Así fue como Sting inspiró a Christopher Nolan a filmar Oppenheimer

En una reciente entrevista, el director Christopher Nolan habló de cómo una canción de Sting lo hizo obsesionarse con el personaje de Robert Oppenheimer (REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)

Christopher Nolan ha revelado en varias ocasiones que la idea de crear una cinta del padre de la bomba atómica estaba en su cabeza desde hace ya varios años, precisamente desde el final del rodaje de Tenet, cuando Robert Pattinson le regaló un libro con discursos de Robert Oppenheimer, lo que reavivó el interés del director por el personaje.

No obstante, la obsesión por el físico teórico está presente en la psique de Christopher Nolan desde su adolescencia, que ocurrió durante los años 80 en pleno apogeo de la Guerra Fría, donde la amenaza de un ataque nuclear era latente. Por supuesto, la industria del entretenimiento de aquel entonces aprovechó esa paranoia para generar ciertos productos que quedaron grabados en la cultura popular.

Nolan se obsesionó con la figura de Oppenheimer desde su adolescencia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En una reciente entrevista para el medio Entertainment Weekly, Nolan compartió varios detalles acerca de cómo nació su fascinación por Robert Oppenheimer, confesando que, entre varias otras cosas, fue la canción Russians del famoso músico Sting, lo que hizo que la historia de Oppenheimer cobrara fuerza en su vida.

“Yo era un adolescente en los 80 en Inglaterra y era el momento álgido de la Campaña para el Desarme Nuclear, la Greenham Common; la amenaza de una guerra nuclear era el mayor miedo que todos teníamos. Creo que conocí a Oppenheimer en esa relación; creo que se hacía referencia a él en la canción de Sting sobre los rusos y habla de los ‘juguetes mortales’ de Oppenheimer. Entonces formaba parte de la cultura pop, sin que supiéramos mucho de él”, confesó Nolan.

Sting reflexionó sobre la tensión sociopolítica de la guerra fría en su canción "Russians" (Foto: Youtube/Sting)

Russians es una pieza perteneciente a The Dream of the Blue Turtles, álbum debut de Sting como solista después de haberse separado de The Police. En la canción, Sting reflexiona sobre la tensión entre Rusia y Estados Unidos, haciendo una referencia muy oscura respecto a la bomba atómica, describiéndola como “juguete nuclear”, justo como lo mencionó Nolan en su entrevista.

“Si los rusos también aman a sus hijos/¿Cómo puedo salvar a mi hijito del juguete mortal de Oppenheimer?/No hay monopolio del sentido común/A ambos lados de la valla política/Compartimos la misma biología, independientemente de la ideología”, canta Sting en Russians.

En la entrevista, Nolan también aseguró que al comenzar a investigar un poco más sobre Oppenheimer y el Proyecto Manhattan, se enteró de que uno de los mayores miedos de los científicos involucrados era que la bomba encendiera la atmosfera y destruyera la Tierra. Esta inquietud fue uno de los puntos clave dentro de la cinta, pues Nolan lo consideró uno de los momentos más dramáticos en la historia de la humanidad.

Robert Oppenheimer y el resto de científicos del proyecto Manhattan tenían el miedo de que la bomba que estaban creando explotara la atmosfera y destruyera la Tierra (Getty Images)

“En las décadas intermedias, conocí el hecho de que los científicos de Los Álamos en un momento habían determinado que había una pequeña posibilidad estadística de que la prueba Trinity encendiera la atmósfera y destruyera toda la vida en la Tierra. No podían matemáticamente, teóricamente, eliminar por completo esa posibilidad; siguieron adelante de todos modos. Y eso me pareció la situación más dramática de la historia del mundo, con cualquier tipo de posibilidad que supusiera el fin de la vida en la Tierra. Esa es una responsabilidad que nadie más en la historia del mundo había enfrentado”.

Esta idea de que un hombre o un grupo de hombres tuviera el poder destruir el planeta obsesionó tanto a Nolan que hizo una pequeña referencia al respecto en Tenet, y posteriormente, crearía Oppenheimer alrededor de esa aterradora premisa.

Christopher Nolan ya había hecho mención al miedo de los científicos del proyecto Manhattan en la cinta "Tenet"

“Hice una referencia a ello en mi última película, Tenet; hay un diálogo, una referencia a esa situación exacta por parte de Oppenheimer. Esa película trata de una extrapolación de ciencia ficción de esa noción: ¿Se puede volver a poner la pasta de dientes en el tubo? El peligro del conocimiento es que, una vez desvelado, una vez conocido, una vez que es un hecho, no se puede dar marcha atrás al reloj y guardarlo”.

