Jamie Foxx confesó cómo fue estar hospitalizado tras una complicación médica: “Fui al infierno y regresé”

Jamie Foxx sorprendió a sus seguidores tras publicar un video para dirigirse a sus seguidores luego de superar una condición médica que lo llevó a estar hospitalizado desde el pasado 11 de abril.

Jamie Foxx, después de dos meses de haber sido dado de alta tras superar una condición médica que lo llevó a estar hospitalizado, publicó un video en sus redes sociales donde confesó que se sintió en el infierno.

El actor no reveló cuál es la enfermedad que le diagnosticaron ni la razón por la que estuvo internado de emergencia más de un mes; sin embargo, sí resaltó que se encuentra estable y le agradeció a su familia y a su hija por cuidarlo.

“Quiero dar las gracias a todos los que han rezado por mí y me han enviado mensajes. No puedo ni siquiera empezar a decir cómo, lo lejos que me llevó y cómo me trajo de vuelta. Pasé por algo que pensé que nunca pasaría. Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran así”, dijo el ganador del Oscar.

Jamie Foxx le agradeció a su hija y a su familia por el apoyo incondicional que tuvo en el peor momento de su vida.

“Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo lograría. Y para ser honesto, mi hermana Deidre Dixon, mi hija Corinne Marie me salvaron la vida. Así que, a ellos, a Dios, a un montón de grandes personas médicas, soy capaz de dejar este video. No puedo decirles lo bien que se siente que tu familia te ayude de esta manera. Y todos ustedes saben, lo mantuvieron hermético. No dejaron salir nada. Me protegieron”, explicó.

Además, aprovechó este video para desmentir los rumores de que, tras la hospitalización, habría sufrido discapacidades físicas y supuestas lesiones irreversibles.

“Como pueden ver, los ojos funcionan, los ojos funcionan bien. No estoy paralizado, pero fui al infierno y volví, y mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches. Pero voy a volver y puedo trabajar”, agregó.

Jamie también les agradeció a sus fans por estar siempre atentos a su salud y haber rezado por su mejoría el último tiempo.

“Amo a todos y amo todo el amor que recibí… Si me ven fuera de ahora en adelante y de vez en cuando rompo a llorar, es solo porque ha sido difícil. Estaba enfermo, pero ahora tengo mis piernas debajo de mí, así que me acompañarán”, comentó.

Jamie Foxx aprovechó el día caluroso y paseó en un yate en el río Chicago, donde saludó a sus seguidores.

Es importante precisar que, Jamie publicó este video luego de que se le vio paseando en un barco por el río en Chicago, lo que generó dudas sobre su estado de salud, pues se especulaba que Foxx estaba “parcialmente paralizado y ciego” debido a una grave reacción a la vacuna contra el covid.

Iba a interpretar a Mike Tyson

El actor, de 55 años, estaba listo para interpretar a Tyson en una próxima serie biográfica, pero su participación ahora es incierta debido a su reciente problema de salud.

“Bueno, era una posibilidad. No sé qué va a pasar ahora. Pero, ya sabes, es una gran posibilidad”, dijo el gran peso pesado en el mes de mayo.

“Porque, sabes, Jamie es más cercano a mi edad, así que, para hacerlo, iban a hacer lo que hicieron con la película Benjamin Button. Iban a hacerlo lucir más joven”, confirmó Tyson.

