Madonna reapareció en las redes con una fotografía y sus seguidores la acusan de estar “demasiado retocada”

Madonna volvió a las redes con una fotografía y los usuarios no perdieron el tiempo para criticarla (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Tras haber dado un gran susto a toda la industria del entretenimiento, Madonna volvió a las redes el pasado 10 de julio con un emotivo mensaje para sus fanáticos donde aseguraba que continuaba recuperándose y que el próximo octubre comenzaría de manera oficial la gira con la que celebrará 40 años de carrera. No obstante, aún no se han brindado detalles acerca de las nuevas fechas para su paso por Canadá y Estados Unidos, con las cuales Madonna iba a dar inicio al tour el pasado 15 de julio.

Mientras se esperan actualizaciones de los shows, Madonna ha reaparecido en su cuenta oficial de Instagram con nuevas fotografías en las que se ve con un semblante mucho más saludable, pero al parecer, una de las fotografías tiene truco.

Junto a la frase “Una rosa puede ser mi jardín. Un amigo puede ser mi mundo. Gracias”, Madonna posó en una imagen donde se ve con un cabello en trenzas y una chamarra blanca con detalles rosados mientras abraza un enorme arreglo floral de rosas. Mientras parte de sus fanáticos se desvivieron en halagos para la cantante felices de que volviera a las redes, otros tantos criticaron el hecho de que Madonna suba una foto tan retocada.

Madonna recibió varios mensajes donde criticaban el "exceso de filtros" en sus fotos (Foto: Instagram/Madonna)

La imagen muestra a Madonna con una piel meramente intacta, lo que a muchos les ha parecido “irreal” tomando en cuenta que “La Chica Material” cumplirá 65 años en agosto. Muchos usuarios aseguraron que Madonna se veía incluso más joven que su hija Lourdes Leon, de 26 años, pidiendo que dejara de editar sus fotos de manera tan descarada.

Esta no es la primera vez que Madonna recibe críticas por fotografías donde exagera con los filtros, además, muchos medios aseguran que la intérprete de La Isla Bonita padece de geracosfobia, un miedo casi irracional a envejecer. Esto no sólo se ha visto reflejado en las fotografías que Madonna sube a sus redes, sino también en cómo ha vivido sus últimas dos giras. Durante el Madame X Tour, Madonna intentó sin éxito brindar 100 conciertos en seis meses con coreografías y acrobacias con una enorme exigencia física, ¿el resultado? Cancelar varios shows debido a que su cuerpo no soportó la presión.

En los últimos años, varios medios han asegurado que Madonna padece de gerascofobia, un miedo irracional a envejecer (Foto: Instagram/Madonna)

Ahora, en su gira de 40° aniversario, ni siquiera pudo empezar las presentaciones debido a los ensayos inhumanos a los que ella misma se sometió con la intención de poder competir con figuras más jóvenes como Taylor Swift y Pink. Según fuentes cercanas a la cantautora, Madonna ensayaba 12 horas al día, y aunque su intención era estar en completa forma para su gira, el resultado fue totalmente contraproducente.

Sin embargo, todo parece indicar que Madonna está siendo víctima de una cultura que castiga duramente el envejecimiento de las mujeres. Prueba de ello es el impactante discurso que la Reina del Pop brindó en el año 2016 tras ser nombrada Mujer del Año en los premios Billboard.

“Gracias por reconocer mi habilidad de continuar mi carrera durante 34 años ante la descarada misoginia, sexismo, la constante intimidación y el implacable abuso", dijo Madonna en 2016 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

“Gracias por reconocer mi habilidad de continuar mi carrera durante 34 años ante la descarada misoginia, sexismo, la constante intimidación y el implacable abuso. Recibo un premio por ser la Mujer del año en la industria musical, y ¿qué puedo decir de ser una mujer en esta industria?, ¿qué puedo decir sobre ser una mujer? Por favor, no envejezcas. Porque envejecer es un pecado: serás criticada, serás denigrada y definitivamente no sonarás en la radio”.

Días antes de presentarse en los Billboard, Madonna celebró una entrevista con Elizabeth Banks donde aseguró que a diferencia de lo que se ha dicho a lo largo de los años, ella no está peleada con la idea de envejecer.

“No me importa, es la sociedad la que se preocupa por estas cosas. Nunca pienso en mi edad hasta que alguien la menciona. Tengo sabiduría, experiencia, conocimiento y un punto de vista importante. ¿Puede una adolescente decir eso? No lo creo. La edad es un tema que solo se menciona en relación con las mujeres”.

