelo después de anunciar que su casa en Montecito, California, podrá ser visitada por cualquier persona a través de la aplicación Airbnb.

Así lo confirmó la actriz en su cuenta oficial de Instagram donde subió un video dando un recorrido por su casa, además de compartir un mensaje donde explicó las razones de su decisión.

Gwyneth Paltrow anunció a través de su cuenta de Instagram que su mansión de Montecito estará disponible en Airbnb por una noche (Instagram/Gwyneth Paltrow)

En 2008, Paltrow fundó la empresa Goop, con la cual buscaba mejorar el estilo de vida de sus clientes a través de productos de belleza, cocina, ropa interior y hasta juguetes sexuales. La idea de Goop es generar un espacio de paz y placer, y si hay una casa que puede brindar eso, es la propiedad de Montecito de Paltrow valuada en 4.9 millones de dólares.

“La soledad es una condición humana, pero en los últimos años, el aumento del aislamiento y nuestra falta de comunidad han hecho que nuestras vidas estén aún más fragmentadas. Airbnb ha tenido la brillante idea de hacer algo para que el mundo esté un poco menos solo, y por eso te invito a pasar una noche en mi casa de huéspedes de Montecito”, comienza Paltrow el comunicado.

La actriz también brindó una pequeña guía de las actividades que los huéspedes podrán disfrutar en su compañía, garantizando una experiencia meramente única.

La mansión de Montecito de Gwyneth Paltrow está valuada en USD 4.9 millones (Foto: Airbnb)

“Aunque empecemos como extraños, espero que encontremos conexiones y puntos en común mientras disfrutamos de una deliciosa comida. Túmbate junto a la piscina, haz una de mis excursiones favoritas y, por supuesto, tendrás un baño lleno de mis productos Goop favoritos para una estancia de auténtico lujo”, agrega.

Paltrow también anunció que las personas interesadas deberán reservar a partir del 15 de agosto en punto de las 10 de la mañana (hora del pacífico) a través de Airbnb. La única fecha disponible para reservar es el 9 de septiembre y con un cupo máximo de dos personas, por lo que los interesados deberán tener listas sus alarmas, todos sus dispositivos conectados a la red y mucha suerte para pasar un día en la casa de Gwyneth Paltrow.

Respecto al precio, este será revelado el mismo 15 de agosto, aunque muchos medios aseguran que no tendría ningún costo debido a las circunstancias de la estadía.

Túmbate junto a la piscina, haz una de mis excursiones favoritas y, por supuesto, tendrás un baño lleno de mis productos Goop favoritos para una estancia de auténtico lujo”, dijo Paltrow sobre las actividades que pueden hacer los huéspedes durante su estadía Foto: Airbnb

“Mi alojamiento en Montecito es mi santuario para el respiro y la claridad mental. Voy allí para recargar energías, para soñar despierta con lo que estamos construyendo en Goop y para volver a conectarme con mi familia y amigos atesorados. Ya sea que estés buscando un lugar para una conexión inesperada o para una merecida soledad y reflexión, cuando vengas a alojarte, espero que tengas tanta alegría fuera de la casa como yo. Además, he cargado tu estadía con algunos de mis elementos básicos favoritos para nutrir tu cuerpo, mente y alma”, escribe Paltrow en Airbnb.

En la publicación de la casa, la actriz también aseguró que “se proporcionarán comidas y refrigerios inspirados en su marca”, por lo que pide a sus inquilinos que se avise con anticipación si sufren de algún tipo de alergia.

Los huéspedes sólo podrán instalarse en la casa de huéspedes mas no en la casa principal Foto: Airbnb

Cabe mencionar que los huéspedes no podrán llevar animales, además de que se recomienda que no se haga el viaje a la mansión si se presentan alergias a espacios con vegetación. Tampoco se tendrá permitido fumar ni consumir drogas dentro del recinto, mucho menos hacer fiestas. Si bien, los huéspedes tendrán acceso al patio y la piscina, sólo podrán estar en la casa de huéspedes, no a la casa principal. Finalmente, los escogidos para hospedarse en la mansión de Paltrow se responsabilizarán de su viaje de ida y vuelta.

